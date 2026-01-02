Viernes, 2 de enero de 2025 (08.00 GMT)

Crans Montana (Suiza).- Las autoridades suizas investigan las causas del incendio en un bar de la estación de esquí de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos, donde al menos 40 personas murieron y 115 resultaron heridas, gran parte de ellas graves y algunas trasladadas para su atención médica a Alemania, Francia e Italia, mientras continúa la identificación de las víctimas.

Labuan Bajo (Indonesia).- La búsqueda de los tres españoles desaparecidos en Indonesia entró este viernes en su octava jornada, cuando se cumple una semana del naufragio del barco turístico en el que viajaban, al que sobrevivieron otras dos españolas y del que se recuperó el cadáver de otra, todos miembros de la misma familia.

Labuan Bajo.- La Policía de Indonesia ha abierto una investigación para determinar si se incurrió en algún delito en el naufragio el viernes de la semana pasada de un barco turístico con seis españoles a bordo, una de las cuales falleció mientras tres continúan desaparecidos tras ocho días de búsqueda.

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha insistido que está listo para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, en una entrevista transmitida por el canal estatal VTV, en medio del despliegue militar contra el tráfico de drogas que Washington ordenó en el Caribe.

Ciudad de México.- Para miles de migrantes, México se ha convertido en un país destino y ya no de paso como era antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, y la capital del país se ha convertido en una de las ciudades en donde personas extranjeras buscan empleo y oportunidades para establecerse definitivamente.

Zaporiyia (Ucrania).- Las fuerzas rusas atacaron esta pasada madrugada la ciudad ucraniana de Zaporiyia con unos drones que impactaron en un centro comercial que se incendió sin dejar víctimas.

Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 2,27 % este viernes en su primera sesión del año, superando el umbral de 4.300 puntos por primera vez en su historia, gracias al ímpetu de tecnológicas como Samsung y SK Hynix.

Bangkok.- Tailandia enfrenta el crecimiento económico más débil en tres décadas, con un pronóstico de crecimiento del 1,5 al 1,8 por ciento.

Yafa (Israel).- En acrílico sobre papel, la palabra ‘Genocidio’ resalta sobre una pared gris, tapada apenas por una planta marchita. David Reeb, artista israelí que ha retratado la violencia israelí en Cisjordania durante décadas, expone por primera vez en Israel obras sobre la destrucción en Gaza en una exhibición pequeña y prácticamente escondida.

Bogotá.- La cantante Ayiiti interpreta y reinterpreta el compás haitiano en escenarios culturales y educativos de Colombia, en plena expansión de ese género tras su reconocimiento por la Unesco, para tender puentes entre la diáspora del país antillano, la música urbana y el público colombiano.

Gales (R.Unido).- El Servicio Meteorológico del Reino Unido ha emitido alertas por intensas nevadas y temperaturas bajo cero en buena parte del país debido al impacto de una masa de aire ártico.

Madrid.- El consumo de roscones de Reyes se mantiene en unos 30 millones de unidades; el relleno de nata es la variedad más representativa, si bien también hay hueco para la innovación, ya que cada año nuevos sabores se abren paso como el de la tarta de queso o el pistacho.

Sant Joan Despí (España)- Entrenamiento del FC Barcelona y rueda de prensa del técnico blaugrana, Hansi Flick, previos al encuentro liguero del sábado frente al RCD Espanyol.

