Viernes, 20 de febrero de 2026 (08.00 GMT)

Kiev.- Ucrania y Rusia cumplen cuatro años en guerra inmersas en unos contactos de paz impulsados por EE.UU. que han mejorado en tono y regularidad desde que empezaran a comienzos del año pasado con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca pero siguen sin resultar en ningún alto el fuego permanente, ya sea total o parcial.

Londres.- La policía británica continúa investigando al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, tras ser detenido ayer por supuesta mala conducta en cargo público en relación con el caso del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

Caracas.- Familiares de presos políticos de Venezuela esperan la liberación de sus allegados tras la aprobación de una histórica ley de amnistía que abarca varios períodos de crisis política entre 2002 y 2025 y excluye a quienes promuevan acciones armadas.

Cracovia (Polonia).- Los ministros de Defensa de Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia se reúnen en Cracovia junto a la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas y la secretaria general adjunta de la OTAN, Radmila Shekerinska.

La Habana.- El asedio petrolero de EE.UU. a Cuba está ahogando la economía de la isla. Uno de los primeros damnificados ha sido el transporte público, que se ha visto reducido a su mínima expresión en el duro plan de contingencia puesto en marcha por La Habana para tratar de subsistir sin crudo del exterior.

Caracas.- La ONG venezolana Foro Penal convoca a una rueda de prensa para ofrecer un análisis técnico-jurídico sobre el alcance de la recién aprobada ley de amnistía, así como la situación actual de los presos políticos en el país suramericano.

Caracas.- El grupo parlamentario Libertad, conformado por opositores venezolanos, convocan a una rueda de prensa para fijar posición sobre la recién aprobada ley de amnistía en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Nueva Delhi.- Tras participar en la cumbre de IA, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, continúa su viaje en India con el objetivo de firmar acuerdos el sábado con el primer ministro Narendra Modi.

Nueva Delhi.- La India y Estados Unidos firmaron este viernes una alianza para blindar el suministro global de chips, minerales críticos e inteligencia artificial durante la última jornada de la Cumbre India-IA en Nueva Delhi, en la que también se espera la adopción de una Declaración de Líderes que fije una hoja de ruta común para la cooperación y la gobernanza internacional de la inteligencia artificial.

Marsella (Francia).- Con 22 años, amenazado de muerte por narcotraficantes y protegido por dos policías en todo momento, el activista antidrogas Amine Kessaci no tiene una vida como la de otros jóvenes de su edad. «Lo que es duro es enterrar a dos hermanos, no vivir con escolta policial», dice en una entrevista a EFE este político ecologista, candidato en las listas electorales para las municipales del 15 y 22 de marzo en Marsella.

Ciudad de Guatemala.- El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín asegura en una entrevista con EFE que no se rendirá ante la persecución judicial que lo mantuvo por casi cuatro años en prisión y que luchará por llevar a la justicia a quienes lo han querido acusar de manera falsa.

Miami (EE.UU.).- La NASA informa sobre la segunda prueba general con combustible de Artemis II -la misión que marcará el regreso del ser humano a la órbita de la Luna tras más de medio siglo- que se desarrolla hasta este viernes y de cuyo resultado depende la fecha de lanzamiento, por ahora con una ventana prevista para el 6 de marzo.

Miami (EE.UU.).- Se inaugura el ‘Foro Marítimo y de Puertos EE.UU.-Caribe’ del Atlantic Council en en el Puerto de Miami, que superó los aranceles y la incertidumbre geopolítica con récords de pasajeros y mercancía en 2025, cuando el traslado de viajeros subió más de 4 % y el de carga un 2,35 %.

Bogotá.- El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, ganador del Premio Alfaguara de 2011, habla en una entrevista con EFE sobre ‘Esto ha sucedido’, su último libro, en el que se recoge colaboraciones periodísticas en las que analiza la sociedad contemporánea.

Berlín.- La última jornada de la 76 edición de la Berlinale acoge uno de los filmes más esperados de la competición, ‘Josephine’, de la cineasta brasileño-estadounidense Beth de Aaraújo, que fue la triunfadora en Sundance, mientras que fuera de la lucha por los premios se presenta ‘The Only Living Pickpocket in New York’, con John Turturro.

Bergen (Alemania).- Algunos soldados españoles aplauden el reto de entrenar en la gélida región del norte de Alemania, un entorno desafiante que les ha puesto al límite; otros murmuran sus ganas de volver a temperaturas más templadas en España, pero todos coinciden en su orgullo de fortalecer y preparar la fuerza de despliegue rápido de la OTAN para una guerra real.

Nueva York (EE.UU.).- Cientos de musulmanes se reúnen en Times Square, en el corazón de Manhattan, para participar en la salat de taraweeh y escuchar la recitación en vivo del Corán con motivo del Ramadán, el primero en la ciudad desde que asumió como alcalde Zohran Mamdani, de fe musulmana.

