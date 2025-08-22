Viernes, 22 de agosto de 2025 (07.30 GMT)

Franja de Gaza.- Israel mantiene sus ataques sobre la Franja de Gaza, especialmente en el norte, donde se ubica la ciudad de Gaza, y continúa con el llamado a filas de decenas de miles de reservistas, mientras sigue sus planes para seguir construyendo asentamientos en Jerusalén este a pesar del cada vez mayor rechazo internacional.

Bogotá.- Los ataques contra un helicóptero de la Policía y una base aérea que dejaron al menos 18 muertos y más de medio centenar de heridos en Colombia aumentan la presión sobre el presidente Gustavo Petro para que tome medidas enérgicas contra las disidencias de las FARC y otros grupos armados ilegales a los que su Gobierno tendió la mano con su iniciativa de ‘paz total’.

Bangkok.- Un tribunal penal de Bangkok absolvió este viernes al influyente ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra de una acusación de lesa majestad, declaró el propio acusado a los medios.

La Paz.- El expresidente Evo Morales se reúne con sus seguidores para analizar los resultados de las elecciones generales en Bolivia, tras la derrota del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y la confirmación del primer balotaje en la historia del país, que definirá la Presidencia entre el opositor Rodrigo Paz y el también expresidente Jorge Tuto Quiroga.

San José.- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, comparece ante una comisión del Congreso en el marco de un inédito proceso de levantamiento del fuero a raíz de una acusación de la Fiscalía General por el supuesto manejo irregular de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Bogotá.- Se celebra en Bogotá la V Cumbre de Presidentes de los Estados Parte del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), en la que los ocho países de la región debatirán los mecanismos para proteger la mayor selva tropical del mundo.

Ciudad de Guatemala.- El director de la Policía Nacional Civil de Guatemala, David Custodio Boteo, considera que el narcomenudeo a nivel local ha provocado un aumento de la violencia en el país centroamericano durante el último año, principalmente por enfrentamientos por dominar el territorio, según detalló en una entrevista con EFE.

Caracas.- El chavismo ha convocado a las milicias bolivarianas para la defensa de Venezuela ante el patrullaje de buques que planteó EE.UU. en el mar Caribe, cerca del país suramericano, con el argumento de combatir el narcotráfico, lo que ha sido rechazado por los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) y aliados de Caracas como China e Irán.

Santo Domingo.- Entrevista con el economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Máximo Torero, sobre la crisis de seguridad alimentaria en Haití y los desafíos que enfrenta la agroalimentación en el mundo.

Pekín.- China confirmó este viernes la asistencia del presidente ruso, Vladímir Putin, y del primer ministro indio, Narendra Modi, a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y advirtió de que «la confrontación entre bloques y las políticas de exclusión no tienen futuro».

Nueva Delhi.- La Corte Suprema anuncia el veredicto del caso de retirar a todos los perros callejeros de Nueva Delhi.

Ciudad de Panamá.- Entrevista a la novelista mexicana Alma Delia Murillo, para quien es ineludible escribir sobre la desigualdad, la violencia, el narcotráfico y la «emergencia» de los desaparecidos en México.

.- Miami.- Entrevista con el dúo español femenino Mëstiza, quienes sobresalen en un género dominado por los hombres al combinar música electrónica con temas tradicionales del flamenco, y que lanzarán a finales del año su segundo álbum.

La Paz.- Con ofrendas, sahumerios y mesas, Bolivia celebra el mes de la Pachamama o Madre Tierra, con pedidos de que el nuevo Gobierno traiga progreso para el país, en medio de un agitado proceso electoral marcado por una crisis económica.

Srinagar (India).- Más de 400 deportistas acuáticos, procedentes de 28 estados y ocho territorios de la Unión India administrados federalmente, participan en el primer Festival de Deportes Acuáticos Khelo de la India que se celebra en las aguas del lago Dal, en Srinagar.

Berlín.- Los gemelos de panda Leni y Lotti celebran su primer cumpleaños en el zoo de Berlín.

Saná.- Protesta contra la situación en Gaza en Saná.

Moscú.- Rusia celebra el Día Nacional de la Bandera.

Rotheran (R. Unido).- El Gobierno toma el control de la planta de acero de Liberty Steel tras el colapso de la compañía.

Washington.- La Guardia Nacional y los agentes federales intensifican las operaciones de cumplimiento de la ley en la capital del país.

Washington.- Desciende la cifra de turistas en la capital estadounidense. .

Washington.- Cobertura de la actividad diaria en la Casa Blanca.

