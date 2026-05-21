Viernes, 22 de mayo de 2026

13 minutos

DESTACADOS

OTAN EXTERIORES

Helsingborg (Suecia) – Los ministros de Exteriores de la OTAN celebran una segunda jornada de reuniones en la ciudad sueca de Helsingborg para preparar la cumbre de líderes aliados que tendrá lugar en Ankara en julio y después de que su secretario general, Mark Rutte, insistiera a los países aliados que concedan un 0,25 % de su PIB para apoyar a Ucrania.

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RESERVA FEDERAL

Washington – Kevin Warsh asumirá este viernes como nuevo presidente de la Reserva Federal de EE.UU., tras ser impulsado por el presidente Donald Trump para reemplazar a Jerome Powell al frente del banco central, en medio de las presiones de la Casa Blanca para acelerar los recortes de las tasas de interés.

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EEUU CUBA

La Habana – El oficialismo cubano quiere sacar músculo con un acto de respaldo al expresidente Raúl Castro, una figura política clave en la isla, luego de la acusación de EE.UU. por el derribo de dos avionetas y la muerte de sus cuatro ocupantes hace 30 años y su calificación como «prófugo de la justicia».

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MÉXICO UE

Ciudad de México – La Unión Europea (UE), representada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Urusula Von der Leyen, y México celebran su octava cumbre bilateral con el objetivo de avanzar en «prioridades conjuntas» como el comercio, la inversión, el clima y el medio ambiente, entre otros aspectos.

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FESTIVAL CANNES

Cannes (Francia) – Los españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi llegan en el penúltimo día del festival de Cannes con ‘La bola negra’, mientras que el belga Lukas Dhont presenta ‘Coward’ y la sección Una cierta mirada anuncia su palmarés.

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ADEMÁS

UE EUROGRUPO

Nicosia – El Eurogrupo analiza en Chipre la situación económica de la eurozona a la luz de las últimas proyecciones de la Comisión Europea, debate en que figurará previsiblemente la respuesta fiscal a la guerra en Oriente Medio y las peticiones de mayor flexibilidad por parte de Italia y España, y aborda el reto de la vivienda y su efecto sobre la competitividad.

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RD CONGO ÉBOLA | Nairobi – El brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) afecta ya a tres provincias congoleñas, mientras organizaciones internacionales advierten de la necesidad urgente de detener la epidemia para evitar una catástrofe. (Texto)

– El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informa en rueda de prensa del brote de ébola en el centro de África.

HAITÍ CRISIS | Santo Domingo – La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Ana Piquer, alertó en una entrevista con EFE sobre la «muy compleja» situación en Haití, donde más de 1.600 personas fallecieron víctimas de la violencia entre enero y marzo de este año. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL CRISTIANISMO | Jerusalén – El enviado especial de Israel para el mundo cristiano, George Deek, reconoce en una entrevista con EFE «hechos abominables» del Ejército israelí en incidentes contra símbolos cristianos en el Líbano, pero reclama a la comunidad internacional la misma contundencia en sus condenas para otros ataques contra el cristianismo en Oriente Medio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN GUERRA | Teherán – Irán sopesa una nueva propuesta estadounidense para poner fin a la guerra en medio de una intensificación de los esfuerzos diplomáticos por parte de Pakistán y las continuas amenazas de Donald Trump. (Texto)

– Israel incrementa sus ataques más allá del área en la que se apostan sus tropas en la Franja de Gaza, mientras retiene el territorio ocupado en el sur libanés y permanece alerta ante las inestables negociaciones de la paz con Irán. (Texto)

CONGRESO LENGUA | Ciudad de Panamá – El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, tiene previsto oficializar con las autoridades panameñas la elección de Panamá como sede para albergar en 2028 el próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), después de que en octubre estallara una controversia entre la Real Academia Española (RAE) y el Instituto Cervantes, sobre cómo se debe llevar a cabo la elección de la ciudad anfitriona. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica los detalles del PIB durante el primer trimestre, en el que la economía germana creció un 0,3 %. (Texto)

08:00h.- Nicosia.- UE EUROGRUPO.- El Eurogrupo analiza en Chipre la situación económica de la eurozona a la luz de las últimas proyecciones de la Comisión Europea, debate en que figurará previsiblemente la respuesta fiscal a la guerra en Oriente Medio y las peticiones de mayor flexibilidad por parte de Italia y España, y aborda el reto de la vivienda y su efecto sobre la competitividad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Múnich.- ALEMANIA INDICADORES.- El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) publica su índice de confianza empresarial en Alemania.

10:00h.- París.- UNESCO ÁFRICA.- Clausura en la Unesco la semana consagrada al continente africano que tratará temáticas como el acceso al agua, la juventud, la cultura y el desarrollo sostenible.

10:30h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- Los españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi y el equipo de ‘La bola negra’ ofrecen una rueda de prensa sobre su debut en Cannes, en competición por la Palma de Oro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El argentino Federico Luis y el colombiano Theo Montoya presentan sus cortos ‘Para los contrincantes’ y ‘Pelotón trueno’, que aspiran a Palma de Oro en Cannes en la competición oficial de obras de duración breve. (Texto) (Foto)

12:00h.- París.- OCDE DESEMPLEO.- La OCDE publica los datos mensuales del paro en sus países miembros.

12:00h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- ‘Coward’ es la apuesta del belga Lukas Dhont para la Palma de Oro de 2026 y junto a su equipo ofrece una conferencia de prensa en Cannes. (Texto) (Foto)

20:15h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El Festival de Cannes desvela a los premiados de la sección Una cierta mirada, centrada en visiones autorales y nuevas voces, con películas de Chile y Costa Rica entre las aspirantes. (Texto)

Moscú.- RUSIA PUTIN.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne con miembros del Gobierno.

Liubliana.- ESLOVENIA GOBIERNO.- El Parlamento de Eslovenia votará sobre la candidatura del líder de derechas esloveno, Janez Jansa, a primer ministro. (Texto)

Moscú.- RUSIA EXTERIORES.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, participa en un foro sobre Seguridad Euroasiática en Perm.

Brno.- REPÚBLICA CHECA HISTORIA.- 76º congreso de los alemanes de los Sudetes, con un programa cultural, debates y actos de conmemoración en recuerdo de las víctimas del nazismo y la deportación de posguerra, siendo la primera vez que este foro se reúne en la República Checa. Hasta el 25 de mayo.

Moscú.- AZERBAIYÁN FORO URBANO.- Azerbaiyán acoge del 17 al 22 de mayo el Foro Urbano Mundial (WUF), la conferencia global líder en el mundo sobre urbanización organizada por Naciones Unidas (Texto)

Limasol.- CHIPRE UE.- Reunión del Día Marítimo Europeo 2026, un punto de encuentro anual de la comunidad marítima europea.

Ginebra.- OMS ASAMBLEA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra su 79 asamblea anual, con la participación de ministros y expertos de sus Estados miembros. (Texto)

Helsingborg.- OTAN EXTERIORES.- Los ministros de Exteriores de la OTAN se reúnen en la ciudad sueca de Helsingborg para preparar la cumbre de líderes aliados que tendrá lugar en Ankara en julio, informó este martes en un comunicado la Alianza Atlántica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Para MUN:

Madrid.- ESPAÑA INMIGRACIÓN.- El Tribunal Supremo de España celebra cinco vistas para estudiar si paraliza de manera cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno que preside Pedro Sánchez, como solicitan la Comunidad de Madrid o el partido de ultraderecha Vox, entre otros. (Texto)

América

Washington.- RESERVA FEDERAL.- El nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, toma posesión de su cargo en la Casa Blanca. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Salvador.- EL SALVADOR MÚSICA.- El músico Atilio Montalvo dejó El Salvador y se refugió en México cuando su situación fue insostenible por las amenazas y el acoso al que lo sometieron, según denuncia, tras la detención de su padre -un reconocido exguerrillero y negociador del fin de la guerra civil-, y en respuesta al dolor, compuso ‘Tránsito’, un disco para bailar y luchar por no perder la alegría. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- El candidato presidencial colombiano de izquierdas Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico y primero en todas las encuestas de intención de voto, encabeza su último mitin en Bogotá, dos días antes del cierre de las campañas para las elecciones del 31 de mayo. Plaza de Bolívar (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México publica el dato de la tasa de inflación de la primera quincena en el país tras situarse en el 4,45 % anual en abril.

Miami.- EEUU MÚSICA.- El cantautor venezolazo Jorge Luis Chacín recorre en una entrevista con EFE los tres pilares que le llevaron a crear su nuevo álbum ‘De Amor, Sueños y Cantares’, que supone «una celebración de la vida» que mezcla tradición y presente. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- MILEY CIRUS.- La cantante estadounidense Miley Cirus recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- VENEZUELA PANAMÁ.- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, llega este viernes a Panamá, donde el próximo lunes se reunirá con el presidente José Raúl Mulino, además de mantener encuentros con autoridades y miembros de la diáspora venezolana. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO UE.- La Unión Europea (UE), representada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Urusula Von der Leyen, y México celebrarán su octava cumbre bilateral con el objetivo de avanzar en «prioridades conjuntas» como el comercio, la inversión, el clima y el medio ambiente, entre otros aspectos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Nueva York.- EEUU TELEVISIÓN.- El universo de Spider-Man se tiñe de sombras, humo de cigarrillo y cinismo con el estreno de la serie ‘Spider-Noir’, una propuesta que rompe con el molde tradicional del cine de superhéroes jóvenes que saltan rascacielos por diversión para presentar a un protagonista listo para jubilarse y cansado de las aventuras que protagoniza Nicolas Cage. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Miami.- EEUU LIBROS.- El libro ‘Somos otros’ documenta cómo la sociedad cambió tras la pandemia de covid-19 (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto de Estadística de México divulga los datos de la inflación de la primera quincena de mayo, tras la desaceleración al 4,45 % en abril. (Texto)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México de marzo, tras una caída interanual del 0,3 % en febrero. (Texto)

Oriente Medio

10:00h.- Rabat.- MARRUECOS MATRIMONIO INFANTIL.- La difusión de un vídeo grabado por un ciudadano emiratí que supuestamente incitaba al matrimonio con menores en Marruecos ha provocado una ola de indignación en el país y reactivado el debate sobre la abolición de esta práctica, que enfrenta a defensores de derechos humanos con los sectores más conservadores de la sociedad marroquí. Por Mar Marín (Texto)

Rabat.- MARRUECOS ESPAÑA.- Presentación en Tánger del Festival de cine africano de Tarifa y Tánger

Rabat.- MARRUECOS VIDEOJUEGO.- Nueva edición de la feria del videojuego en Marruecos «Morocco Gamingo Expo 2026».

Ifran.- MARRUECOS ASTRONOMÍA.- Celebración del festival nacional de astronomía, palenteología y ciencias de la tierra organizado por el Ministerio de Educación marroquí y la fundación marroquí Attarik. Universidad Akhawayn

Jerusalén.- ISRAEL CRISTIANISMO.- El enviado especial de Israel para el mundo cristiano, George Deek, reconoce en una entrevista con EFE «hechos abominables» del Ejército israelí en incidentes contra símbolos cristianos en el Líbano, pero recrimina a la comunidad internacional la misma contundencia en sus condenas para otros ataques contra el cristianismo en Oriente Medio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Tokio.- JAPÓN INFLACIÓN.- La Oficina de Estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón publica el índice de precios al consumidor (IPC) de abril. (Texto)

Suzhou.- CHINA APEC.- Los ministros de Comercio del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) inician su reunión oficial en China para abordar la facilitación del comercio regional y la sostenibilidad de las cadenas de suministro. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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