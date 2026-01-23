Viernes, 23 de enero de 2026 (08.00 GMT)

Davos.- La presidenta del BCE, Christine Lagarde, la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, la presidenta de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, y el ministro de Finanzas saudí, Mohammed Al-Jadaan, exponen las perspectivas económicas para 2026 en la última jornada del Foro de Davos.

(foto)(vídeo)

Naciones Unidas.- El secretario general de la ONU, António Guterres, valora los avances sostenidos en la implementación del acuerdo de paz en Colombia en una sesión del Consejo de Seguridad del organismo.

(foto)(vídeo)

Roma.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz, se reúnen en Roma para celebrar una ronda de consultas gubernamentales entre ambos ejecutivos.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Guatemala.- En medio del estado de sitio decretado por el Gobierno de Guatemala el pasado domingo, la Policía Nacional Civil y el Ejército efectuaron esta semana operativos en varias zonas para garantizar la seguridad de la población, con patrullajes que EFE pudo acompañar y que habitualmente son imposibles de acceder debido a lo peligroso de dichos sectores.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Gaza.- Las frutas y verduras vuelven a estar disponibles en los mercados de Gaza, pero los gazatíes se quejan de que pocos tienen el poder adquisitivo para mantener a sus familias debido a los altos precios, la obstrucción israelí a la entrada de bienes y la falta de liquidez en una Franja devastada.

(foto)(vídeo)

Caracas.- Madres, familiares, amigos, defensores y ciudadanos convocan a la «Oración y vigilia especial por la libertad», que tendrá lugar en las afueras de los centros de reclusión en Venezuela.

(foto)(vídeo)

Caracas.- Rueda de prensa de los jóvenes de la formación política opositora Unión y Cambio, en conmemoración del 67° aniversario del 23 de enero de 1958, fecha de la caída de Marcos Pérez Jiménez, considerado el comienzo de la democracia en Venezuela.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- Familiares de los argentinos detenidos en Venezuela acuden ante la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires para pedir la intermediación del Vaticano con el objetivo de lograr su liberación.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrará una sesión especial sobre Irán, donde miles de personas han muerto por la violenta represión de las protestas de las últimas tres semanas.

(vídeo)

Ginebra.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, realiza una visita oficial al Centro Europeo de Física de Partículas (CERN), que ha cambiado de liderazgo y ahora tiene al británico Mark Thompson, como director general.

(foto)(vídeo)

París.- La Asamblea Nacional francesa debate y vota dos mociones de censura de la izquierda radical y de la extrema derecha, que no tienen prácticamente ninguna posibilidad de prosperar, contra la adopción sin voto en el Parlamento por el Gobierno de la partida de ingresos de los presupuestos para 2026. Seguirán otros dos procedimientos similares que darán lugar a dos debates de nuevas mociones de censura, que seguramente se examinarán durante la semana próxima y que salvo sorpresa tampoco tumbarán al Ejecutivo.

(foto)(vídeo)

Nueva Zelanda.- Los servicios de emergencia de Nueva Zelanda continúan este viernes con la búsqueda de al menos seis personas, entre ellas dos adolescentes, que permanecen desaparecidas tras el deslizamiento de tierra que sepultó parte de un camping en la Isla Norte del país, donde dos personas perdieron la vida por otro alud.

(foto)(vídeo)

Tokio.- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, disolvió este viernes la Cámara de Representantes del Parlamento (Cámara Baja) para celebrar unas elecciones anticipadas el 8 de febrero, en las que espera traducir su popularidad en escaños tras llegar al poder hace tres meses.

(foto)(vídeo)

Incheon (Corea del Sur).- Un grupo de 73 surcoreanos detenidos en Camboya por su presunta participación en redes de estafas por internet fueron repatriados este viernes a Corea del Sur, donde se enfrentarán a investigaciones criminales.

(foto)(vídeo)

París.- La UNESCO trata la usurpación de identidad mediante la Inteligencia Artifical (IA) en la vigesimotercera edición de su semana del sonido, que trata cuestiones sociales ligadas al medio sonoro.

(foto)(vídeo)

Tegucigalpa.- El Parlamento de Honduras elegirá la junta directiva en propiedad para el período 2026-2030 en medio del rechazo del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), segunda fuerza de oposición, que denuncia un presunto fraude en la fórmula presidencial en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

(foto)(vídeo)

Hanói.- El Partido Comunista de Vietnam (PCV), que dirige el país con puño de hierro desde hace medio siglo, concluye este viernes, en lugar del domingo como estaba previsto, su Congreso quinquenal, del que se espera que salga reforzado el actual máximo dirigente, Tom Lam.

(foto)(vídeo)

Chicago/Atlanta (EE.UU.).- Preparativos ante la tormenta invernal que amenaza gran parte de Estados Unidos y Canadá con fuertes nevadas, hielo y una ola de frío ártico que afectará a millones de personas, especialmente hacia el final de la semana.

(foto)(vídeo)

Washington.- Se celebra la anual «Marcha por la vida» en contra del aborto en Washington.

(foto)(vídeo)

Roma.- Se celebra el funeral por la muerte del diseñador Valentino en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma.

(foto)(vídeo)

Matanzas (Cuba).- La académica y disidente cubana Alina Bárbara López considera en una entrevista a EFE que su país precisa «acompañamiento internacional» para una transición política y económica, pero rechaza una intervención militar extranjera como la de Venezuela.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- La casa Christie’s subasta en Nueva York uno de los retratos del expresidente de EE.UU. George Washington que inspiraron el popular diseño del billete de 1 dólar.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Fitur acoge la primera Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo, organizada en colaboración con la Agencia EFE y en la que participan representantes del sector y organismos de República Dominicana, España, Brasil, Portugal y México.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El fútbol es uno de los grandes protagonistas de los coloridos estands que Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres ciudades mexicanas que albergarán trece de los 104 partidos del Mundial de Fútbol de 2026, han desplegado esta semana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que celebra en Madrid su 46 edición con México como país invitado.

(foto)(vídeo)

Maranello (Italia).- La escudería Ferrari presenta este viernes en el circuito de Fiorano (Italia) el SF-26, el nuevo monoplaza con el que competirá la temporada 2026 de Fórmula 1 y que pilotarán el heptacampeón mundial británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Lecrerc.

(foto)(vídeo)

Viena.- La zarzuela ‘Benamor’, censurada durante el franquismo por su erotismo y su juego con la identidad de género, con una princesa criada como un hombre y un príncipe educado como mujer, hasta acabar en unos amores «prohibidos», se estrena hoy en Viena bajo la dirección del madrileño José Miguel Pérez-Sierra.

(foto)(vídeo)

Park City (EE.UU.).- El Festival de Cine de Sundance rinde homenaje a su fundador, el actor, activista y director Robert Redford, recientemente fallecido.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- Los actores Damián Alcázar y Paulina Gaitán hablan con EFE sobre la serie de VIX ‘El Mochaorejas’ que aborda el tema de los secuestros en México, uno de los delitos que tuvo su auge en la década de los 90 y del que Daniel Arizmendi, el famoso ‘Mochaorejas’ fue precursor.

(foto)(vídeo)

Londres.- La cuarta temporada de Bridgerton, la serie que sigue la vida de ocho hermanos en la Inglaterra del período de la Regencia (1795-1837) y que se estrena la próxima semana, tiene un tono «oscuro y melancólico» y va más allá del romance de la alta sociedad británica para profundizar en las complejidades de sus principales personajes y las relaciones entre ellos.

(foto)(vídeo)

Viacha (Bolivia).- Adornos metálicos, muñecos de estilo amigurumi, cuadros pirograbados en madera y camisetas serigrafiadas son algunos de los productos que elaboran los jóvenes de ‘Qalauma’, un centro de reinserción social juvenil en Bolivia que busca darles opciones para cuando recuperen su libertad.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- El cantante colombiano Galy Galiano, ícono de la música romántica en América Latina, asegura en una entrevista con EFE que se retira de los escenarios “en el momento justo” después de 45 años de carrera mientras observa con cautela los cambios de la industria musical, como el avance de la inteligencia artificial (IA).

(foto)(vídeo)

Bhaktapur (Nepal).- Devotos hindúes en Nepal celebran el festival Madhav Narayan, una festividad de un mes de duración dedicado al dios Shiva, el dios de la creación y la destrucción.

(foto)(vídeo)

