Viernes, 23 enero de 2026

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú/Washington – Los equipos negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos se dan cita en Emiratos Árabes Unidos para intentar avanzar hacia un fin negociado de la guerra en Ucrania, después de la reunión mantenida en Davos por el presidente de EE.UU., Donald Trump, con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

(Texto)

GROENLANDIA CRISIS

Copenhague – El comité de Asuntos Exteriores del Parlamento danés celebra una reunión sobre la relación de Dinamarca con Estados Unidos, en medio de las tensiones provocadas por el interés de Washington por hacerse con el territorio autónomo de Groenlandia.

FORO DAVOS

Davos (Suiza) – La presidenta del BCE, Christine Lagarde, la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, la presidenta de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, y el ministro de Finanzas saudí, Mohammed Al-Jadaan, exponen las perspectivas económicas para 2026 en la última jornada del Foro de Davos.

(Texto)

– La presidenta de la Comisión sobre la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos, Jane Harman, evalúa en el Foro Económico Mundial de Davos los mayores riesgos geopolíticos de 2026

EEUU CHINA

Pekín/Washington – El Departamento de Justicia de Estados Unidos podría suspender las operaciones de TikTok en el país si no se ha constituido antes una nueva empresa lo suficientemente desligada de su matriz, la china ByteDance, tal y como establece una ley aprobada por el Congreso estadounidense en 2024.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La población de Gaza sufre ataques diarios de las fuerzas israelíes a pesar del alto el fuego vigente desde hace más de tres meses, en espera de que se ponga en marcha la segunda fase del alto el fuego y empiece la reconstrucción del enclave, tras el lanzamiento de la denominada Junta de Paz en Davos.

(Texto)

– Desde Ciudad de Gaza mandaremos un tema sobre la vuelta de las frutas y verduras a los mercados de Gaza, ante la frustración de los gazatíes que no pueden pagar su precio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN PROTESTAS

Ginebra – El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebra una sesión especial sobre Irán, donde miles de personas han muerto por la violenta represión de las protestas de las últimas tres semanas.

(Texto)

– La República Islámica de Irán ha vivido en los últimos años una intensificación de protestas cada vez más violentas en medio de una creciente deslegitimación de las instituciones que, según analistas, no se detendrá mientras no mejore la economía, algo solo posible si el país llega a un entendimiento con Estados Unidos. (Texto)

GUATEMALA VIOLENCIA

Ciudad de Guatemala – En medio del estado de sitio decretado por el Gobierno de Guatemala, la Policía Nacional Civil y el Ejército efectuaron esta semana operativos en varias zonas para garantizar la seguridad, con patrullas que EFE pudo acompañar y que habitualmente son imposibles de acceder por lo peligroso de esos sectores. Por José Carlos Móvil y Alex Cruz.

(Foto) (Vídeo)

VIETNAM PARTIDO

Bangkok – El fin del cónclave quinquenal del Partido Comunista de Vietnam (PCV) se adelanta dos días y concluye este viernes, cuando se esperan anuncios sobre su próxima cúpula dirigente y que el actual líder, To Lam, salga del encuentro que empezó el lunes con poderes reforzados.

– Se enviará un análisis del nuevo liderazgo vietnamita desde Ho Chi Minh, por Eric San Juan.

VALENTINO

Roma – Se celebra el funeral del diseñador Valentino en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri de Roma.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

SERIES BRIDGERTON

Londres – La cuarta temporada de Los Bridgerton, la serie que sigue la vida de ocho hermanos en la Inglaterra del período de la Regencia (1795-1837) y que se estrena la próxima semana, tiene un tono «oscuro y melancólico» y va más allá del romance de la alta sociedad británica para profundizar en las complejidades de sus principales personajes y las relaciones entre ellos.

(Texto) (Vídeo)

EEUU SUBASTAS

Nueva York – La casa Christie’s subasta en Nueva York uno de los retratos del expresidente de EE.UU. George Washington que inspiraron el popular diseño del billete de 1 dólar.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- París.- FRANCIA PRESUPUESTOS.- La Asamblea Nacional francesa debate y vota dos mociones de censura de la izquierda radical y de la extrema derecha, que no tienen prácticamente ninguna posibilidad de prosperar, contra la adopción sin voto en el Parlamento por el Gobierno de la partida de ingresos de los presupuestos para 2026. Seguirán otros dos procedimientos similares que darán lugar a dos debates de nuevas mociones de censura, que seguramente se examinarán durante la semana próxima y que salvo sorpresa tampoco tumbarán al Ejecutivo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00h.- Copenhague.- GROENLANDIA CRISIS.- El comité de Asuntos Exteriores del Parlamento danés celebra una reunión sobre la relación de Dinamarca con Estados Unidos, en medio de las tensiones provocadas por el interés de Washington por hacerse con el territorio autónomo de Groenlandia

09:00h.- Davos.- FORO DAVOS.- La presidenta de la Comisión sobre la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos, Jane Harman, evalúa en el Foro Económico Mundial de Davos los mayores riesgos geopolíticos de 2026. (Texto)

09:00h.- Bruselas.- BOLSA ÁMSTERDAM.- El grupo checo CSG, uno de los fabricantes de armamento de mayor crecimiento en Europa, sale a bolsa este viernes en Ámsterdam mediante una oferta pública inicial (OPI), en lo que se prevé como uno de los mayores estrenos bursátiles del sector. (Texto)

11:00h.- Roma.- VALENTINO.- Se celebra el funeral por la muerte del diseñador Valentino en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Roma.- ITALIA ALEMANIA.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz, se reúnen en Roma para celebrar una ronda de consultas gubernamentales entre ambos ejecutivos (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Londres.- OMI INFORME.- El secretario general de la Organización Marítima Internacional (IMO, siglas en inglés), el panameño Arsenio Domínguez, presenta el informe anual del organismo. Side de IMO. 4 Enbankment, Londres SE1 7SR (Texto) (Foto)

17:00h.- París.- FRANCIA LÍBANO.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe al primer ministro libanés, Nawaf Salam.

19:00h.- Londres.- R.UNIDO MÚSICA.- El cantante británico Robbie Williams opta a convertirse este viernes en el artista con más números 1 en el Reino Unido, superando a ‘The Beatles’, si debuta en lo más alto de la lista de éxitos británica con su último álbum ‘Britpop’, lanzado por sorpresa hace una semana.

Ginebra.- IRÁN PROTESTAS.- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrará una sesión especial sobre Irán, donde miles de personas han muerto por la violenta represión de las protestas de las últimas tres semanas. (Texto)

Belgrado.- SERBIA EEUU RUSIA.- Vence hoy la licencia temporal concedida de Estados Unidos para la petrolera serbia NIS, controlada por empresas rusas. El Gobierno serbio espera que para entonces se haya logrado un acuerdo sobre la venta de las acciones rusas a la húngara MOL u otra empresa. (Texto)

París.- UNESCO EDUCACIÓN.- La UNESCO presenta su nuevo Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, que evalúa la participación de estudiantes y jóvenes en el desarrollo de leyes y políticas educativas . (Texto)

París.- MODA PARÍS.- Las propuestas de Willy Chavarría, Comme des Garçons, Ungaro e Isabel Marant protagonizan la cuarta jornada de la semana de la moda masculina de París para la temporada de otoño-invierno de 2026/2027. (Texto)

Londres.- R.UNIDO ABUSOS.- Se pronuncia la sentencia contra Vincent Chan, el trabajador de una guardería acusado de haber abusado de 26 niños entre 2017 y 2024. Chan, de 45 años, ya se declaró culpable en diciembre de 2025. Wood Green Crown Court. (Texto)

Ginebra.- ESPAÑA CERN.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, realiza una visita oficial al Centro Europeo de Física de Partículas (CERN), que ha cambiado de liderazgo y ahora tiene al británico Mark Thompson, como director general. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA MODA.- Semana de la moda de París (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- CASO YOUNG.- El exconcejal conservador británico Philip Young, acusado de 56 delitos sexuales contra su exmujer, Joanna Young, entre ellos de violación, comparece ante un tribunal ingles el 23 de enero. (Texto)

Nicosia.- UE JUSTICIA INTERIOR.- Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE) celebran una reunión informal en Nicosia (Chipre) (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

15:00h.- Brasilia.- BRASIL PANAMÁ.- Representantes de la Cancillería brasileña ofrecen una sesión informativa sobre el viaje del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Panamá. (Texto)

17:00h.- Washington.- EEUU ABORTO.- Se celebra la anual «Marcha por la vida» en contra del aborto en Washington, Explanada Nacional (Texto)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística de México de México difunde los datos de la actividad económica (IGAE) de noviembre, tras un aumento de 1,7 % en octubre. (Texto)

Viacha.- BOLIVIA CÁRCELES.- Adornos metálicos, muñecos de estilo amigurumi, cuadros pirograbados en madera y camisetas serigrafiadas son algunos de los productos que elaboran los jóvenes de ‘Qalauma’, un centro de reinserción social juvenil en Bolivia que busca darles opciones para cuando recuperen su libertad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA DEMOCRACIA.- Venezuela celebra un nuevo aniversario del derrocamiento, el 23 de enero de 1958, de Marcos Pérez Jiménez, fecha que marcó el comienzo de una era democrática en el país.

Tegucigalpa.- HONDURAS PARLAMENTO.- El Parlamento de Honduras elegirá la junta directiva en propiedad para el período 2026-2030 en medio del rechazo del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), segunda fuerza de oposición, que denuncia un presunto fraude en la fórmula presidencial en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU SUBASTAS.- La casa Christie’s subasta en Nueva York uno de los retratos del expresidente de EE.UU. George Washington que inspiraron el popular diseño del billete de 1 dólar (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ AEROLÍNEAS.- La aerolínea de bandera panameña Copa Airlines anuncia el ganador del concurso «El avión de la Sele», para diseñar la imagen de la aeronave que acompañará a la selección de Panamá rumbo al Mundial 2026. (Texto) (Foto)

Viena.- AUSTRIA ZARZUELA – La zarzuela ‘Benamor’, censurada durante el franquismo por su erotismo y su juego con la identidad de género, con una princesa criada como un hombre y un príncipe educado como mujer, hasta acabar en unos amores «prohibidos», se estrena hoy en Viena bajo la dirección del madrileño José Miguel Pérez-Sierra.(Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- La UNESCO trata la usurpación de identidad mediante la Inteligencia Artifical (IA) en la vigesimotercera edición de su semana del sonido, que trata cuestiones sociales ligadas al medio sonoro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

El Cairo.- EGIPTO LIBROS.- La Feria Internacional del Libro de El Cairo reúne más de 1.400 editoriales y un total de 6.637 expositores además de eventos culturales y actividades temáticas centradas en la IA y la Generación Z en el Centro Internacional de Exposiciones de Egipto (EIEC) de la capital egipcia.

Ciudad de Gaza.- ISRAEL PALESTINA.- Las frutas y verduras vuelven a estar disponibles en los mercados de Gaza, pero los gazatíes se quejan de que pocos tienen el poder adquisitivo para mantener a sus familias debido a los altos precios, la obstrucción israelí a la entrada de bienes y la falta de liquidez en una Franja devastada. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

East London (Sudáfrica).- SUDÁFRICA OPOSICIÓN.- Un tribunal de Sudáfrica dicta sentencia en el caso del polémico líder opositor sudafricano de extrema izquierda Julius Malema, culpable de usar un arma de fuego en público en un mitin celebrado en 2018. (Texto)

Asia

Washington.- EEUU CHINA.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos podría suspender hoy las operaciones de TikTok en EE.UU. si no se ha constituido antes una nueva empresa lo suficientemente desligada de su matriz, la china ByteDance, tal y como establece una ley aprobada por el Congreso estadounidense en 2024.

Tokio.- JAPÓN INFLACIÓN.- El Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón publica el índice de precios al consumo (IPC) referente a diciembre y todo 2025.

Tokio.- JAPÓN ELECCIONES.- La Dieta, el Parlamento de Japón, inicia este viernes su sesión ordinaria del año entre las intenciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de disolver ambas cámaras para adelantar los comicios. (Texto)

Pekín.- CHINA EXTERIORES.- China ha limitado en el último año al plano diplomático su intervención o reacciones a crisis como las de Gaza, Venezuela o Irán, una política de aparente inacción que sin embargo le ha llevado a ganar poder en Asia, donde ya le pisa los talones a Estados Unidos.

Tokio.- JAPÓN TIPOS.- El gobernador del Banco de Japón (BoJ), da una rueda de prensa al término de la reunión de dos día del ente sobre política monetaria.

Taipéi.- TAIWÁN INDUSTRIA.- El Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán difunde los datos de producción industrial de diciembre, un indicador clave a la hora de medir la demanda global de productos tecnológicos, especialmente de semiconductores

