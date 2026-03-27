Viernes, 27 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 27 mar (EFE).-

Washington/Teherán.- Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ampliado hasta el 6 de abril el plazo de la suspensión de los ataques a instalaciones energéticas iraníes, continúa su rearme y el envío de soldados a la zona, así como el hermetismo sobre los contactos indirectos auspiciados por Pakistán.

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Tel Aviv.- Las tiendas del Dizengoff Center, uno de los centros comerciales más famosos de Tel Aviv, mantienen sus puertas abiertas, pero el nivel -4 de su aparcamiento alberga el refugio antiaéreo que decenas de personas llaman hogar desde hace prácticamente un mes.

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Beirut.- El coordinador humanitario de la ONU para el Líbano, Imran Riza, alerta de que la comunidad es mucho «más débil» para ayudar que durante la anterior guerra de 2024, tras los recortes globales de fondos, y explica que en los últimos diez días se les ha complicado en gran medida el acceso humanitario al sur del país.

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Ginebra.- El Consejo de Derechos Humanos celebra un segundo debate urgente sobre la guerra en Oriente Medio, solicitado por China y Cuba, que plantean que este foro también discuta la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, dos días después de otro debate en el que solo se habló de los ataques iraníes contra otros países de la región.

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Cernay la Ville (Francia).- Los ministros de Exteriores del G7 concluyen la reunión de dos días celebrada en Cernay la Ville (Francia) en la que está prevista la asistencia el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ausente la víspera y que ha estado marcada por las guerras de Irán y la de Ucrania.

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Nairobi.- Crecientes filas en gasolineras y aumento de los precios del combustible son escenas cada vez más comunes en África, un continente que, con economías dependientes de las importaciones de petróleo, tiene mucho que perder por la volatilidad en el mercado creada por la guerra de Irán.

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Miami (EE.UU.).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en Miami en el foro FII Priority sobre inteligencia artificial e inversiones, que reúne a más de 1.000 líderes empresariales y a responsables como el jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, para debatir el futuro económico global en un contexto marcado por la guerra en Irán.

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Caracas .- Madres de presos políticos en Venezuela convocan una «procesión silenciosa» hasta la Nunciatura Apostólica en colombiano para solicitar la intermediación del Vaticano en la liberación total de estos detenidos.

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Orán (Argelia).- El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, termina su visita oficial a Argelia en Orán, emblemática ciudad argelina con históricos lazos con España.

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Katmandú.- El exrapero Balendra ‘Balen’ Shah, líder del Partido Rastriya Swatantra (RSP) que arrasó en las elecciones generales de Nepal, asume el cargo de primer ministro impulsado por la movilización de la ‘generación Z’ que desbancó a la vieja guardia política.

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Brasilia.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por golpismo, recibirá el alta hospitalaria este viernes, tras pasar dos semanas ingresado por una neumonía aguda, y comenzará a cumplir un arresto domiciliario de 90 días concedido por el Tribunal Supremo.

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Buenos Aires.- El exjuez español Baltasar Garzón afirmó en una entrevista con EFE que el Gobierno “negacionista” de Javier Milei debería «tomar buena nota» de la gran manifestación celebrada el martes en Argentina, en recuerdo de las víctimas de la dictadura a 50 años del golpe militar.

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Bogotá.- El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, asegura en una entrevista con EFE que si gana las elecciones impondrá la paz con la fuerza de las armas porque vino para «cambiar la política para siempre».

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Chessy y Coupvray (Francia).- Dos días antes de su inauguración oficial, el presidente francés, Emmanuel Macron, visita este viernes la ampliación del Disneyland París, considerado el principal destino turístico de Europa, con más de 13.000 millones de euros invertidos desde su inauguración en 1992 y cerca de 70.000 empleos.

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Bocas del Toro (Panamá).- «La pasamos mal de verdad, no había donde sostenerse», afirma a EFE José Artola mientras trabaja en la finca 15 en unas plantas de banano que fueron abandonadas el año pasado, en medio de una crisis sindical que acabó con esta industria, la principal fuente de empleos en la provincia de Bocas del Toro, occidente de Panamá.

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Tegucigalpa.- Campesinos de varias regiones llegan a ciudades importantes de Honduras como Tegucigalpa cargados con las tradicionales palmas para la celebración del Domingo de ramos que marca el inicio de la Semana Santa.

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Tegucigalpa.- El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Gobierno de Canadá presentan en Honduras los resultados del proyecto DEREJUV, una iniciativa destinada a fortalecer los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes en el país para prevenir la violencia sexual y reducir los embarazos no planificados.

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París.- La UNESCO acoge este viernes en su sede en París una conferencia con la que abordar las desigualdades que África sufre en el ámbito de la IA y su implementación.

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Nicosia.- Los ministros de Finanzas y Economía de la Unión Europea (UE) celebran una reunión informal (Ecofin) en Nicosia (Chipre).

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Ciudad de Panamá.- El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) tiene previsto aprobar este viernes una declaración en apoyo al Tratado sobre la Protección de las Personas en Casos de Desastres, que se negocia en Naciones Unidas y que representa una oportunidad histórica para consolidar un marco jurídico que guíe a los Estados sobre cómo proteger a la población de las catástrofes.

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Lisboa.- La directora médica de la compañía neerlandesa Philips, Carla Goulart Peron, recorre todo el mundo para llevar la innovación a todas partes y se muestra positiva en una entrevista con EFE ante la perspectiva de que la inteligencia artificial (IA) pueda contribuir a disminuir la desigualdad de género en la atención sanitaria.

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Lisboa.- Creada por mujeres palestinas y portuguesas, Portugal inaugura la primera casa cultural palestina en su territorio en la zona de Alcântara, dedicada a acoger la labor de artistas, escritores y educadores.

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Miami (EE.UU.).- Los cuatro astronautas de la misión Artemis II llegan este viernes al Centro Espacial Kennedy, en Florida, de cara a su lanzamiento previsto para el próximo miércoles, en una misión que orbitará la Luna y marcará el regreso del ser humano a este satélite en más de medio siglo, donde serán recibidos por responsables de la NASA y de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

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Ciudad de México.- Científicos mexicanos de la UNAM explicaron a EFE que, durante la primera campaña antártica de México, recolectaron 50 kilos de muestras fisicoquímicas, rocas y lodos con el objetivo de reconstruir la configuración del planeta hace 145 millones de años.

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Londres.- La National Gallery de Londres junto con Global Street Art transforman algunas de sus pinturas más importantes en arte callejero e inaguran su primer mural ‘¡Sorprendido! Tigre en una tormenta tropical’ de Henri Rousseau en el barrio de Camden.

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San Juan.- Sintiendo la vibración de los barriles y con ayuda de intérpretes de señas, la comunidad sorda de Puerto Rico tiene ahora la oportunidad de involucrarse más en su cultura y aprender a bailar al compás de la bomba, un género musical autóctono en auge que Bad Bunny y Rauw Alejandro incorporaron en sus últimos álbumes.

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Londres.- La primavera viste a la capital del Reino Unido, Londres, de colores vivos en sus céntricos parques como Green Park o Regents a la vez que en algunos de sus más emblemáticos lugares como la catedral de St. Paul.

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Washington.- Los cerezos de Washington alcanzan su pico de floración tiñendo la capital estadounidense de color rosa y blanco, un fenómeno que atrae cada año a miles de turistas.

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París.- La cafetería del club de fútbol Paris Saint-Germain, el ‘Café PSG’, que se inauguró este martes en su tienda de los Campos Elíseos de la capital francesa.

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cdp/rmg/EFE

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