Viernes, 29 de agosto de 2025 (07.30 GMT)

Gaza.- Los bombardeos israelíes continúan golpeando la Franja de Gaza, mientras las tropas del Ejército siguen avanzando hacia la capital del enclave palestino.

Nuaman.- Nuaman es una aldea imposible. Atrapada entre las fronteras de Jerusalén y Belén, sus habitantes no son ni israelíes ni palestinos, y ahora, tras décadas luchando para que se reconozcan sus derechos, se enfrentan al mayor desafío de su historia: Israel quiere demoler sus casas.

Copenhague.- Los ministros de Defensa de la Unión Europea (UE) discuten en Copenhague sobre el refuerzo del apoyo militar a Ucrania y la cooperación e integración industrial con este país, así como en la implementación del Plan ReArm Europe/Readiness 2030, que propone movilizar más de 800 000 millones de euros en gasto de defensa mediante flexibilidad fiscal nacional.

Caracas.- El chavismo impulsa a los venezolanos a inscribirse en una nueva jornada de alistamiento para defender a su país de lo que consideran son las «amenazas» de Estados Unidos, que plantea un despliegue con varios buques e infantes de marina en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, para combatir el narcotráfico.

Tolón (Francia).- Consejo de ministros franco-alemán presidido por el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, centrado en las grandes crisis internacionales, y en particular la guerra en Ucrania y el diseño de garantías de seguridad para Kiev, así como en cuestiones de actualidad de la Unión Europea, como la defensa común y la competitividad.

Tianjin (China).- China acoge desde este domingo en Tianjin (noreste) la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), a la que asistirán más de 20 mandatarios del ‘sur global’ y que Pekín prevé como la de mayor envergadura desde su fundación, una cita que pondrá a prueba la cohesión del bloque y su margen de maniobra ante tensiones con Occidente.

Lahore (Pakistán).- Seguimiento de las inundaciones en Pakistán, donde la devastadora temporada del monzón ha elevado el número total de muertos a 805 en todo el país.

Tokio.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantuvo este viernes una audiencia con los príncipes herederos de Japón, Fumihito y Kiko de Akishino, como broche final a la agenda oficial de su viaje al país, que estuvo centrada en estrechar la cooperación comercial y las inversiones.

Buenos Aires.- Mientras se incrementan las protestas contra el Gobierno de Javier Milei en las calles de Argentina, una red ciudadana se encarga de identificar actos de violencia policial y reconstruir hechos para aportar pruebas a la Justicia. Uno de esos casos fue el disparo que recibió en la cabeza el reportero Pablo Grillo en marzo pasado.

Tokio.- El primer ministro indio, Narendra Modi, realiza una visita de dos días a Japón durante la que se reunirá con su homólogo nipón, Shigeru Ishiba, y visitará la prefectura de Miyagi, en el noreste del archipiélago.

Lima.- Un tribunal de apelaciones de Perú evalúa la apelación presentada por el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) contra el orden de prisión preventiva dictada contra él por cinco meses, a la espera de que culmine el juicio donde está acusado de presuntos sobornos durante su periodo como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

La Paz.- La Justicia de Bolivia sigue el proceso penal contra los exprovinciales españoles de la Compañía de Jesús en ese país, Marcos Recolons y Ramón Alaix, por el presunto encubrimiento en una de las causas de pederastia que involucra al fallecido jesuita Alfonso Pedrajas, también de nacionalidad española.

Bangkok.- El Tribunal Constitucional de Tailandia decide si destituye de forma permanente a la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, por supuestas críticas al Ejército tailandés en medio de un conflicto fronterizo con Camboya.

Manila.- Las fuerzas armadas de Filipinas y Australia finalizaron este viernes sus mayores ejercicios militares en el archipiélago, unas maniobras que incluyeron el despliegue de barcos de guerra en el arrecife de Scarborough disputado por China, entre las críticas de Pekín contra las «provocaciones e infracciones» por parte de Manila.

Bogotá.- Durante más de tres décadas como periodista, Vicky Dávila desafió al poder en Colombia. Hoy es ella quien ocupa los titulares al declararse en misión de «rescatar» a su país del proyecto político de Gustavo Petro, que califica de «destructivo».

Yakarta.- Indonesios se han manifestado desde temprana hora este viernes para exigir justicia tras la muerte de un conductor de motocicleta durante la jornada de protestas realizada el jueves.

Santiago de Chile.- La UNESCO organiza en Santiago de Chile la Cumbre Mundial sobre Docentes, en la que se reconocerá la contribución de los casi 100 millones de docentes en todo el mundo y se abordará la crisis vocacional que afecta a esta profesión.

Montevideo.- Diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica y con el deseo de decidir sobre su futuro, la uruguaya Beatriz Gelós cuenta en una entrevista con EFE su lucha para que el país apruebe la eutanasia, un proyecto que días atrás obtuvo en la Cámara de Representantes los votos necesarios para pasar al Senado y eventualmente convertirse en ley.

Venecia.- La actriz Julia Roberts se estrena en el Festival de Venecia con ‘After the hunt’, una película de Luca Guadagnino inspirada por el movimiento del ‘Me Too’, que se estrena fuera de competición en la Mostra, mientras que el surcoreano Park compite por el León de Oro con ‘No other chance’.

Los Ángeles (EE.UU.).- La fiebre de los Labubus, los muñecos de peluche coleccionables con forma de elfo, se abren paso en Estados Unidos, uniéndose a una tendencia que conquistó Corea del Sur y que ahora llega a las calles de Hollywood, con celebridades como Lady Gaga adoptado su Labubu personalizado.

Buenos Aires.- Comienza en Buenos Aires la edición 2025 de la feria de arte arteba, que contará con 67 galerías donde se exhibirán obras de más de 400 artistas locales e internacionales.

Montevideo.- El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, habla en conferencia de prensa sobre los encuentros que la Celeste disputará frente a Perú y Chile en el marco de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, en los que buscará sellar su clasificación.

Nueva York (EE.UU.).- El español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo y segundo cabeza de serie, se enfrenta este viernes al italiano Luciano Darderi, 34 del ránking, y el serbio Novak Djokovic se cruza con el británico Cameron Norrie (35) en los dieciseisavos de final del Abierto de Estados Unidos, que se juega en Nueva York.

Nueva York (EE.UU.).- La número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, juega este viernes contra la canadiense Leylah Fernández (30) en los dieciseisavos de final del Abierto de Estados Unidos, que se juega en Nueva York. En la misma fase, la española Cristina Bucsa se ve las caras con la belga Elise Mertens.

