Viernes, 3 de octubre de 2025 (07.00 GMT)

Ashdod (Israel).- Un total de 473 tripulantes de la Global Sumud Flotilla detenidos por las autoridades israelíes por navegar hacia Gaza para romper el bloqueo fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, sur de Israel.

Jerusalén.- El Ejército israelí continúa su campaña sobre la ciudad de Gaza, después de que el Gobierno advirtiera a los que rechazan abandonar la zona, que los considera terroristas, mientras se aguarda una respuesta de Hamás al plan presentado por el presidente Donald Trump.

Roma.- Italia afronta una huelga convocada por los sindicatos en todos los sectores y protestas en numerosas ciudades en contra de la detención por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla cuando trataba de llegar a Gaza.

Varios países.- Seguimiento de otras manifestaciones y protestas convocadas en numerosos países en solidaridad con la Flotilla.

Washington.- El Senado de EE.UU. tiene previsto retomar sesiones e intentar votar propuestas presupuestarias que desactiven el cierre del Gobierno Federal que empezó el 1 de octubre.

Rabat.- Las protestas continúan en Marruecos por sexto día mientras el Gobierno ha anunciado su disposición a dialogar con los manifestantes que desde el domingo protestan en todo el país y que han derivado en la muerte de tres personas y cientos de heridos y detenidos.

Praga.- República Checa celebra este viernes y sábado unas elecciones legislativas en las que el magnate populista Andrej Babis y su movimiento ANO parten como favoritos.

Cebu City (Filipinas).- Continúan las tareas de ayuda humanitaria en el norte de la isla de Cebú, después de que un terremoto de 6,9 la noche del martes haya afectado a unas 171.000 personas, con al menos 72 fallecidos.

Saarbrücken (Alemania).- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronuncian sendos discursos en la ciudad suroccidental de Saarbrücken con motivo del acto central de conmemoración del 35 aniversario de la reunificación del país el 3 de octubre de 1990, cuando la RDA se incorporó a la República Federal y así, tras 40 años de división, Alemania volvió a ser un solo país.

Berlín.- La iniciativa “¡Nunca más guerra – abajo las armas!” convoca, junto con organizaciones pacifistas, a una manifestación en Berlín y Stuttgart contra el rearme y sus consecuencias antisociales, contra las armas de alcance medio, contra la militarización interna, contra la mentira de la amenaza, y por el fin de todas las guerras, en Ucrania y en Oriente Medio.

Ciudad de México.- Migrantes centroamericanos enfrentan diversos problemas en la frontera sur con Guatemala y buscan refugiarse en México para poder emprender una nueva vida enfrentándose a riesgos y peligros, como extorsiones a manos de grupos criminales, mientras transitan por territorio mexicano.

Los Ángeles (EE.UU.).- El Gobierno del presidente Donald Trump acumula múltiples demandas de ciudadanos estadounidenses detenidos en las redadas migratorias alrededor del país, que lo acusan de cometer arrestos injustificados y buscan compensaciones de hasta 50 millones de dólares.

Manila.- El tifón Matmo, con vientos sostenidos de hasta 130 kilómetros por hora y rachas de hasta 215, tocó tierra este viernes en el norte de la isla filipina de Luzón, el tercer tifón en golpear al país en menos de dos semanas.

Santiago de Chile.- Visita del ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres, a Santiago de Chile.

Asunción.- Ocho legisladores opositores plantearon una denuncia contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, para que sea investigado por cinco supuestos delitos, que van desde «enriquecimiento ilícito» hasta «abuso de poder». A continuación, te contamos las claves de esta acción sin precedentes en la historia del país.

Gal On/Raanana.- Yanay Katzir llevaba tres años entrenando al Shual (Zorros) de Kfal Azza, un kibutz en la frontera con Gaza, cuando el 7 de octubre de 2023 Hamás entró en el pueblo y mató a 64 de sus habitantes, tres de ellos del equipo. Desde entonces, el fútbol se ha convertido en una «terapia» para estas «personas rotas» que intentan así jugar por los que ya no pueden hacerlo.

Mamuí (Brasil).- Los campesinos de Mamuí, una comunidad ubicada en una de las áreas más deforestadas de la Amazonía, lideran un cambio de mentalidad en la actividad agropecuaria en Brasil que busca reforestar los terrenos talados en el pasado.

Luxemburgo.- Ceremonia de abdicación de Su Alteza Real el Gran Duque Enrique y de juramenteo del Gran Duque Guillermo en el Palacio Gran Ducal.

Luxemburgo.- Ceremonia de juramento de Su Alteza Real el Gran Duque Guillermo en la Cámara de Diputados luxemburguesa.

Punta Cana (R.Dominicana ).- Finaliza la vigésima Reunión Regional Americana (RRA) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Santo Domingo.- Finaliza la Cumbre Ministerial y de Altas Autoridades sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe.

París.- La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, inaugura el nuevo nombre que se le da a la plaza del Pont Neuf Christo y Jeanne Claude en homenaje de los dos artistas que hace 40 años empaquetaron el que es uno de los puentes más famosos de la ciudad.

Nueva York (EE.UU.).- Un juez dicta sentencia para el rapero Sean Combs, ‘Diddy’, declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución que lo enfrentan a hasta 20 años de cárcel tras un mediático juicio que concluyó el pasado julio y en el que fue exonerado de los cargos más graves, de tráfico sexual y crimen organizado.

Los Ángeles/Nueva York (EE.UU.).- La estrella estadounidense Taylor Swift publica ‘The Life Of A Showgirl’, el duodécimo álbum de estudio compuesto de 12 canciones e inspirado en lo que ocurría detrás del escenario durante su gira Eras Tour.

París.- La semana de la moda de París, que se termina el 7 de octubre, concentra este viernes las propuestas femeninas para la primavera-verano de 2026 de Loewe.

Lisboa.- La artista portuguesa Carminho lanza su nuevo álbum ‘Eu vou morrer de amor ou resistir’, con un título que hace referencia a «una mujer que tiene el mando de su destino» y puede morir de amor, pero que también tiene la opción de resistir.

Miami (EE.UU.).- El diseñador español Custo Dalmau, creador de la firma Custo Barcelona, promueve su nueva colección ‘Leave her alone’ (Déjala en paz) sobre la «libertad» en Miami, que considera la «puerta» al mercado latino en Estados Unidos y a Latinoamérica con cada vez más relevancia en la moda.

La Paz.- Daniela Artemisa es conocida en Bolivia como la ‘Cholita Tatuadora’ y busca recuperar tradiciones aimaras en su trabajo como artista corporal en la ciudad de La Paz.

San Juan.- Rueda de prensa del partido de pretemporada entre los Miami Heat y los Orlando Magic en Puerto Rico.

