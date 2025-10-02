Viernes, 3 de octubre de 2025

13 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército israelí continúa su campaña sobre ciudad de Gaza, después de que el Gobierno advirtiera a los que rechazan abandonar la zona, que los considerará terroristas, mientras se aguarda una respuesta de Hamás al plan presentado por el presidente Donald Trump.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

– Seguimiento de la detención y proceso judicial de los miembros de la Flotilla de solidaridad con Gaza interceptados y detenidos desde el miércoles. (Texto)(Foto)(Vídeo)

– En Roma, los sindicatos CGIL, el de mayores afiliados de Italia, y USB han convocado una huelga en todos los sectores para protestar por la detención de los miembros de la Flotilla, los barcos que querían levar ayuda a Gaza, por parte de Israel y a la que se sumarán los estudiantes y otras asociaciones pro Palestina por lo que se espera que haya manifestaciones masivas que paralicen el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se hará seguimiento de otras manifestaciones y protestas convocadas en numerosos países en solidaridad con la Flotilla. (Texto)(Foto)(Vídeo)

MARRUECOS PROTESTAS

Rabat – Las protestas continúan en Marruecos por sexto mientras el Gobierno ha anunciado su disposición a dialogar con los manifestantes que desde el domingo protestan en todo el país y que han derivado en la muerte de tres personas y cientos de heridos y detenidos.

(Texto)(Foto)

-Se enviará también una panorámica sobre ‘la revuelta de la Generación Z’, un movimiento nacido en las redes sociales que ha llegado a las calles de varios países como un grito de frustración abanderado por la enseña pirata del manga ‘One piece’.

REPÚBLICA CHECA ELECCIONES

Praga – República Checa celebra este viernes y sábado unas elecciones legislativas en las que el magnate populista Andrej Babis y su movimiento ANO parten como favoritos, frente a un Gobierno conservador debilitado.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

FRANCIA GOBIERNO

París – El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, comienza una tanda de consultas con la oposición francesa con su líder, la ultraderechista Marine Le Pen.

(Texto)

FILIPINAS TERREMOTO

Cebu City (Filipinas) – Continúan las tareas de ayuda humanitaria en el norte de la isla de Cebú, después de que un terremoto de 6,9 la noche del martes haya afectado a unas 171.000 personas, con al menos 72 fallecidos.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Leópolis – Los contraataques en curso de Ucrania cerca de Dobropillia y Pokrovsk han representado un raro éxito importante en el campo de batalla, si bien las fuerzas rusas mantienen una fuerte presión en la zona a medida que intentan cambiar el rumbo de la batalla, que involucra a decenas de miles de soldados en cada bando. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto)

ALEMANIA REUNIFICACIÓN

Saarbrücken (Alemania) – El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronuncian sendos discursos en la ciudad suroccidental de Saarbrücken con motivo del acto central de conmemoración del 35 aniversario de la reunificación del país el 3 de octubre de 1990, cuando la RDA se incorporó a la República Federal y así, tras 40 años de división, Alemania volvió a ser un solo país.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BRASIL AMAZONÍA

Mamuí – Los campesinos de Mamuí, una comunidad ubicada en una de las áreas más deforestadas de la Amazonía, lideran un cambio de mentalidad en la actividad agropecuaria en Brasil que busca reforestar los terrenos talados en el pasado.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

SEAN COMBS

Nueva York – Un juez dicta sentencia para el rapero Sean Combs, ‘Diddy’, declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución que lo enfrentan a hasta 20 años de cárcel tras un mediático juicio que concluyó el pasado julio y en el que fue exonerado de los cargos más graves, de tráfico sexual y crimen organizado.

(Texto)

TAYLOR SWIFT

Sidney – La estrella estadounidense Taylor Swift publica ‘The Life Of A Showgirl’, el duodécimo álbum de estudio compuesto de 12 canciones e inspirado en lo que ocurría detrás del escenario durante su gira Eras Tour.

(Texto)

FRANCIA MODA

París – La firma de origen español Loewe muestra en París sus propuestas para el verano 2026 con la primera colección de Lázaro Hernández y Jack McCollough.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Directo)

ESPECIALES

Con motivo del segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, la Agencia EFE enviará una serie especial hasta el próximo día 5 con la guía ISRAEL PALESTINA.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- París.- FRANCIA GOBIERNO.- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, comienza su tanda de consultas con la oposición francesa con su líder, la ultraderechista Marine Le Pen. Hôtel de Matignon, 57 Rue de Varenne, 75007

09:00h.- Lisboa.- CARMINHO.- La artista Carminho, una de las fadistas portuguesesas con mayor proyección internacional da una entrevista a EFE para hablar de su trabajo y su concepto del arte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:15h.- París.- FRANCIA ARTE.- La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, inaugura el nuevo nombre que se le da a la plaza del Pont Neuf Christo y Jeanne Claude en homenaje de los dos artistas que hace 40 años empaquetaron el que es uno de los puentes más famosos de la ciudad.

11:00h.- Bruselas.- APAGÓN IBÉRICO.- La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E) presenta su primer informe técnico sobre el apagón eléctrico del 28 de abril en España y Portugal.

11:30h.- Roma.- ITALIA CATALUÑA.- La Abadía de Montserrat inaugura en Roma una exposición, con motivo del milenario del monasterio y en el marco del Año Jubilar, dedicada a su contribución a la construcción de Europa, en un acto en el que participa el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:15h.- Saarbrücken.- ALEMANIA REUNIFICACIÓN.- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronuncian sendos discursos en la ciudad de Saarbrücken (suroeste) con motivo del acto central de conmemoración del 35 aniversario de la reunificación del país el 3 de octubre de 1990, cuando la RDA se incorporó a la República Federal y así, tras 40 años de división, Alemania volvió a ser un solo país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Berlín.- ALEMANIA PACIFISMO.- La iniciativa “¡Nunca más guerra – abajo las armas!” convoca, junto con organizaciones pacifistas, a una manifestación en Berlín y Stuttgart contra el rearme y sus consecuencias antisociales, contra las armas de alcance medio, contra la militarización interna, contra la mentira de la amenaza, y por el fin de todas las guerras, en Ucrania y en Oriente Medio. (Foto) (Vídeo)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Los contraataques en curso de Ucrania cerca de Dobropillia y Pokrovsk han representado un raro éxito importante en el campo de batalla, si bien las fuerzas rusas mantienen una fuerte presión en la zona a medida que intentan cambiar el rumbo de la batalla, que involucra a decenas de miles de soldados en cada bando. (Texto)

París.- FRANCIA MODA.- La semana de la moda de París, que se termina el 7 de octubre, concentra este vernes las propuestas femeninas para la primavera-verano de 2026 de Loewe, Issey Miyake, Giambattista Valli, Nina Ricci, Givenchy, Yamamoto y Victoria Beckham, entre otros. (Texto)

París.- FRANCIA MODA.- Loewe presenta la primera colección de Lázaro Hernández y Jack McCollough en París. La firma de origen español mostrará sus propuestas para el verano 2026. (Texto)

Bruselas.- APAGÓN ELÉCTRICO.- El panel de expertos reunido por la Red Europea de Gestores de Redes (ENTSO-E) para analizar el apagón acaecido en España y Portugal el pasado 28 de abril presenta su primer informe factual sobre las causas del cero eléctrico.

Praga.- REPÚBLICA CHECA ELECCIONES.- La República Checa celebra elecciones parlamentarias. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

14:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL INDUSTRIA.- El Gobierno divulga el crecimiento de la producción industrial de Brasil en agosto. (Texto)

14:30h.- Washington.- EEUU DESEMPLEO.- La Oficina de Estadísticas laborales de Estados Unidos (BLS) publica los datos de desempleo de septiembre. (Texto)

16:00h.- Santiago de Chile.- ESPAÑA MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres, ofrece una charla sobre “El modelo español de descentralización” ante alumnos y profesores de la Universidad Internacional SEK, en Santiago de Chile que será expuesta por Ángel Víctor Torres, Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España.

16:00h.- Nueva York.- SEAN COMBS.- Un juez dicta sentencia para el rapero Sean Combs, ‘Diddy’, declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución en un mediático juicio el pasado julio, y que afronta un máximo de 20 años de cárcel. Courtroom 26A of the Daniel Patrick Moynihan Courthouse, 500 Pearl Street, New York, NY

16:00h.- Miami.- CUSTO BARCELONA.- El diseñador español Custo Barcelona habla en una entrevista con EFE en Miami (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30h.- San Juan.- BALONCESTO PUERTO RICO.- Rueda de prensa del partido de pretemporada entre los Miami Heat y los Orlando Magic Coliseo de Puerto Rico (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INVERSIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística publica los datos de la inversión fija bruta de julio, tras una caída del 6,4 % en junio y un descenso del 6,9 % en el primer semestre. (Texto)

22:00h.- Ibagué.- COLOMBIA GOBIERNO.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, encabeza la ‘Movilización por la dignidad y la democracia’ en la ciudad de Ibagué. Plaza Murillo Toro (Texto) (Foto)

22:00h.- Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- La bolsa de Wall Street termina una semana marcada por el cierre parcial del Gobierno federal en Estados Unidos y un informe de nóminas privadas más débil de lo esperado, que alimenta el temor de los inversores a un deterioro del mercado laboral.

Mamuí.- BRASIL AMAZONÍA.- Los campesinos de Mamuí, una comunidad ubicada en una de las áreas más deforestadas de la Amazonía, lideran un cambio de mentalidad en la actividad agropecuaria en Brasil que busca reforestar los terrenos talados en el pasado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago de Chile.- ESPAÑA MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres, se reúne con la comunidad española en Chile para conversar y analizar las política de nacionalizaciones a través de la ley de Memoria Democrática. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago de Chile.- ESPAÑA MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres, se reúne con la comunidad española en Chile para conversar y analizar las política de nacionalizaciones a través de la ley de Memoria Democrática. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- CRISIS MIGRATORIA MÉXICO.- Migrantes centroamericanos enfrentan diversos problemas en la frontera sur con Guatemala y buscan refugiarse en México para emprender una nueva vida pero enfrentan diversos riesgos (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico sobre inflación para el mes de septiembre de 2025. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA MUJERES.- Daniela Artemisa es conocida en Bolivia como la ‘Cholita Tatuadora’ y busca recuperar tradiciones aimaras en su trabajo como artista corporal en la ciudad de La Paz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- FÚTBOL LIBERTADORES (F).- Continúa la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina, con la disputa de los partidos Colo Colo-Olimpia, San Pablo-San Lorenzo, Deportivo Cali-Libertad y Nacional-Universidad de Chile (Texto) (Foto)

Los Ángeles.- TAYLOR SWIFT.- La estrella estadounidense Taylor Swift publica ‘The Life Of A Showgirl’, el duodécimo álbum de estudio compuesto de 12 canciones e inspirado en lo que ocurría detrás del escenario durante su gira Eras Tour

Punta Cana.- AMÉRICA TRABAJO.- Vigésima Reunión Regional Americana (RRA) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Tokio – JAPÓN DESEMPLEO – El Gobierno de Japón publica los datos de desempleo correspondientes al mes precedente.

Tokio – JAPÓN GOBIERNO – Las primarias del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón plantean un cambio en el liderazgo del país en un momento marcado por la caída real de los salarios en medio de la persistente inflación y un rechazo creciente a la inmigración.

Seúl – BOLSA SEÚL- La Bolsa de Seúl no opera por festividad nacional.

Cebu City – FILIPINAS TERREMOTO – Continúan las tareas de ayuda humanitaria en el norte de la isla de Cebú, después de que un terremoto de 6,9 la noche del martes haya afectado a unas 171.000 personas. foto, vídeo.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245