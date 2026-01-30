Viernes, 30 de enero de 2026 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 30 ene (EFE).-

Washington/Caracas.- Venezuela y Estados Unidos inauguran una nueva era de comercio petrolero tras la aprobación en Caracas de la reforma a la ley de hidrocarburos, que abre su crudo a la inversión extranjera, y el levantamiento de Washington de algunas sanciones a la industria venezolana.

Washington/Caracas.- Los vuelos internacionales hacia y desde Caracas, mermados desde noviembre, podrían volver a la normalidad después de que Donald Trump anunciara que las conexiones se reanudarían el jueves, en una clara señal de sintonía con Miraflores, que espera que la conexión aérea acelere las inversiones extranjeras.

Washington.- Senadores republicanos y demócratas y la Casa Blanca han alcanzado un acuerdo para intentar evitar in extremis un nuevo cierre del gobierno federal el sábado, aunque tendrán que salvar la oposición a los fondos destinados al Departamento de Seguridad Nacional, un asunto de discordia por las violentas tácticas contra inmigrantes.

Kiev.- Ucrania se prepara para una nueva bajada extrema de las temperaturas en medio de apagones constantes y con el temor a un nuevo ataque masivo ruso a su sistema energético.

Pekín.- El primer ministro británico, Keir Starmer, concluye su visita oficial a China y parte hacia Japón, en un viaje que coincide con fuertes tensiones entre Pekín y Tokio a cuenta de Taiwán.

La Habana.- El Gobierno cubano acusa a EE.UU. de tratar de ahogar a la isla con el decreto presidencial que prevé aranceles para quienes vendan o suministren petróleo a la isla, en una vuelta de tuerca más de Washington a la presión sobre su vecino comunista.

Puerto Cabello (Venezuela)/Pekín.- La aprobación de la reforma de la Ley de Hidrocarburos de Venezuela, que abre la puerta a mayores inversiones extranjeras, representa a priori una oportunidad de crecimiento de las inversiones petroleras de China en ese país, en un sector en el que lleva presente desde 1993 en régimen de empresas mixtas con la estatal PDVSA.

Rangún.- Cinco años después del golpe de Estado que acabó con la transición democrática en Birmania (Myanmar), la junta militar que detenta el poder y que reprime a fuego a la disidencia prevé instaurar un gobierno bajo su control tras unas elecciones sin oposición, en un intento por ganar legitimidad y reconocimiento internacional.

Viena.- La Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, celebra este viernes una reunión extraordinaria tras los repetidos ataques contra plantas nucleares en Ucrania.

Estambul (Turquía).- El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, realiza una visita oficial a Turquía.

Nueva York (EE.UU.).- Millones de personas en Estados Unidos están amenazadas por una nueva ola de frío que dejará, desde este viernes hasta el próximo lunes, temperaturas mínimas de récord en algunos puntos del país, especialmente en el sur y en la costa este.

San Salvador.- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visita este viernes El Salvador, como parte de una gira por Centroamérica y el Caribe, y será recibido por el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

Lima.- El peruano Marco Antonio Madrid, uno de los presos liberados en las últimas semanas en Venezuela, denuncia en una entrevista con EFE, tras más de un año encarcelado, que allí la prisión es «un campo de concentración» con «golpes, maltratos y condiciones inhumanas» que hacen pensar que cualquier día puede ser el último de tu vida, por lo que llama a lograr la excarcelación de todos los «secuestrados» por el chavismo, al que cataloga de «organización criminal».

Berlín.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el índice adelantado de la inflación en enero.

Buenos Aires.- Argentina difunde este viernes las cifras de empleo público correspondientes a diciembre de 2025 y la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron en el Estado en el segundo año de gobierno del presidente Javier Milei, que continúa con su severo plan de ajuste.

San José.- Los costarricenses acudirán a las urnas el próximo 1 de febrero para elegir al presidente para el periodo 2026-2030 entre una variopinta papeleta de 20 aspirantes en la que figuran entre los favoritos la oficialista y exministra de Planificación, Laura Fernández; la exprimera dama (2018-2022) Claudia Dobles; el economista Álvaro Ramos; y el periodista y líder evangélico Fabricio Alvarado.

Taipéi.- El Gobierno taiwanés publica su estimador de actividad económica del cuarto trimestre, después de que el PIB isleño registrara un crecimiento acumulado del 7,06 % entre enero y septiembre por el ‘boom’ de la IA.

Zagreb.- Los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) celebran una reunión en Zagreb, en la que el Partido Popular español busca el respaldo de los conservadores europeos para rechazar la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno español y para dar un empujón a la transición en Venezuela.

Lisboa.- El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, y el comisario europeo de Vivienda, Dan Jorgensen, dan una rueda de prensa para explicar el nuevo plan europeo de vivienda, presentado en diciembre pasado por el Ejecutivo comunitario.

Miami (EE.UU.).- La NASA anuncia los detalles de la misión Crew-12, programada para su lanzamiento el 15 de febrero desde Florida, que reemplazará al equipo que tuvo que regresar a la Tierra aproximadamente un mes antes de lo previsto debido a la enfermedad de uno de sus integrantes en la Estación Espacial Internacional (EEI).

La Paz.- Un estudio de la Coordinadora de la Mujer de Bolivia indica que la mayoría de mujeres del país andino se inserta en la economía en condiciones de precariedad laboral y que el 70 % trabaja en informalidad, y a esto se suma que realizan sus labores sobrecargadas por el trabajo doméstico y cuidado a terceros.

Santo Domingo.- La directora general adjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Beth Bechdol, advirtió, en entrevista con EFE en Santo Domingo, que la situación respecto a la inseguridad alimentaria a nivel global «no es positiva» puesto que «más de ochocientos millones de personas en el mundo» padecen hambre.

Ciudad de Panamá.- El canal de Panamá vive con incertidumbre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar «inconstitucional» el contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, operadora de dos puertos en torno al Canal interoceánico y epicentro de las amenazas de EE.UU. de retomar la vía acuática.

Ciudad de Guatemala.- El sistema educativo público de Guatemala atraviesa una fase de reestructuración profunda bajo la gestión de la ministra Anabella Giracca, quien, en entrevista con EFE, destacó la recuperación de la institucionalidad, la mejora de la infraestructura y la ampliación de la cobertura en secundaria como los pilares del ciclo escolar 2026.

Seúl.- El ministro de Industria, Kim Jung-kwan, dijo el miércoles que se reunirá al día siguiente con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, para conversar sobre el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de reaumentar, del 15 al 25 %, los aranceles «recíprocos» y al sector automotriz aplicados contra Corea del Sur.

Bogotá.- Arropado con cobijas y sujetado con cinturones, el hijo de María Rubio, diagnosticado con parálisis cerebral, permanece en su silla de ruedas frente a la sede principal de la Nueva EPS, en Bogotá, mientras ella lo sostiene y detrás de ambos decenas de hojas pegadas en la pared exhiben órdenes de medicamentos vencidas, una postal de la crisis del sistema de salud colombiano.

Montevideo.- Autoridades de Gobierno y expertos en urbanismo dialogan con la Agencia EFE sobre los cambios que se busca llevar a cabo en Montevideo para agilizar el transporte y modernizar el área metropolitana.

Lisboa.- La fiesta en la calle es seña de identidad del ocio nocturno en Lisboa, pero a partir de ahora tendrá un límite: con la premisa de reducir el ruido, el Ayuntamiento ha restringido la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública para consumir durante la noche, una decisión que ha dividido a propietarios de locales, clientes y vecinos.

Londres.- El Museo Británico presenta a la prensa ‘Samurái’, su gran exposición de la temporada, con la que quiere mostrar cómo se construyó el mito de estos guerreros japoneses y poner en valor la histórica presencia de mujeres en esta élite.

Nueva York (EE.UU.).- La casa Sotheby’s presenta a la prensa las pinturas de su subasta ‘Old Master’, con piezas estimadas en más de 100 millones de dólares y cuyo cuadro estrella es un Rembrandt titulado ‘Young Liong Resting’.

Buenos Aires.- El actor estadounidense Willem Dafoe se presenta este viernes en Buenos Aires y brinda una rueda de prensa junto el argentino Gastón Solnicki, director de su última película, ‘The Souffleur’.

París.- A apenas un mes de su muerte, una exposición fotográfica repasa los momentos más icónicos de la carrera de Brigitte Bardot.

Roma.- El universo visual y sonoro del músico italiano Franco Battiato ocupa el Museo de Artes del Siglo XXI de Roma, en una exposición con fotos, discos y algunos de sus enseres que recorrerá su vida y obra en el quinto aniversario de su muerte.

Nueva York (EE.UU.).- El estadounidense hijo de hondureños, Teófimo López (21-1, 13 KOs), y Shakur Stevenson (24-0, 11 KOs) se miden en la báscula en el Madison Square Garden de Nueva York en la jornada previa del combate por el título superligero de la Organización Mundial del Boxeo (WBO, en inglés).

Río de Janeiro (Brasil).- Los exfutbolistas Seedorf, Romário, Bebeto, Kaká, Cafú y Júnior participan en la rueda de presentación de la Copa de las Leyendas.

Miami (EE.UU.).- El piloto español Pepe Martí habla con EFE antes del GP de Miami sobre su debut en la Fórmula E con el equipo Cupra Kiro, en busca de seguir creciendo en el mundo del motor y de conquistar los trazados urbanos más exigentes del mundo.

