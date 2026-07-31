Viernes, 31 de julio de 2026 (06.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 31 jul (EFE).-

Castillejos (Marruecos) – Miles de personas siguen llegando a la frontera marroquí con Ceuta pese al despliegue de las fuerzas de seguridad de ese país para evitar su entrada a la ciudad española, donde se ha reforzado la seguridad con efectivos del Ejército y a la que viaja este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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La Habana.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, viaja a La Habana para reunirse con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, una semana antes de terminar su mandato de cuatro años.

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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza en la residencia campestre de Camp David la reunión de gabinete número 13 de su segundo mandato con la guerra de Irán en una nueva escalada y el reto de responder a la demandas de los estadounidenses por el coste de vida.

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Kumamoto (Japón).- Los equipos de rescate continúan por tercer día consecutivo la búsqueda de varios desaparecidos bajo escombros en la prefectura de Kumamoto, en el sudoeste de Japón, tras un terremoto de magnitud 7,1 que ha causado al menos 34 muertos y cientos de heridos.

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Burdeos (Francia)/Atenas/Lisboa – Los equipos de extinción confían en avanzar este viernes en la lucha contra el incendio de Gironda, el peor en Francia en más de setenta años, y el fuego permanece fuera de control en la isla griega de Creta, mientras Portugal gana terreno frente al que arrasa desde hace tres días el norte del país.

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Lima.- El Ministerio de Relaciones Exteriores realiza la presentación del nuevo canciller, el periodista y excandidato presidencial Carlos Espá, una figura cercana a Estados Unidos tras haber trabajado durante quince años en su embajada en Lima. Palacio de Torre Tagle, Ucayali 335 (Vídeo)(Foto)

Bogotá.- El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, habla en una entrevista con EFE de los desafíos que enfrenta ese tribunal con la llegada a la Presidencia de Colombia del ultraderechista Abelardo de la Espriella.

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Jerusalén.- Cuando el Gobierno israelí flexibilizó el acceso a las licencias de armas tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, lo presentó como una respuesta a la sensación de vulnerabilidad que dejó la masacre. Casi tres años después, las estadísticas alertan de una peligrosa consecuencia: el aumento exponencial de la violencia machista en un país donde el trauma psicológico y la mayor presencia de armas conviven dentro de miles de hogares.

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Zawtar al Gharbiya (Líbano).- Los habitantes de Zawtar al Gharbiya, una de las tres zonas de despliegue condicionado fijadas en el sur de Líbano por el acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Líbano e Israel, tratan de recuperar la normalidad a escasos metros de las posiciones aún ocupadas por el Ejército israelí

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Montevideo.- La investigadora Noelia Beltramelli cuenta en una entrevista con EFE los principales resultados de una investigación en la que reconstruyeron cuarenta años de producción feminista de datos, material que fue clave para la visibilización de la violencia machista en Uruguay y el impulso de cambios legislativos.

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Santiago de Chile.- El movimiento feminista convoca un «pañuelazo» en el centro de Santiago para protestar contra un proyecto de ley impulsado por la ultraderecha que busca obligar a las embarazadas a escuchar el latido del feto antes de abortar bajo las tres causales permitidas en Chile.

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Berlín.- Servicio de oración del viernes en la mezquita de Khadija tras el atentado contra el Desfile del Orgullo.

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Rabat.- Se reanuda el juicio contra el rapero marroquí Mehdi el Youbi, acusado de insultar a instituciones en Marruecos.

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Londres.- Londres declara la alerta por sequía.

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Dunwich (R. Unido).- Secuelas del incendio forestal de Suffolk Heath (este de Inglaterra)

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París.- Los conventos cristianos se han convertido, en ciudades como París, en una alternativa barata a los elevados precios de la vivienda para jóvenes y estudiantes.

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El Limón (Panamá).- Pobladores de unas pequeñas comunidades rurales afectadas por la construcción de un nuevo embalse para surtir al Canal de Panamá celebran una vigilia por el traslado de cementerios a otras zonas.

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Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de julio del índice gerente de compras (PMI), principal indicador de la evolución de la actividad en el sector manufacturero.

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Miami.- Entrevista con el activista y artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro, exiliado desde hace dos semanas en Miami.

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Taipéi.- El ‘boom’ de la inteligencia artificial (IA) ha impulsado el crecimiento económico de Taiwán a niveles no vistos en décadas, una pujanza que, sin embargo, ha terminado por profundizar las desigualdades ya existentes en la isla, donde los sectores tradicionales sufren y los salarios continúan siendo bajos.

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Viena.- La liebre más famosa y esquiva de la historia del arte, dibujada por Alberto Durero en 1502 con un realismo asombroso, ha salido de su madriguera para celebrar los 250 años del Museo Albertina de Viena, que atesora una de las colecciones gráficas más importantes del mundo.

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Los Ángeles (EE.UU.).- La cuarta temporada de la serie ‘Ted Lasso’ regresa con la mirada puesta en el fútbol femenino, un escenario desde el que explorará, a través de la comedia, temas como la igualdad de género, las amistades entre mujeres y los prejuicios que aún persisten en el deporte.

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Nueva York (EEUU).- El artista argentino Trueno, que recientemente lanzó su cuarto álbum de estudio, ‘TURR4ZO’, charla con EFE en el marco de su participación en la Conferencia de Música Latina Alternativa (LAMC).

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eva/rmgEFE

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