Viernes, 5 de septiembre de 2025 (07.30 GMT)

Jerusalén.- Israel asegura que controla el 40 % de la ciudad de Gaza, tras más de tres semanas de bombardeos que han causado el desplazamiento forzoso de numerosas familias hacia el sur del enclave palestino, sin que se vislumbre un alto el fuego pese a la presión de los familiares de los secuestrados para que se alcance un acuerdo.

Línea Azul (Líbano).- A escasos cien metros de la denominada Línea Azul, la frontera de facto entre el Líbano e Israel, se erige una posición española de la misión de paz de la ONU (FINUL) desde donde los cascos azules vigilan las 24 horas del día una divisoria clave para el futuro de los libaneses.

Beirut.- El Consejo de Ministros del Líbano se reúne para evaluar un plan que les presentará el Ejército del país para desarmar al grupo chií Hizbulá antes de finales de año, un objetivo que el Estado libanés busca pese a la oposición del movimiento armado.

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha movilizado para este viernes a la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), a la espera de que se sumen los 8,2 millones de ciudadanos que, aseguró, se incorporaron recientemente a la defensa del país ante el despliegue militar de EE.UU. en aguas del Caribe.

Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, interviene en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental en Vladivostok, tras regresar de un viaje a China, donde hizo gala de su cercaníacon el presidente chino, Xi Jinping, con el primer ministro indio, Narendra Modi y con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

Lisboa.- Las autoridades de Portugal trabajan para determinar las identidades y nacionalidades de los 16 fallecidos en el accidente del funicular de Gloria, en el centro de Lisboa, mientras que la policía prosigue las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

Bangkok.- El Parlamento de Tailandia elige a un nuevo primer ministro en una sesión especial, después de la destitución de la exmandataria Paetongtarn Shinawatra por parte del Tribunal Constitucional el pasado viernes.

Tokio.- La Bolsa de Tokio cerró este viernes al alza, con una subida de más del 1 % en su principal índice, el Nikkei, animada tras la firma de la orden para reducir los aranceles estadounidenses a los automóviles japoneses.

Kunar (Afganistán).- El hallazgo de supervivientes en las zonas afectadas por el terremoto que golpeó a Afganistán el pasado domingo, y que ya ha dejado 2.205 muertos, se reduce en el quinto día de operaciones de rescate y con la ayuda humanitaria llegando a cuentagotas a este país asiático.

Asadabad (Afganistán).- En un rincón de un campamento de desplazados en la provincia de Kunar, en el este de Afganistán, un niño de seis años llamado Armanullah Khan juega entre las tiendas de damnificados del terremoto del pasado domingo, que ha dejado más de 2.000 muertos, sin ser consciente de que, tras la tragedia, se ha quedado solo.

Tokio.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, celebra una cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, a la que seguirá una rueda de prensa conjunta.

Juelich (Alemania).- El Centro de Investigación Jülich, en el oeste de Alemania, inaugura en presencia del canciller alemán, Friedrich Merz, el superordenador ‘Júpiter’, que es, según la institución germana, el más rápido de Europa y el cuarto más rápido del mundo, que podrá ser utilizado por ejemplo para el entrenamiento de Inteligencia Artificial (IA) o para simulaciones numéricamente complejas en el ámbito del clima y la meteorología, entre otros ámbitos.

Cúcuta/Tibú (Colombia).- Una caravana humanitaria y por la paz parte de la ciudad colombiana de Cúcuta hacia Tibú, en la región del Catatumbo, escenario constante de violencia entre distintos grupos armados ilegales por el control de los cultivos de coca y de las rutas del narcotráfico.

Ciudad Juárez (México).- Ganaderos del norte de México aseguran que la exportación de ganado a Estados Unidos podría reanudarse en un par de meses gracias al avance del programa de la mosca estéril contra el gusano barrenador.

La Paz.- Colectivos sociales y estudiantes universitarios participan en una marcha en solidaridad con Palestina por lo que consideran «un genocidio contra el pueblo palestino» por los ataques a la Franja de Gaza, la movilización se realizará en el centro de la ciudad de La Paz.

La Paz.- Indígenas aimara de la localidad de Viacha en Bolivia realizan una marcha para exigir a las autoridades que retiren las licencias a mineras que contaminan los ríos del lugar, y denuncian que la actividad de la minería sin un control adecuado está envenenando al ganado y a las personas.

Londres.- La premio Nobel de la Paz birmana Aung San Suu Kyi, de 80 años, se encuentra en «grave peligro» por el empeoramiento de sus problemas cardíacos, según denunció este viernes su hijo Kim Aris en un comunicado.

Roma.- Los fieles católicos LGTBIQ+ que participarán en una peregrinación en ocasión del Jubileo celebran una vigilia en la Iglesia del Gesù de Roma.

Ciudad de México.- La Fundación Telmex, del magnate mexicano Carlos Slim, presenta su evento anual ‘México Siglo XXI’ con ponentes como Rigoberta Menchú y la extenista estadounidense, exnúmero uno del mundo Serena Williams.

Venecia (Italia).- La 82 edición del Festival de Venecia toca a su fin con las proyección de las últimas tres películas que compiten por su León de Oro: ‘Un film fatto bene’, del italiano Franco Maresco; ‘The sun rises on us all’, del chino Cai Shangjun, y ‘Silent friend’, de la húngara Ildikó Enyedi.

Roma.- Italia homenajea a Andrea Camilleri, su escritor más querido y cuyo centenario se cumple este viernes, con un intenso programa de celebraciones para recordar, durante dos años, la vida y la obra de un autor muy popular, de cuyos libros, traducidos a más de 50 idiomas, se han vendido más de 30 millones de copias.

Sapzurro (Colombia).- Suben a las lanchas en grupos de veinte, cargando niños en brazos y bolsas de basura con sus pertenencias, en un rincón del Caribe colombiano, entre la selva y un mar turquesa de postal, que marca una de las puertas de entrada a Sudamérica, su tierra de la que partieron poco tiempo atrás y al que se ven forzados a regresar.

Cartagena (EE.UU.).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López, participa en un conversatorio con el director de la Fundación Gabo, Jaime Abello Banfi, en el Congreso Internacional de Tecnologías de las Información y las Comunicaciones Andicom, el más importante del sector en Colombia.

La Habana.- La compañía Acosta Danza, bajo la tutela del prestigioso bailarín y coreógrafo cubano Carlos Acosta, celebra una década de “sacrificio y entrega” en los escenarios y “feliz por los logros”, explica en entrevista a EFE su directora artística, Yaday Ponce.

Miami (EE.UU.).- El escritor chileno José Ignacio Valenzuela ‘El Chascas’, conocido por crear la serie ‘¿Quién mató a Sara?’, presenta en una entrevista con EFE su nuevo libro ‘Lo poco que recuerdo’, un thriller que describe como «el más intenso de su carrera» por lidiar con la memoria y la presión de vivir en un pueblo.

Calcuta (India).- Calcuta conmemora con una misa el 28 aniversario del fallecimiento de la Madre Teresa, nacida en Macedonia del Norte en 1910 y que falleció el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta.

París.- Rueda de prensa de inicio de temporada del París Saint-Germain (PSG) femenino.

París.- Entrenamiento abierto a la prensa del París Saint-Germain (PSG) femenino.

