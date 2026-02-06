Viernes, 6 de febrero de 2026 (08.00 GMT)

Bangkok, 6 feb (EFE).-

Alcácer do Sal (Portugal).- Portugal está en alerta por los efectos del temporal Leonardo, que ha provocado numerosas inundaciones en el país, como en la localidad de Alcácer do Sal, al sur de Lisboa y junto al rio Sado, donde el Ayuntamiento ha decidido retrasar por una semana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales debido a los numerosos destrozos.

Lisboa.- La Protección Civil de Portugal tiene activada la alerta roja en la cuenca del Tajo, el nivel más elevado de riesgo, por la subida «abrupta» de los caudales registrada durante la madrugada del jueves, superiores a los 7.400 metros cúbicos por segundo.

España (varias ciudades).- Andalucía vive una jornada meteorológica más tranquila aunque miles de personas permanecen desalojadas, mientras continúa en España la inestabilidad meteorológica con lluvias generalizadas y rachas de viento fuertes en distintos puntos del país, especialmente en las costas gallega y balear.

Caracas.- Venezuela avanza hacia una amnistía para los casos de presos políticos desde el 1999, un período que abarca todos los gobiernos del chavismo, tras la aprobación en primera discusión de la ley impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Alcácer do Sal (Portugal).- La campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal cierra este viernes, en medio de los llamamientos de uno de los candidatos, el líder de ultraderecha André Ventura, de retrasarlas debido a la situación catastrófica debido a los temporales.

París.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, asiste a la reunión del Observatorio Fiscal Internacional (OIT) y se reúne con su presidente, Gabriel Zucman y su equipo.

Ginebra.- El subsecretario de Estado de EE.UU. para Control de Armamento y Seguridad Internacional, Thomas G.DiNanno, interviene en la Conferencia de Desarme, un día después de que expire el acuerdo de control nuclear New START entre Estados Unidos y Rusia.

Austin (EE.UU.).- Abogados que representan a migrantes detenidos en el único centro de detención para familias del país denuncian malas condiciones, efectos negativos en la salud mental de menores de edad y ponen en duda la capacidad del Gobierno para controlar un reciente brote de sarampión.

Líbano.- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, realiza una visita oficial al Líbano en medio de una intensificación de los ataques israelíes pese al alto el fuego en vigor, del que Francia es galante.

Ciudad de Panamá.- Entrenamientos conjuntos de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y Panamá, que aunque frecuentes se producen en medio de la escalada de tensión regional en el Caribe.

Montería (Colombia).- Los habitantes de barrios bajos de Montería, capital del departamento colombiano de Córdoba, esperan que el agua de las inundaciones causadas por las lluvias de los últimos días retrocedan para recuperar sus enseres mientras aguardan la entrega de ayuda humanitaria.

Yakarta.- Los gobiernos de Indonesia y Australia sellaron este viernes en Yakarta un tratado de seguridad por el que ambos países se comprometen a consultarse mutuamente si alguno de los países se ve amenazado, en medio de un contexto de la creciente influencia china en el Indopacífico.

Bangkok.- La campaña electoral concluye este viernes en Tailandia con varios actos convocados por los partidos que concurren a los comicios del domingo, entre ellos los favoritos, el reformista Partido del Pueblo (PP) y el conservador Bhumjaithai (BJT, Orgullo tailandés), en unas elecciones que determinarán el cambio o la continuidad en el país.

Seúl.- La relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, Elizabeth Salmón, afirmó este viernes que la reanudación del diálogo de Pionyang con Washington y Seúl podría convertirse en un paso significativo para lograr un progreso en el entorno del país hermético, el cual no ha mejorado en la última década, en medio de señales de «avances diplomáticos».

Tokio.- El líder mundial del motor Toyota registró un beneficio neto de 3,03 billones de yenes (unos 16.396 millones de euros) en los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal (abril-diciembre), una caída del 26,1 % interanual, pero mejoró sus previsiones para la totalidad del ejercicio gracias a que el aumento de ventas contrarrestó el impacto de los aranceles estadounidenses.

Tokio.- La compañía eléctrica japonesa TEPCO (Tokyo Electric Power Company) planea volver a reactivar el reactor número 6 de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), la mayor del mundo por capacidad, el lunes 9 de febrero, con vistas a comenzar operaciones comerciales a partir del 18 de marzo, casi un mes después de la fecha prevista, confirmó este viernes la empresa.

Madrid.- Entrevista en Madrid con el jefe de operaciones de UNRWA en Gaza, Sam Rose, sobre la situación actual en la Franja y el ataque de Israel a las operaciones de esta agencia de la ONU para los refugiados palestinos.

Hong Kong.- El magnate hongkonés de los medios Jimmy Lai, figura emblemática del movimiento prodemocrático local, afronta el próximo lunes una condena que podría alcanzar la cadena perpetua por conspiración para coludir con potencias extranjeras y sedición, delitos tipificados en la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en la excolonia británica.

Urawa (Japón).- El candidato Yoshihiko Noda del principal partido opositor, la Alianza Reformista Centrista, realizó este viernes un acto de campaña en su búsqueda de apoyo de cara a las elecciones generales de este domingo.

Miami (EE.UU.).- Las flores son la principal importación en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), punto de entrada del 91 % de las que llegan por aire a EE.UU., donde funcionarios estadounidenses y colombianos presentan este viernes su estimación para esta temporada de San Valentín, con un esperado récord pese a la inflación y los aranceles.

San Salvador.- La gira mundial de la cantante colombiana Shakira llega a El Salvador, donde se afinan detalles para los cinco conciertos que brindará en este país centroamericano -los únicos en la región- que forman parte de «Las Mujeres ya no Lloran World Tour».

Nueva York (EE.UU.).- El obispo Ronald Hicks, que sirvió durante años en América Latina, asume el cargo de líder de la arquidiócesis de Nueva York, una figura más moderada que su predecesor, Timothy Dolan, quien defendía ideas conservadoras y llegó a rezar en las dos inauguraciones de Donald Trump.

Guadalajara (México).- Los exportadores de Jalisco y Michoacán, los principales estados productores mexicanos, trabajan para surtir de aguacate a Estados Unidos de cara a la Super Bowl, uno de los principales eventos de consumo de esta fruta, y comentan la importancia de esta fecha para sus negocios.

Bani Walid (Libia).- El funeral de Saif al Islam -hijo del dictador libio derrocado Muamar Gadafi-, asesinado en su domicilio de Zintan, se celebrará después del rezo del viernes.

Troyes (Francia).- Tras algo más de una década de trabajo, los investigadores franceses han abierto al mundo los secretos de la tumba real celta que fue localizada en el yacimiento de Lavau, que con sus 14 metros cuadrados sorprendió al país en su día por su magnitud, en una exposición en la vecina localidad de Troyes.

Nairobi.- La cineasta keniana Beryl Magoko, superviviente de mutilación genital femenina (MGF), afirma en una entrevista con EFE que no cree que haya «ninguna palabra» que pueda describir el dolor causado por esta práctica y que llevar a cabo sus dos documentales sobre este tema le permitió «recuperar» su voz, en este 6 de febrero, Día Internacional de Tolerancia Cero con la MGF.

Brugelette (Bélgica).- El invernadero tropical más grande del mundo, Edenya, abre sus puertas desde este sábado en el zoológico belga Pairi Daiza, para ofrecer a los visitantes una experiencia inmersiva en un jardín acristalado de cuatro hectáreas, que cuenta con 1.800 especies botánicas diferentes y animales exóticos como el jaguar y el manatí.

Montevideo.- La capital uruguaya celebra el Desfile de Llamadas del Carnaval 2026, que marca el inicio de una fiesta popular que se precia de ser la más larga del mundo en su género, con aproximadamente cuarenta días de duración.

Nueva Delhi.- Las artistas del sur de Asia convierten el cuerpo femenino en el gran protagonista de la Feria de Arte de la India(IAF), una de las citas de arte moderno y contemporáneo más importantes del continente.

Lahore (Pakistán).- La segunda ciudad más poblada de Pakistán, Lahore, acoge tras dos décadas de prohibición el festival de Basant, una celebración tradicional de la llegada de la primavera, marcada por el vuelo de cometas.

