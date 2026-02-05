Viernes, 6 de febrero de 2026

13 minutos

IRÁN EEUU

Teherán/Washington – Irán y Estados Unidos se reúnen en Mascate para reanudar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní bajo las amenazas de una intervención militar estadounidense y con diferencias en el alcance de las conversaciones.

EEUU VENEZUELA

Caracas – Venezuela avanza en la tramitación de la ley de amnistía para los presos políticos impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, después de que la Asamblea Nacional aprobara este jueves en un primer debate el texto.

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa/Alcácer do Sal – La campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal cierra este viernes, en medio de los llamamientos de uno de los candidatos, el líder de ultraderecha André Ventura, de retrasarlas debido a la situación catastrófica debido a los temporales.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Mientras Ucrania celebra el primer intercambio de prisioneros de guerra en cinco meses, sus negociaciones con Rusia en Abu Dhabi no arrojan otros resultados claros, ya que ambos países mantienen posturas opuestas sobre la cuestión territorial y buscan inclinar la balanza de fuerzas a su favor. Por Rostyslav Averchuk.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La Franja de Gaza se recupera tras la última oleada de bombardeos de Israel mientras heridos y enfermos pasan con cuentagotas por el sureño cruce de Rafah hacia Egipto e Israel se mantiene expectante a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Omán.

– Además se enviará un análisis sobre la situación en que se encuentra la segunda fase del plan de paz y las incógnitas a su alrededor. (Texto)

– (Entrevista) Con las nuevas leyes israelíes, la UNRWA no solo ha sido prohibida en la Palestina ocupada sino que ha sido limitada en Gaza, lo que en palabras del responsable en la Franja de la agencia para los refugiados palestinos, Sam Rose, deja a todo «el sistema humanitario operando con un brazo atado a la espalda».

COLOMBIA INUNDACIONES

Montería (Colombia) – Los habitantes de barrios bajos de Montería, capital del departamento colombiano de Córdoba, esperan que el agua de las inundaciones causadas por las lluvias de los últimos días retrocedan para recuperar sus enseres mientras aguardan la entrega de ayuda humanitaria.

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

Nairobi – La cineasta keniana Beryl Magoko, superviviente de mutilación genital femenina, afirma en una entrevista con EFE que no cree que haya «ninguna palabra» que pueda describir el dolor causado por esta práctica y que dirigir sus dos documentales sobre este tema le permitió «recuperar» su voz. Por Lucía Blanco Gracia.

EEUU ESPACIO

Miami – El lanzamiento de Artemis II por parte de la NASA, que marcará el retorno del ser humano a la órbita lunar después de casi cinco décadas, es una de las misiones espaciales más esperadas de 2026, un año en el que también están previstos otros hitos como el despegue de las primeras Starships no tripuladas a Marte o el primer vuelo orbital de los aviones espaciales de Sierra Space.

FRANCIA CELTAS

Troyes (Francia) – Tras algo más de una década de trabajo, los investigadores franceses han abierto al mundo los secretos de la tumba real celta que fue localizada en el yacimiento de Lavau, que con sus 14 metros cuadrados sorprendió al país en su día por su magnitud, en una exposición en la vecina localidad de Troyes.

SUPER BOWL

San Juan – El espíritu reivindicativo de Bad Bunny, que ya ha creado controversia por su actuación este domingo en la Super Bowl, ha marcado las líricas de sus canciones y sus posicionamientos políticos a lo largo de su carrera, desde su participación en las protestas de 2019 en Puerto Rico a sus actuales críticas a las redadas contra inmigrantes en Estados Unidos.

– Jalisco y Michoacán se preparan para surtir de aguacate a los consumidores de Estados Unidos con miras a la realización del Super Bowl el próximo 8 de febrero. (Texto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00h.- París.- AIE ELECTRICIDAD.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe anual sobre la electricidad.

08:00h.- Berlín.- ALEMANIA EXPORTACIONES.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica los datos del comercio exterior del año 2025. (Texto)

08:45h.- París.- FRANCIA COMERCIO.- Se publican las cifras del comercio exterior francés en diciembre y en el conjunto de 2025.

09:30h.- Ginebra.- EEUU DESARME.- El subsecretario de Estado de EEUU para Control de Armamento y Seguridad Internacional, Thomas G.DiNanno, interviene en la Conferencia de Desarme, un día después de que expire el acuerdo de control nuclear New START entre Estados Unidos y Rusia. (Texto) (Vídeo)

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica los resultados de dos encuestas, una a empresas de la zona del euro y otra a expertos en previsiones económicas.

11:00h.- París.- FISCALIDAD DESIGUALDADES.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, asiste a la reunión del Observatorio Fiscal Internacional (OIT) y se reúne con su presidente, Gabriel Zucman y su equipo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- París.- FRANCIA BARÉIN.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe al rey de Baréin, Hamad bin Isa Al Jalifa, en el Palacio del Elíseo para fortalecer las relaciones bilaterales y firmar un acuerdo de cooperación en defensa.

20:00h.- Roma.- OLIMPISMO MILÁN-CORTINA 2026.- Crónica de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, que se celebrará en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte) a las 20.00 (19.00 GMT) y que oficialmente inaugurará el evento deportivo con el encendido de manera simultánea de los dos pebeteros preparados, uno en Milán y otro en Cortina. (Texto) (Foto)

Brugelette.- BÉLGICA ZOOLÓGICO.- El invernadero tropical más grande del mundo, Edenya, abre sus puertas desde este sábado en el zoológico belga Pairi Daiza, para ofrecer a los visitantes una experiencia inmersiva en un jardín acristalado de cuatro hectáreas, que cuenta con 1.800 especies botánicas diferentes y animales exóticos como el jaguar y el manatí. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO MONARQUÍA.- La plataforma Prime Video, de Amazon, divulga el documental del rey británico Carlos III titulado «Finding Harmony: A King’s Vision» (Encontrando la armonía: la visión del Rey), centrado en la filosofía de la armonía y que estará narrado por la actriz Kate Winslet. (Texto)

Moscú.- RUSIA OSCE.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reúne con su homólogo de Suiza, Ignazio Cassis, quien visita Moscú en calidad de presidente pro tempore de la OSCE (Texto) (Foto)

París.- SOCIÉTÉ GÉNÉRALE RESULTADOS.- El banco francés Société Générale presenta sus resultados anuales.

Berlín.- ALEMANIA HORTICULTURA.- Berlín acoge la feria Fruit Logística en Berlín, dedicada al mercado de frutas y hortalizas frescas, en el que España es el séptimo productor mundial. (Texto) (Foto)

Nicosia.- UE MEDIO AMBIENTE.- Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE) celebran una reunión informal en Nicosia (Chipre).

América

15:00h.- Sao Paulo.- BRASIL AUTOMÓVILES.- La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) de Brasil divulga los datos de producción y comercialización de vehículos correspondientes al mes de enero.

15:00h.- Miami.- EEUU SAN VALENTÍN.- El Aeropuerto de Miami prevé en San Valentín un récord de flores, su principal producto de importación (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Salvador.- SHAKIRA GIRA.- La gira mundial de la cantante colombiana Shakira llega a El Salvador, donde se afinan detalles para los cinco conciertos que brindará en este país centroamericano -los únicos en la región- que forman parte de «Las Mujeres ya no Lloran World Tour». (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS CORRUPCIÓN.- El exministro hondureño de Desarrollo Social (Sedesol) José Carlos Cardona y cuatro excolabores comparecen ante un juez en la audiencia inicial, vinculados a una presunta trama de fraude por el desvío de más de 227.900 dólares de fondos públicos, caso en el que también está acusada una diputada de la oposición. (Texto)

Toronto.- CANADÁ GROENLANDIA.- La gobernadora general de Canadá, Mary Simon, y la ministra de Exteriores del país, Anita Anand, inauguran oficialmente este viernes el consulado de Canadá en Nuuk, Groenlandia, en medio del conflicto desatado por la intención de Donald Trump de apropiarse del territorio.

Bogotá.- COLOMBIA INFLACIÓN.- El Gobierno colombiano divulga el IPC de enero, que debe reflejar la subida del salario mínimo, fijado para este año en el 23,7 %. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA INDUSTRIA.- Argentina difunde este viernes el índice de producción industrial manufacturero correspondiente a diciembre, después de que en noviembre la actividad del sector registrara una caída del 0,6 %. (Texto)

Nueva York.- EEUU RELIGIÓN.- El obispo Ronald Hicks, que sirvió durante años en América Latina, asume el cargo de líder de la arquidiócesis de Nueva York, una figura más moderada que su predecesor, Timothy Dolan, quien defendía ideas conservadoras y llegó a rezar en las dos inauguraciones de Donald Trump. Catedral San Patricio (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA CONSTRUCCIÓN.- Argentina difunde este viernes el indicador de actividad de la construcción correspondiente a diciembre, después de que en noviembre la actividad del sector registrara una caída del 4,1 %. (Texto)

Santiago.- CHILE INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) publica el dato de inflación de enero. (Texto)

Oriente Medio

Bani Walid.- LIBIA GADAFI.- El funeral de Saif al Islam -hijo del dictador libio derrocado Muamar Gadafi-, asesinado en su domicilio de Zintan, se celebrará después del rezo del viernes.

El Cairo.- ALEMANIA GOLFO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, termina este viernes su gira por el golfo Pérsico con una visita a Emiratos Árabes Unidos, tras su paso por Arabia Saudí y Catar, con el fin de fortalecer las relaciones, sobre todo económicas, con los países de esta región.

14:00h.- Rabat.- MARRUECOS DERECHO.- Asamblea nacional de abogados contra una proyecto de ley que pretende reformar el sector en Marruecos

África

Asia

Seúl – La Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, Elizabeth Salmón, ofrece una conferencia de prensa para detallar sobre su informe anual destinado al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2026 y a la Asamblea General en octubre de 2026.

