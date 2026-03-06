Viernes, 6 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

Teherán/Jerusalén/Wahington.- Israel empezó este viernes una nueva oleada de ataques «a gran escala» contra Teherán, en el séptimo día de la guerra, después de anunciar el inicio de una nueva fase de su ofensiva junto a EEUU que, según dijo el jefe de su Estado Mayor, «traería sorpresas».

(vídeo)(foto)(audio)

Beirut.- El Líbano amaneció este viernes con nuevos bombardeos israelíes en los barrios periféricos en el sur de la capital, Beirut, y también en el sur del país, mientras Israel ha emitido órdenes masivas de evacuación.

(vídeo)(foto)

Ginebra.- Comparecencia ante la prensa del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ante la actual escalada del conflicto en Oriente Medio.

(vídeo)(foto)

Huelva (España).- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Luís Montenegro, presiden la cumbre número 36 entre sus respectivos países, que pondrá el foco en reforzar su alianza frente al cambio climático y en la que cobrará protagonismo la situación en Oriente Medio.

(vídeo)(foto)

Bruselas.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, hará declaraciones a su llegada al Consejo Europeo.

(vídeo)(foto)(directo)

Bruselas.- Los ministros de Justicia de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para un Consejo Europeo.

(vídeo)(foto)

Bogotá.- La aspirante presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia asegura en una entrevista con EFE que de ganar la consulta de la derecha este domingo pondrá fin a la ‘Paz Total’ en Colombia para instaurar una ‘Seguridad Total’ basada en el control territorial, el regreso del ‘fracking’ como motor de soberanía energética, a la vez que rechaza cualquier diálogo con el Gobierno venezolano de Delcy Rodríguez.

(vídeo)(foto)

La Habana.- La Habana.- Prosiguen este viernes en Cuba los trabajos para subsanar la avería de una gran central termoeléctrica, la causante del apagón masivo del miércoles, mientras se recupera lentamente el suministro eléctrico en la isla.

(vídeo)(foto)

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, viaja a Guadalajara, capital del estado occidental de Jalisco (oeste) y una de las tres sedes del Mundial en el país, después de que la ciudad se convirtiera en el epicentro de la ola de violencia tras la operación militar en la que murió el capo mexicano El Mencho.

(vídeo)(foto)

Bogotá.- Más de 1.200 mujeres aspiran este año a un escaño en el Congreso colombiano, una cifra récord en unas elecciones que coinciden con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que pondrán a prueba el peso real del liderazgo femenino en un país que nunca ha tenido una presidenta.

(vídeo)(foto)

Bogotá.- Las elecciones del 8 de marzo en Colombia se celebrarán en un escenario desafiante por el aumento de los ataques armados y del número de municipios en riesgo electoral extremo, lo que plantea un retroceso a los niveles de violencia e inseguridad de los comicios de 2018.

(vídeo)(foto)

Lima.- La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) presenta los Resultados de Exportaciones de 2025, que consolidan un nuevo récord histórico para el comercio exterior peruano con más de 90.000 millones de dólares en ventas al exterior.

(vídeo)(foto)

Lisboa.- Se instala la capilla ardiente con los restos del escritor António Lobo Antunes, gigante de las letras portuguesas fallecido el jueves a los 83 años, en la iglesia Santa Maria de Belém, en el Monasterio de los Jerónimos.

(vídeo)(foto)

Pekín.- El Legislativo chino examina un proyecto de ley destinado a promover la «unidad étnica y el progreso», una iniciativa que, según analistas, busca consolidar legalmente la política impulsada por el presidente, Xi Jinping, para reforzar la integración de las minorías en una identidad nacional común.

(vídeo)

Lima.- Las hijas de una de las denunciantes del caso de esterilizaciones forzadas en Perú bajo el mandato como presidente de Alberto Fujimori analizan junto a organizaciones de derechos humanos la histórica sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

(vídeo)(foto)

La Paz.- El grupo ‘Mujeres y disidencias movilizadas’ realiza este viernes una marcha previa al 8M desde el cementerio general de La Paz para pedir justicia por los feminicidios en Bolivia, para exigir la protección de las mujeres y abortos seguros.

(vídeo)(foto)

La Paz.- Organizaciones de mujeres de Bolivia exigen que el delito de estupro sea cambiado en el Código Penal por abuso a menores ya que consideran que esta figura beneficia a quienes cometen este crimen que llega a casi 10 casos diarios.

(vídeo)(foto)

Ciudad de Panamá.- La controversia por el estilo de cabello afro en las escuelas de Panamá, que comenzaron esta semana el año lectivo, ha reavivado las acusaciones de racismo y discriminación porque algunos directores escolares pidieron un «certificado de afrodescendiente» para permitir a los alumnos el uso – dentro de unas normas generales – de trenzas, nudos, rastas o cabello natural.

(vídeo)(foto)

Montevideo.- La investigadora del Instituto Pasteur Lucía Spangenberg habla en una entrevista con la Agencia EFE sobre un reciente estudio de enfermedades raras en Uruguay, que muestra la demora en los diagnósticos, la poca formación de los médicos para tratarlas y los graves problemas económicos que generan a quienes las padecen.

(vídeo)(foto)

Chicago.- Continúa en Chicago el funeral del reverendo Jesse Jackson, reconocido activista por los derechos civiles.

(vídeo)(foto)

Manila.- Ciudadanos filipinos protestaron este viernes contra las acciones militares de Estados Unidos e Israel en Irán frente a la embajada estadounidense en Manila.

(vídeo)(foto)

Seúl.- Ciudadanos surcoreanos pertenecientes al grupo Unión Progresista Universitaria Coreana protestaron este viernes contra las acciones militares de Estados Unidos e Israel en Irán frente a la embajada estadounidense en Seúl.

(vídeo)(foto)

Lisboa – La periodista francesa Laurence Debray, autora de las memorias del rey emérito Juan Carlos I de España, considera que «el arrepentimiento no está en su carácter», pese a haber reconocido «errores» y «deslices» en ‘Reconciliación’, la obra que acaba de publicarse en portugués, tras haber salido en francés y español. Por Susana Samhan

Bogotá.- El cantante colombiano Juanes lanza su duodécimo álbum de estudio, ‘JuanesTeban’, una producción con la que busca «reafirmar» su raíz y su «esencia en la música», como lo revela a EFE en Bogotá.

(vídeo)(foto)

Manchester (R. Unido).- El cantante británico Harry Styles ofrece en Manchester el concierto especial ‘One Night Only’ el mismo día del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio ‘Kiss All The Time. Disco, Ocassionally’.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- La casa de subastas Christie’s presenta una colección de 400 piezas de Jim Irsay, una de las mayores colecciones privadas de memorabilia del siglo XX, que incluye objetos icónicos como la guitarra Fender Mustang de Kurt Cobain y el bombo con el logo de The Beatles usado en su debut en ‘The Ed Sullivan Show’, entre otros.

(vídeo)(foto)

Málaga (España).- El Festival de Cine en Español de Málaga arranca este viernes su 29 edición, en la que competirán por la Biznaga de Oro hasta el 15 de marzo doce largometrajes españoles y diez iberoamericanos, con una sección oficial fuera de concurso que suma otras veintiuna películas.

(vídeo)(foto)

Madrid.- En su momento más brillante, Bad Gyal no ha escatimado en medios en su segundo disco de estudio, ‘Más cara’, que ve la luz este viernes y presenta a «una artista plenamente en control y sin disculpas al mostrarle al mundo exactamente quién es».

(vídeo)

Madrid.- ‘Hoppers’, la nueva película de Pixar que se estrena este viernes, es una comedia original y ecologista dirigida por el estadounidense Daniel Chong, que pretende subir al espectador «en una montaña rusa de emociones» con una historia «divertida, aterradora, loca, salvaje y emotiva», explicó a EFE.

(vídeo)(foto)

Ciudad de México.- A unos meses del Mundial de Fútbol 2026, las jugadoras mexicanas de la Copa del 71 hablan con EFE sobre cómo este momento marcó un antes y un después en la historia del fútbol femenino en el marco del 8M.

(vídeo)(foto)

