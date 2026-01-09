Viernes , 9 de enero de 2025 (08.00 GMT)

7 minutos

Bangkok/Madrid, 9 ene (EFE).-

Caracas/Washington.- La liberación de presos políticos en Venezuela, en medio de la falta de información para sus familiares y como una de las primeras acciones del Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, envía un gesto a la oposición en medio del nuevo escenario planteado entre Caracas y Washington.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Los cinco presos españoles liberados por Venezuela vuelan ya hacia España, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares y ha confirmado el abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal.

(foto)(vídeo)(directo)(audio)

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este viernes en la Casa Blanca con ejecutivos de las mayores petroleras del mundo, como la estadounidense Chevron o la española Repsol, entre otras, para analizar con ellas oportunidades de inversión en Venezuela y sus preocupaciones ante los riesgos financieros, legales o políticos del país caribeño.

(foto)(vídeo)

Mineápolis (EE.UU.) – Las tensiones en Mineápolis siguen creciendo en el tercer día de protestas por la muerte de una estadounidense tras recibir varios tiros por parte de una agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y después de que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, haya autorizado a la Guardia Nacional a estar preparada para apoyar a las fuerzas del orden locales.

(foto)(vídeo)

Teherán – Las protestas por la situación económica continúan expandiéndose en Irán sin que den muestras de apagarse a pesar de la represión de las fuerzas de seguridad mientras el Gobierno se mueve entre un tono conciliador y amenazante.

(Foto) (Vídeo)

Labuan Bajo (Indonesia).- Los equipos de rescate de Indonesia dieron este viernes por finalizado el operativo para encontrar al niño de 10 años aún desaparecido tras dos semanas de búsqueda, después de que naufragara el 26 de diciembre un barco turístico en aguas del Parque Nacional de Komodo con una familia española, con tres fallecidos y dos supervivientes.

(foto)(vídeo)(audio)

Martigny (Suiza).- Suiza organiza una ceremonia de homenaje a las víctimas del incendio de Nochevieja en un bar de Crans Montana, en la que participará el presidente francés Emmanuel Macron, cuyo país presenta el segundo balance más alto de víctimas y heridos.

(foto)(vídeo)(audio)

Kiev.- Al menos cuatro personas murieron y otras 24 resultaron heridas en un ataque con drones y misiles lanzado anoche contra la capital ucraniana, Kiev, informaron este viernes las autoridades.

(foto)(vídeo)

Leópolis (Ucrania).- Millones de ucranianos siguen sin un acceso estable a la red eléctrica mientras continúan los ataques rusos contra el sistema energético, entre fuertes nevadas y heladas récord.

(foto)(vídeo)

Damasco/Beirut.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, visitan hoy Siria y el Líbano, donde se reunirán con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, y de Líbano, Joseph Aoun.

(foto)(vídeo)

Beirut.- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, continúa su viaje en el Líbano, país con el que se había deteriorado las relaciones por el apoyo de la República Islámica al grupo chií libanés Hizbulá, al que Beirut busca desarmar.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Concentración organizada frente a las sedes del Consejo y la Comisión europeos en Bruselas por la oposición iraní en el exilio, en apoyo a las protestas que están teniendo lugar en Irán por la inflación disparada y el empeoramiento de la situación económica en el país.

(foto)(vídeo)

Tarabin.- Las comunidades beduinas del desierto del Néguev (sur de Israel) sufren desde hace semanas la embestida de las autoridades israelíes, en una operación que dice perseguir el tráfico de armas desde Egipto, pero que para los habitantes locales tiene un objetivo muy claro: «Vaciar nuestra tierra de quienes no sean judíos o no crean en el sionismo radical».

(foto)(vídeo)

Roma.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ofrece una rueda de prensa para hacer balance de su gestión en 2025.

(foto)(vídeo)(directo)

Nueva York (EE.UU.).- Luigi Mangione, acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, enfrenta una audiencia en su caso federal en Nueva York en la que se concretará la fecha para que empiece el juicio en 2026.

(foto)(vídeo)

Shanghái (China).- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, siguió acelerando en diciembre hasta el 0,8 %, su máximo en casi tres años, finalizando así el ejercicio 2025 en los mismos niveles con el que cerró el anterior, según datos oficiales divulgados este viernes.

(foto)(vídeo)

Lima.- Se cumplen tres años de la matanza de Juliaca, donde 18 personas murieron por disparos de la Policía durante la represión a las protestas contra el encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y la ascensión al poder de su vicepresidenta Dina Boluarte (2022-2025).

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- El fotoperiodista español Gervasio Sánchez ha cubierto decenas de guerras y sus consecuencias durante los últimos 40 años, y haberse centrado en buscar a las «víctimas reales» del conflicto, como mutilados o desaparecidos, volviendo a ellas durante décadas en sucesivos viajes a Centroamérica, África o los Balcanes, le ha permitido encontrar un objetivo a lo que hacía y no terminar con «una depresión de caballo».

(foto)(vídeo)

Berlín.- Recursos de la tormenta de nieve, ya que hay previsión de nieve más intensa, acumulaciones importantes y viento, con rachas que pueden provocar ventisca y reducción de visibilidad en la región según el servicio meteorológico alemán, por lo tanto, han recomendado no salir de sus casas.

(foto)(vídeo)

Londres.- El sábado se cumple el décimo aniversario de la muerte de David Bowie, el icónico músico y compositor británico que tuvo un fuerte impacto en el rock y la cultura popular durante décadas.

(foto)(vídeo)

Seúl.- Rueda de prensa del español Carlos Alcaraz, número uno del ránking ATP, quien se encuentra en Corea para medirse el 10 de enero en un partido de exhibición en el Inspire Arena de Incheon frente al italiano Jannik Sinner, dos del mundo.

(foto)(vídeo)

Dakar.- Los aficionados siguen en Dakar el partido entre la selección de Mali y la de Senegal que se enfrentan en Tánger este viernes en uno de los primeros duelos de cuartos final de la Copa de África de Naciones.

(foto)(vídeo)

cdp-rmg/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.