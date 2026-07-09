Viernes 10 de julio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 9 jul (EFE).-

Caracas/La Guaira.- Seguimiento de la situación en Venezuela tras el terremoto.

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Bruselas.- Reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin).

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Berlín.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, muda sus actividades temporalmente a un edificio situado junto a la Cancillería Federal, debido a las tareas de renovación a las que debe someterse el Palacio de Bellevue, la residencia oficial del jefe de Estado alemán, valoradas en 601 millones de euros y que podrían durar varios años.

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Berlín.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, se reúne con su homólogo esloveno, Tone Kajzer.

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Ciudad de México.- La actual guerra interna entre facciones rivales dentro del histórico Cartel de Sinaloa no ha supuesto un descenso en el envío de fentanilo a EE.UU, mientras que la violencia en ese estado mexicano sigue vigente, pese al despliegue militar del Gobierno federal, según un reciente informe de la organización International Crisis Group (ICG).

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Washington.- Concluye la semana de audiencias para determinar la apertura de juicio contra Tyler Robinson, el principal sospechoso y acusado del asesinato del líder conservador Charles Kirk en septiembre de 2025 en la Universidad de Utah.

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Roma.- ¿Volverán los seres humanos del futuro a las cavernas por el aumento del calor? Aunque suene a distopía, Roma ya sondea la posibilidad de convertir en ‘refugios climáticos’ algunas grutas bajo su subsuelo… aunque antes de disfrutar de su frescor habrá que analizarlas y, sobre todo, garantizar su salubridad.

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París.- El primer ministro, Sébastien Lecornu, preside una célula interministerial de crisis dedicada a la nueva ola de calor que afecta al país, la tercera desde finales de mayo y que este viernes ha puesto nueve del centenar de departamentos franceses en alerta roja y otros 76 en naranja.

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Vientián (Laos).- Las mafias detrás de las estafas digitales que proliferan desde hace años en el Sudeste Asiático han incorporado un nuevo modelo de fraude que consiste en suplantar a la Policía y a las autoridades de otros países, entre ellos España, para conseguir que las víctimas transfieran fondos a cuentas bancarias bajo su dominio.

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La Paz.- La aplicación de un tipo de cambio flexible en Bolivia tras 15 años de un esquema fijo no resolverá por sí misma la falta de dólares que sufre desde 2023 el país, que requiere medidas adicionales como recortar más el gasto fiscal y aplicar reformas para atraer inversiones, advirtieron analistas.

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Ginebra.- Expositores, expertos y público en general han colmado la Cumbre sobre Inteligencia Artificial para el Bien Común en Ginebra, evidenciando una vez más el constante aumento del interés en esta tecnología, que ahora quiere mostrar sus aplicaciones en beneficio de la sociedad.

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Londres.- La reflexión sobre las secuelas de un conflicto armado y el verdadero significado del hogar es lo que busca provocar ‘La Odisea’, una película «de lo más aventurera» que narra el peligroso viaje de Odiseo de regreso a su reino tras la guerra de Troya, dijo su creador, Christopher Nolan, en una entrevista con EFE.

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Roma.- El Palacio Farnese, sede de la Embajada de Francia en Italia, presenta la conclusión de las obras de restauración de las fachadas y los tejados del edificio, tras cinco años de trabajos.

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Nueva York.- El Bronx Documentary Center (BDC) de Nueva York celebra hasta el 26 de julio la novena edición de su Festival Latinoamericano de Fotografía (LAFF), una muestra que reúne proyectos de fotógrafos emergentes y consagrados de América Latina y el Caribe y que busca acercar al público neoyorquino historias sobre migración, memoria, medioambiente, identidad y resistencia comunitaria.

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Lima.- Los diez finalistas para crear un himno para la visita del papa León XIV a Perú el próximo noviembre participan en una gala, tras haber sido seleccionado de 394 temas musicales presentados en este concurso.

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Los Ángeles (EE.UU.).- España afronta este viernes los cuartos de final de un Mundial por sexta vez en su historia. Sólo los ha superado una vez, y fue campeona, en Sudáfrica 2010. Lo hará tras vencer a Portugal con un gol de Mikel Merino en el minuto 91 y frente a una Bélgica consciente de que España es favorita, pero que ya sabe lo que es darle la vuelta a situaciones adversas.

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Bruselas.- Bélgica aguarda con ilusión el choque mundialista de este viernes ante España tras el subidón por haber batido a la anfitriona Estados Unidos, un partido para el que se han instalado pantallas gigantes en Bruselas y otras de sus principales ciudades y ante las que se concentrarán miles de aficionados belgas y españoles.

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Birmingham (R. Unido).- A un año de la celebración de Invictus Games, competición para militares en activo y veteranos -heridos, lesionados o enfermos-, el duque de Sussex participa en el acto de cuenta atrás para Birmingham 2027.

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epp/EFETV

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