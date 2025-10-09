Viernes 10 de octubre de 2025 (19.30 GMT)

Jerusalén.- La Franja de Gaza aguarda la entrada en vigor del cese el fuego dentro de las 24 horas posteriores a la ratificación de Israel del acuerdo de paz con Hamás, mientras las familias de los rehenes esperan la liberación de los 48 rehenes en poder de los islamistas en los próximos días.

Oslo.- El Comité Nobel Noruego anuncia el ganador o ganadores del Nobel de la Paz de este año.

Rabat – El rey Mohamed VI encabeza este viernes la apertura del nuevo curso legislativo en Marruecos, una esperada intervención en el actual contexto de protestas juveniles impulsadas por el movimiento GenZ.

Lisboa.- El partido de ultraderecha Chega busca consolidar su avance en las elecciones municipales de este domingo en Portugal, cinco meses después de las legislativas donde se erigió como segunda fuerza política en el Parlamento.

Lisboa.- Los candidatos favoritos a la Alcaldía de Lisboa en las elecciones municipales del domingo, el conservador Carlos Moedas, alcalde actual, y la socialista Alexandra Leitão cierran sus campañas con el tradicional descenso de Chiado, un paseo electoral por centro de la ciudad.

Los Ángeles (EE.UU.).- Jennifer López habla con EFE de su nuevo trabajo, ‘Kiss of the Spider Woman’ (‘El beso de la mujer araña’), una nueva adaptación de la novela de Manuel Puig sobre la relación entre dos presos, uno de ellos homsexual, que se estrena en un momento clave para «la comunidad latina y queer, que están siendo muy atacadas», en palabras de la actriz.

Miami.- La venezolana María Conchita Alonso, quien cumple 55 años de carrera, habla en una entrevista con EFE de su nuevo sencillo ‘Vamos a bailar Guajira’ junto a La Sonora Santanera, mientras aprovecha el auge de los ritmos latinos y el resurgimiento de artistas que marcaron las últimas décadas del siglo XX.

Sitges (España).- La cineasta argentina Laura Casabé presenta en la sección competitiva del Festival de Cine Fantástico de Sitges su última película, ‘La virgen de la tosquera’, primera adaptación al cine de la obra literaria de Mariana Enríquez, en su estreno europeo.

Londres.- Estreno en Reino Unido, y alfombra roja de ‘Jay Kelly’ con George Clooney, Adam Sandler o Isla Fisher entre otros, en el Festival de Cine de Londres.

París.- Philip Guston, referente de la Escuela de Nueva York, y el también estadounidense Raymond Pettibon, protagonizan las muestras otoñales del Museo Picasso de París.

Berlín.- La ministra de Minería de Chile, Aurora Williams Baussa, prevé intervenir en el Foro germano-chileno de Minería y Recursos Minerales que organiza la Casa de la Economía Alemana (DIHK).

Ginebra.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, participa en un evento en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dedicado a la salud mental.

Lima.- La segunda Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible comienza en Lima como antesala al décimo Congreso Internacional de la Lengua Española que tendrá lugar la próxima semana en la ciudad peruana de Arequipa. Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La Paz.- La Asociación de Avicultores de Bolivia realizará el ‘Sándwich de huevo más largo de Bolivia’ en conmemoración del Día Mundial del huevo para promover el consumo de este alimento rico en proteínas.

Ciudad de México.- A un mes de la explosión de un camión cisterna en el oriente de la Ciudad de México, que ha dejado hasta ahora más de 30 muertos y decenas de heridos, familiares de las víctimas siguen clamando justicia.

Buenos Aires – El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participa este viernes en los actos de conmemoración del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en la Embajada de España en Buenos Aires.

Teherán.- Contaminación, subsidencia, falta de agua y un espeso tráfico. A Teherán se le acumulan los problemas y ante ello el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha llamado a levantar una nueva capital en la costa del sur del país, una propuesta muy criticada por ser considerada “inviable”.

Taipéi.- El presidente taiwanés, William Lai, encabeza las conmemoraciones por el Día Nacional de la República de China (nombre oficial de la isla), en medio de las tensiones entre Taipéi y Pekín.

