Viernes 12 de diciembre 2025 (08.00 GMT)

Ashgabat (Turkmenistán).- Los presidentes de Rusia Vladímir Putin; Irán, Masud Pezeshkian; el turco, Recep Tayyip Erdogan; y el de Pakistán, Shehbaz Sharif, se dan cita en Turkmenistán, país conocido como ‘la república del gas’ por sus ingentes recursos energéticos, y que celebra este viernes 30 años de su declaración de neutralidad con un foro internacional.

Santiago de Chile.- Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile del próximo domingo, en las que los chilenos eligen al sucesor del progresista Gabriel Boric entre la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, la Agencia EFE enviará la última parte de una serie previa con la guía.

Madrid.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el relator especial sobre los Derechos Humanos en Afganistán, Richard Bennet; y la presidenta de Women for Afghanistan, Fawzia Koofi, abren la conferencia HearUs 2025 ‘Promoviendo la rendición de cuentas para las mujeres de Afganistán’

Bruselas.- Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) celebran este viernes en Bruselas una reunión en la que deben acordar las posibilidades de pesca del año 2026 y para la que la Comisión Europea (CE) ha presentado una propuesta de capturas en el Mediterráneo que España considera «inaceptable».

Bangkok- El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, dijo que hablará este viernes con el presidente de EE.UU., Donald Trump, para abordar los nuevos enfrentamientos entre su país y Camboya en la frontera, después de que el estadounidense se ofreciera a mediar otra vez entre las naciones vecinas.

Bruselas.- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) se reúnen este viernes en Bruselas para avanzar en el proceso de creación del euro digital, así como para buscar una solución que permita gravar desde 2026 los paquetes de menos de 150 euros que llegan a los Veintisiete.

Nairobi.- Sara Aagesen clausura el séptimo período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-7), que se celebra bajo el lema «Promoviendo soluciones sostenibles para un planeta resiliente».

Tegucigalpa.- Honduras espera que se confirme el inicio del recuento de más de 2.700 actas de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre que presentaron «inconsistencias» y que podrían decantar la presidencia para alguno de los dos candidatos conservadores, muy ajustados en un recuento con numerosas acusaciones de irregularidades.

Roma.- Italia vive una jornada de huelga general convocada por el principal sindicato en protesta contra el proyecto de los Presupuestos Generales de 2026 aprobado por el Gobierno de Giorgia Meloni.

Roma.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se reúne en Roma con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.

París.- Se publican las cifras definitivas de la inflación en noviembre.

Miami.- Uno de cada tres latinos que votaron por el presidente estadounidense, Donald Trump, en las últimas elecciones expresa arrepentimiento o decepción por las políticas adoptadas por el mandatario y culpan al Partido Republicano del aumento de los costos, según una encuesta realizada por organizaciones civiles.

Moscú.- Turkmenistán celebra el 30 aniversario de la declaración de neutralidad de esta nación centroasiática.

Roma.- El papa celebra la misa por la Virgen de Guadalupe en la basílica de San Pedro.

Roma.- El secretario de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, el obispo colombiano Luis Manuel Alí Herrera, reconoce que las víctimas de abusos por parte del clero se quejan de «falta de celeridad», según afirmó en una entrevista a EFE, en la que asegura que se siguen de cerca casos como los del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, para conocer las fallas que hubo en el proceso.

Ciudad de México.- La Basílica de Guadalupe de Ciudad de México recibe a millones de peregrinos de diversas partes del país quienes celebran el Día de la Virgen de Guadalupe.

Belén.- Israel se plantea demoler el icónico campo de fútbol del campamento de refugiados palestinos de Aida (Belén), completamente anexo a un tramo del muro de separación en la Cisjordania ocupada, alegando que el recinto se ubica en terreno militar y dejando ahora las esperanzas de 250 niños en el aire.

Bangkok.- Los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya superan ya en días al anterior episodio de violencia, en julio, en el marco de un conflicto territorial histórico que repunta en ocasiones y coincide ahora con campañas nacionalistas por parte de cada país.

Santo Domingo .- Muerte de una niña haitiana ahogada aviva denuncias sobre discriminación en R. Dominicana.

Quito.- Los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y de Perú, José Jerí, encabezan en Quito el decimosexto gabinete nacional entre ambos países, donde los mandatarios y ministros de ambos países se reúnen para tratar asuntos comunes y avanzar en la agenda bilateral de los dos países.

Ciudad de Guatemala.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presenta una disculpa pública en el caso Pérez Lucas y otros, por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitida en noviembre de 2024 que declara al Estado de ser responsable internacionalmente por la desaparición forzada de cuatro defensores de derechos humanos ocurrida en 1989 en el marco del conflicto armado interno.

Baltimore.- El salvadoreño Kilmar Ábrego García se presenta a un control de ICE un día después de que una jueza ordenó su liberación inmediata.

La Paz.- El expresidente de Bolivia Luis Arce (2020-2025) comparece ante un juez cautelar que definirá si admite la petición de la Fiscalía para que el exmandatario vaya a prisión preventiva por tres meses dentro de una investigación por presunta corrupción en el manejo de un fondo estatal para proyectos indígenas cuando era ministro en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

Miami – El veterano de guerra Bryan Stern, fundador de Grey Bull Rescue -la organización internacional de rescate que facilitó la salida de Venezuela de la opositora María Corina Machado para asistir a la ceremonia del Nobel de la Paz en Noruega- convocó este viernes una rueda de prensa virtual desde Tampa (Florida).

Queensland (Australia).- Un paracaidista quedó suspendido de la cola de una avioneta a unos 4.500 metros de altura tras desplegarse accidentalmente su paracaídas de reserva durante un salto en el norte de Australia, un incidente del que logró salir con heridas leves, confirmó este viernes a EFE la Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte (ATSB)..

Nueva York.- Jóvenes mexicanos nacidos en Estados Unidos participan este año en el recorrido de la carrera de relevo de la Antorcha Guadalupana en lugar de sus padres, quienes temen ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

