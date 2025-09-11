Viernes 12 de septiembre de 2025 (19.30 GMT)

Nueva York.- Sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, solicitada por Polonia, para tratar la violación del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos en la madrugada del pasado miércoles.

Piotrków Trybunalski (Polonia).- Uno de los drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco cayó a solo 200 kilómetros de la frontera alemana, tras penetrar casi 300 kilómetros en el territorio OTAN, el punto más occidental jamás alcanzado por un vehículo aéreo no tripulado lanzado por Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.

EEUU.- Seguimiento del asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk en un campus universitario de Utah.

Berlín.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, recibe con honores militares al presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa.

Seúl.- Llega a Corea del Sur el avión que transporta a más de 300 surcoreanos y una decena de japoneses que fueron detenidos en una redada migratoria en una planta de baterías de Hyundai y LG en Estados Unidos.

Tokio.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, visita los pabellones de Japón y España en la Expo de Osaka 2025.

París.- El presidente catalán, Salvador Illa, visita este viernes París, donde pronunciará una conferencia en la universidad Sciences Po, se reunirá con la alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo, y asistirá al acto organizado por la Delegación del Govern con motivo de la Diada.

París.- La ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, hace declaraciones a la prensa con motivo de su viaje a París para mantener un encuentro con el embajador español ante la UNESCO, Miquel Iceta, y para asistir a la fiesta del periódico comunista L’Humanité.

Acandí (Colombia).- En el auge de la migración hacia el norte por la peligrosa selva del Darién, entre 2022 y 2023, Luis Fernando Carrascal llegó a ganar hasta 260 dólares al día cargando las mochilas de los migrantes, un sustento que hoy se ha desvanecido con la caída del flujo tras la ofensiva de Estados Unidos.

Ciudad de México.- Decenas de familias viven carencias y peligros en las calles de la Ciudad de México tras ser desalojadas de inmuebles que hasta hace unos días eran sus hogares, por lo que se ven obligados a abandonar sus pertenencias, vivir en la calle o ir a casas de sus familiares sin que autoridades los protejan.

Montevideo.- La vicecanciller de Uruguay, Valeria Csukasi, habla en una entrevista con EFE sobre las nuevas oportunidades de cooperación económica y comercial que el país sudamericano busca con Vietnam y sobre la importancia de rubricar un acuerdo entre el Mercosur y Singapur.

Santo Domingo.- A poco más de 200 kilómetros al suroeste de Santo Domingo, en la provincia de Barahona, más de 700 mineros trabajan en la única mina del mundo de Larimar, una piedra semipreciosa de tono azulado que solo se puede encontrar en la República Dominicana.

Buenos Aires.- A seis meses del disparo de un agente de la seguridad del Estado argentino que impactó en la cabeza de Pablo Grillo, durante una protesta en Buenos Aires, el fotoperiodista sufre graves secuelas tras siete intervenciones quirúrgicas, mientras su familia pide justicia y denuncia que el Gobierno de Javier Milei miente.

Miami.- La Universidad Internacional de Florida (FIU) presenta en un evento con el expresidente mexicano Felipe Calderón el ‘Índice de Burocracia 2025’, que mide el tiempo que toman los trámites a las nuevas empresas para abrir en Iberoamérica, lo que España lideró en 2024, mientras México y Brasil fueron los menos burocráticos.

Ciudad de Panamá.- Panamá inaugura el Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (CRIVB), una instalación pionera concebida para cubrir de Centroamérica y el Caribe en este campo científico.

Nueva York (EEUU).- La diseñadora española Teresa Helbig presenta en Nueva York su nueva colección ANGELSEY SS26 durante la Semana de la Moda de Nueva York con una exposición inmersiva.

Nueva York (EEUU).- La Semana de la Moda de Nueva York tendrá una variada propuesta latinoamericana con el desfile de la marca mexicana Campillo, y la presentación de la firma Dwarmis, de la diseñadora dominicana Dwarmis Concepción.

Nueva York (EE.UU.).- En las calles de Nueva York es común ver largas filas, ya sea para conseguir las últimas galletas de moda, hacerse con un nuevo modelos de zapatillas deportivas o asistir a un tribunal para ver el juicio a algún famoso. Son muchos los que pasan la noche en una fila, con frío o con calor, hasta para ver una obra de teatro de Shakespeare.

Montevideo.- Se presenta en Uruguay el Festival Internacional de Artes Escénicas de este año, que contará con compañías de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Francia y en esta oportunidad tendrá a España como invitado especial.

Ciudad de México.- El futbolista español Sergio Ramos, actual jugador del equipo mexicano de Rayados de Monterrey, comenta en entrevista con EFE su futuro en la música tras el reciente lanzamiento de la canción Cibeles en la que, a ritmo de reguetón, comenta su salida del Real Madrid en 2021.

