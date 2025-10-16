Viernes 17 de octubre de 2025 (19.30 GMT)

Antananarivo.- El líder del golpe de Estado en Madagascar, coronel Michael Randrianirina, jura el cargo de «presidente para la refundación de la República de Madagascar» entre la aprobación popular y la condena internacional.

(Foto)(Vídeo)

Nairobi.- Kenia honra con un funeral de Estado al fallecido ex primer ministro y líder de la oposición, Raila Odinga.

(Foto) (Vídeo)

Luxemburgo.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, atiende a los medios a la llegada al Consejo de EPSCO (Empleo y Política Social) de la UE en Luxemburgo.

(Foto) (Vídeo)

Bruselas.- El juzgado responsable debate la sentencia para el exnovio de una enfermera española asesinada a puñaladas en Bélgica, declarado culpable este jueves.

(Foto) (Vídeo)

Berlín.- El presidente de Talgo, Carlos Palacio, el consejero delegado de Deutsche Bahn responsable para los trenes de larga distancia, Michael Peterson, y el ministro alemán de Transportes, Patrick Schnieder, presentan en una estación de tren de Berlín el tren Talgo 230 para la compañía ferroviaria de Alemania, un contrato estratégico para Talgo y un modelo que formará parte de la flota ICE L.

(Foto)(Vídeo)

Roma.- El papa León XIV recibe en audiencia al presidente de la República de Uruguay, Yamandú Orsi.

(Foto)(Vídeo)

Roma.- El arzobispo de Caracas, el cardenal Raúl Biord, y la postuladora de la causa de canonización del beato José Gregorio Hernández, Silvia Correale, entre otros, participan en la jornada «Testigos de la paz para un proceso de paz, el nuevo reto de los santos en Venezuela», donde abordan el papel de los primeros santos venezolanos que serán proclamados por el papa León XIV este domingo.

(Foto)(Vídeo)

Roma.- La catacumba de Commodilla, un cementerio cristiano excavado en el subsuelo de Roma hace más de 1.600 años, ha recuperado su esplendor tras una «compleja» restauración, llevada a cabo mediante un rayo láser que limpia cuidadosamente la suciedad acumulada en sus paredes y frescos a lo largo de los siglos.

(Foto)(Vídeo)

Londres.- Con una temática de color rosa, un coste de 2.000 libras por entrada (2.300 euros) y una lista de invitados de alto nivel, el Museo Británico celebrará este sábado su primer baile benéfico, que ya se perfila como la respuesta londinense a la ‘MET Gala’ neoyorquina.

(Foto)(Vídeo)

París.- La casa de subastas Christie’s de París pone a la venta un raro álbum fotográfico de Louis de Clercq, “Voyage en Orient et en Espagne” (1859–1860), con más de 200 imágenes del siglo XIX tomadas en Oriente Medio y España.

(Foto)(Vídeo)

París.- La exposición ‘Bridget Riley: Punto de partida’ en el Museo de Orsay explora cómo el estudio de la obra de Georges Seurat fue un impulso fundador en el desarrollo del enfoque artístico de Bridget Riley.

(Foto)(Vídeo)

París.- Una muestra en París repasa la carrera de Isao Takahata, desde la posguerra al Estudio Ghibli.

(Foto)(Vídeo)

Seúl.- Ahn Hak-sop, un exsoldado de Corea del Norte de 95 años que recientemente trató de cruzar la frontera hacia el Norte, pero fue bloqueado por las autoridades surcoreanas, habla con EFE de cómo pasó más de 40 años en la cárcel como prisionero de guerra, al mantenerse leal a los ideales del régimen norcoreano.

(Foto)(Vídeo)

Sídney.- El impacto en la salud del calor extremo, responsable de más muertes en Australia que todos los demás desastres naturales juntos, se ha convertido en el foco de estudio de un laboratorio de la Universidad de Sídney, donde una cámara climática permite estudiar cómo las altas temperaturas afectan al organismo, especialmente en ancianos, niños y embarazadas.

(Foto)(Vídeo)

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, se reúne con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tras haber hablado con el ruso Vladímir Putin, quien ha criticado que Washington haya prometido misiles crucero Tomahawk a Kiev para amenazar Moscú.

(Foto)(Vídeo)

Santiago.- Comienza la campaña electoral para las presidenciales en Chile, que definirán al sucesor del progresista Gabriel Boric y que tienen al ultraderechista José Antonio Kast y a la izquierdista Jeannette Jara como los grandes favoritos para ganar la primera vuelta del 16 de noviembre.

(Foto) (Vídeo)

Caracas.- En esta sala no hay batas blancas ni estetoscopios, pero abundan los «pacientes». Quienes se preparan para atenderlos no son médicos, sino espiritistas. Aquí todos llegan buscando sanación, y para ello los médiums invocan el espíritu del médico José Gregorio Hernández, figura de culto en el sincretismo en Venezuela y quien será santo, por decreto del Vaticano, desde este domingo.

(Foto)(Vídeo)

Buenos Aires.- En plena campaña para las elecciones legislativas argentinas del 26 de octubre, representantes del peronismo se reúnen la Quinta 17 de Octubre, en las afueras de Buenos Aires, para conmemorar 80 años de la gran manifestación obrera que pidió la libertad de Juan Domingo Perón y que dio lugar al nacimiento del movimiento peronista.

(Foto) (Vídeo)

Miami.- El cantautor venezolano Marcelo Rubio habla en una entrevista con EFE sobre los retos de ser un artista emergente laitnoamericano en Estados Unidos, donde ha destacado en la Latin Alternative Music Conference (LAMC) de Billboard con letras “vulnerables” sobre la salud mental.

(Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, clausura el VI Foro México-Unión Europea, en el marco de la actualización del tratado comercial con la UE.

(Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- Brasil acaba de abrir su primer campus para formar a ‘influencers’ con mentalidad empresarial. Es la escuela más grande del mundo de este tipo, según sus creadores. Tiene 14.000 metros cuadrados, 200 estudios y hasta una playa artificial para crear contenido.

(Foto) (Vídeo)

