Viernes 20 de marzo de 2026 (20.30 GMT)

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Madrid, 19 mar (EFE).-

Beirut.- Libaneses desplazados celebran el final del mes sagrado musulmán de ramadán en medio del conflicto con Israel que ha causado ya más de un millar de muertos.

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Bangkok.- En la turística Bangkok, las primeras consecuencias del conflicto en Oriente Medio también han comenzado a alterar su ritmo, con colas en las gasolineras o complicaciones en rituales como las cremaciones de la nación budista, afectando al engranaje cotidiano de un país que depende en gran medida del petróleo y el gas que llegan del estrecho de Ormuz.

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Madrid.- El Gobierno español aprueba en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el plan de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV recibe en audiencia a los reyes de España, Felipe VI y la reina Letizia, en una visita que precede a la que pontífice realizará a España en junio.

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Roma.- El rey de España, Felipe VI, toma posesión como protocanónigo honorario de la Basílica de Santa María la Mayor, una de las cuatro basílicas papales y ligada a la monarquía española.

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Saint Denis (Francia).- Bally Bagayoko, de 52 años y con orígenes de Malí, es «un heredero de la inmigración» que, a partir de este sábado, dirigirá la ciudad más poblada de la periferia parisina, Saint-Denis. Pero su figura simboliza también las fracturas entre la izquierda radical y la moderada.

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Leópolis.- Miles de musulmanes ucranianos observan la guerra en Oriente Medio con la esperanza de que la cooperación con los países del Golfo en la lucha contra los drones iraníes por fin empuje a sus correligionarios a prestar más atención al sufrimiento de Ucrania.

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Bad Dürkheim (Alemania).- El canciller alemán, Friedrich Merz, asiste al cierre de campaña de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), en el estado federado de Renania-Palatinado, en el suroeste de Alemania, donde el democristiano Gordon Schnieder aspira a desplazar de la jefatura del Gobierno regional al socialdemócrata Alexander Schwetizer que preside una coalición tripartita a la que también pertenecen Los Verdes y el Partido Liberal.

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Ciudad de México.- El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, visita México para evaluar la gestión y la eliminación ambientalmente racional de sustancias y residuos peligrosos en el país.

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Santiago de Chile.- Congreso Internacional sobre adopciones ilegales y tráfico de niños y niñas en Chile convocado por la Fundación Hijos y Madres del Silencio (HMS).

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Buenos Aires.- Argentina conmemora el próximo martes, 24 de marzo, 50 años del golpe de Estado que dio inicio a un sangriento régimen militar responsable de graves delitos de lesa humanidad, muchos aún impunes, una herida abierta que el discurso y las decisiones del Gobierno de Javier Milei han profundizado.

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La Habana.- Las expediciones de distintos países del Convoy Nuestra América siguen llegando este viernes a La Habana con su mensaje de solidaridad con Cuba y rechazo al bloqueo petrolero que le impuso EE.UU. a la isla.

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Ginebra.- El activista ambiental, Amaru Ruiz, y Thelma Brenes, la hija de un opositor sandinista desaparecido, defienden en dos entrevistas con EFE la misión de los nicaragüenses exiliados para intentar que el mundo no se olvide de lo que el país sufre bajo la maquinaria represiva del gobierno, que mantiene a la población en un estado de miedo y silencio.

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Lisboa.- Los vecinos de Lisboa se han movilizado contra la transformación en un hotel de lujo del Quartel da Graça, un antiguo complejo militar abandonado en el centro de la ciudad, que se ha convertido en símbolo de la gentrificación de la capital portuguesa.

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París.- Una nueva exposición, de una amplitud inédita en Francia con más de 300 obras, repasa la recta final de la carrera de Henri Matisse, entre los años 1941 y 1954, una etapa que para él fue de radicalidad, de síntesis y de invención formal.

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París.- Gracias a un préstamo inédito de la Fundación Barnes, el museo de l’Orangerie de París presenta una exposición que recorre la obra de Henri Rousseau, uno de los máximos representantes del arte naíf.

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Seúl.- La superbanda de K-pop BTS lanza un nuevo disco, «Arirang», que marca el regreso completo del grupo tras cumplir el servicio militar en Corea del Sur, que se prepara para su esperado concierto del sábado en la capital.

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Bogotá.- El Festival Estéreo Picnic 2026 abre en Bogotá con Tyler, The Creator como cabeza de cartel.

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Oeiras (Portugal).- El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, da la lista de convocados para los partidos amistosos contra México y Estados Unidos.

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lgs/EFETV

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