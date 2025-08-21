Viernes 22 agosto de 2025 (22.00 GMT)

3 minutos

(Actualiza con La Paz)

Madrid, 21 ago (EFE).-

Ciudad de Gaza.- Israel mantiene sus ataques sobre la Franja de Gaza, especialmente en el norte, donde se ubica la ciudad de Gaza, y continúa con el llamado a filas de decenas de miles de reservistas.

Bangkok.- Un tribunal penal de Bangkok tiene previsto anunciar la sentencia del juicio por el delito de lesa majestad contra el ex primer ministro Thaksin Shinawatra.

Berlín.- Los gemelos de panda Leni y Lotti celebran su primer cumpleaños en el zoo de Berlín.

La Paz.- El expresidente Evo Morales se reúne con sus seguidores para analizar los resultados de las elecciones generales en Bolivia, tras la derrota del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y la confirmación del primer balotaje en la historia del país, que definirá la Presidencia entre el opositor Rodrigo Paz y el también expresidente Jorge Tuto Quiroga.

San José.- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, comparece ante una comisión del Congreso en el marco de un inédito proceso de levantamiento del fuero a raíz de una acusación de la Fiscalía General por el supuesto manejo irregular de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Bogotá.- Se celebra en Bogotá la V Cumbre de Presidentes de los Estados Parte del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), en la que los ocho países de la región debatirán los mecanismos para proteger la mayor selva tropical del mundo.

Ciudad de Guatemala.- El director de la Policía Nacional Civil de Guatemala, David Custodio Boteo, considera que el narcomenudeo a nivel local ha provocado un aumento de la violencia en el país centroamericano durante el último año, principalmente por enfrentamientos por dominar el territorio, según detalló en una entrevista con EFE.

La Paz.- Con ofrendas, sahumerios y mesas, Bolivia celebra el mes de la Pachamama o Madre Tierra, con pedidos de que el nuevo Gobierno traiga progreso para el país, en medio de un agitado proceso electoral marcado por una crisis económica.

Miami.- Entrevista con el dúo español femenino Mëstiza, quienes sobresalen en un género dominado por los hombres al combinar música electrónica con temas tradicionales del flamenco, y que lanzarán a finales del año su segundo álbum.

