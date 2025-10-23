Viernes 24 de octubre de 2025 (19.30 GMT)

5 minutos

Madrid, 23 oct (EFE).-

Jerusalén.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, visita Israel para seguir la implementación del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza y reunirse con las autoridades para abordar su evolución, mientras en Gaza continúan los esfuerzos para recuperar los cadáveres de los rehenes restantes y los ataques de las tropas israelíes contra la población.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, convoca una manifestación en apoyo de su Gobierno ante la crisis diplomática con Estados Unidos y para iniciar una recogida de firmas para recabar el apoyo popular con el fin de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

(foto)(vídeo)

Kuala Lumpur.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inicia una visita a Malasia, donde el domingo participará en la cumbre de mandatarios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)

(foto)(vídeo)

Dublín.- Algo más de 3,6 millones de personas están llamadas a las urnas en las elecciones a la presidencia de Irlanda, un puesto principalmente representativo que ha ocupado Michael D. Higgins desde 2011 y que se disputan la candidata izquierdista Catherine Connolly y la democristiana Heather Humphreys.

(foto)(vídeo)

Atara (Cisjordania).- La cosecha de aceitunas en la aldea de Atara, en la Cisjordania, se desarrolla en un ambiente tenso debido a los ataques de colonos israelíes contra agricultores palestinos, y desde el inicio de la temporada a comienzos de este mes han registrado 141 incidentes en todo este territorio ocupado.

(foto)(vídeo)

Lisboa – Los principales sindicatos de los funcionarios de la Administración Pública y de los médicos de Portugal aspiran a paralizar gran parte del país con una huelga general que afectará a oficinas gubernamentales, hospitales y escuelas, entre otros, para pedir mejoras salariales y de sus condiciones.

(foto)(vídeo)

Viena.- Varias organizaciones de mujeres han convocado para hoy una «huelga de mujeres» ante el Parlamento austríaco en Viena, con motivo del 50 aniversario de la legendaria «huelga de mujeres» en Islandia y para reclamar más igualdad entre hombres y mujeres en Austria.

(foto)(vídeo)

Lisboa.- La ministra de Medioambiente y Energía de Portugal, Maria de Graça Carvalho, recibe a la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.

(foto)(vídeo)

Guayaquil.(Ecuador).- La comunidad rural que se ubica cerca del paraje donde el Gobierno del presidente Daniel Noboa construye una nueva cárcel para recluir a líderes de bandas criminales denuncia la contaminación del agua en los alrededores de la obra.

(foto)(vídeo)

Sídney (Australia) – La asociación Investigadores Españoles en Australia-Pacífico (SRAP) celebra el 11º Foro de Investigación España-Australia bajo el tema «Inteligencia Artificial: ¿Amiga o enemiga?»., y reunirá a científicos, académicos y diplomáticos, entre otros, para debatir sobre el impacto de la IA en la vida cotidiana y en el trabajo, así como sus implicaciones éticas y sociales.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- Arvind Gupta, miembro del equipo que diseñó India Stack, la ambiciosa infraestructura digital pública que ha conectado a cada ciudadano indio en un único plano detalla en una entrevista con EFE cómo este «sistema nervioso» digital, que se presenta esta semana en la conferencia «4D» de Barcelona, ha transformado la relación entre el Estado y las personas al «servir a la base de la pirámide».

(foto)(vídeo)

París.- De manera excepcional en coincidencia con la feria Art Basel París, el Centro Pompidou, cerrado por reformas que durarán al menos cinco años, reabre con un espectáculo pirotécnico, propuestas de arte inmersivo y un festival de música los días 22, 24 y 25 de octubre.

(foto)(vídeo)

París.- La escritora española Rosa Montero y la actriz española Carmen Maura intercambian experiencias en un encuentro abierto al público en el Instituto Cervantes. Ç

(foto)(vídeo)

Miami (EEUU).- Entrevista con el compositor mexicano Armenta, conocido por temas interpretados por sus compatriotas Fuerza Regida, Grupo Frontera, Peso Pluma y Tito Double P, y que ahora lanza su álbum debut ‘Pórtate bien’, con la participación de Manuel Turizo y Manuel Medrano.

(foto)(vídeo)

Lima.- El pintor ecuatoriano Olmedo Quimbita muestra en Lima su exposición ‘Destellos de luz’, un viaje por el costumbrismo andino que busca el reflejo lumínico, físico y espiritual, en imágenes como la niñez, la familia o la ternura de la escena hispanoamericana, inaugurada el pasado jueves.

(foto)(vídeo)

rci/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.