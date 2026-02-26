Viernes 27 de febrero de 2026 (20.30 GMT)

Washington.- El expresidente estadounidense Bill Clinton declara a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

Deir al Balah (Gaza).- Los últimos sanitarios internacionales de Médicos Sin Fronteras (MSF) recogen estos días sus cosas para salir definitivamente de Gaza antes del domingo, cuando cumple el plazo dado por Israel a las principales ONG que allí operan para dejar hacerlo, una decisión que tendrá, advierten, consecuencias desastrosas para los gazatíes.

Ginebra.- Rebeca Grynspan, la más alta responsable del organismo de la ONU dedicado al comercio y desarrollo, ofrece una entrevista a EFE, en la víspera de empezar una excedencia de seis meses para consagrarse a su campaña a la secretaría general de Naciones Unidas.

Lisboa.- Portugal tendrá a partir de este viernes en la céntrica estación de Rossio, en el corazón turístico de Lisboa, una ‘Stolpersteine’, como se llaman en alemán las placas métalicas colocadas en el empedrado que recuerdan a las víctimas del nazismo, para recordar a quienes llegaron al país ibérico en tren, huyendo de los nazis, en una iniciativa del Centro Cultural Judaico Rua da Judiaria.

Roma.- El búnker de la Villa Ada Savoia, un refugio antiaéreo construido para la familia real de los Saboya durante la Segunda Guerra Mundial, abre de nuevo al público tras siete décadas de abandono, gracias a las obras de remodelación y puesta en valor del área.

Londres.- La galería Hayward de Londres presenta las exposiciones temporales ‘Hilos de vida’ y ‘Corazón a corazón’ que muestran obras artísticas creadas con materiales cotidianos como el hilo grueso o la ropa usada, y que se podrán visitar hasta el 3 de mayo.

Londres.- Miles de personas salieron a las calles de Londres en octubre de 1936 y plantaron cara al fascismo al grito de ‘No Pasarán’ durante la llamada batalla de Cable Street, una lucha ciudadana con herencia española que noventa años después se representa en la capital británica en forma de musical.

Berlín.- El sindicato alemán de servicios Ver.di convoca a los trabajadores del transporte público municipal de todo el país a una huelga de dos días, el viernes y el sábado, para exigir mejores condiciones laborales.

Lisboa. El artista español Alberto Reguera inaugura en la Galería de São Mamede de Lisboa su exposición ‘Materia y Luz’, con varias obras recientes donde la pintura se mueve entre dos estados esenciales, el de la materia y el de su disolución.

Cannes (Francia).- Cannes acoge el Festival de Juegos Internacional.

Tokio.- La multimillonaria franquicia Pokémon cumple 30 años apostando por diversificar géneros y productos relacionados con sus entrañables criaturas, en un momento marcado por la división entre sus aficionados veteranos y las nuevas generaciones debido a la evolución de las últimas entregas de la saga principal.

Seúl.- El grupo femenino de K-pop Blackpink lanza su nuevo miniálbum ‘Deadline’, su primer disco como agrupación completa en tres años.

Pekín.- Por segundo año consecutivo, los robots humanoides se llevaron el protagonismo en la gala televisiva del Año Nuevo lunar de la televisión estatal china CCTV, uno de los programas más vistos del mundo, mostrando avances que han atraído, aún más si cabe, la atención de los inversores internacionales.

Buenos Aires – El Senado argentino tiene previsto aprobar una polémica reforma laboral, que cambiará radicalmente el mundo del trabajo en este país sudamericano, referencia de lucha sindical y obrera.

Ciudad de Panamá – El juicio por el caso de la constructora Odebrecht en Panamá, considerado la mayor trama de corrupción en la historia del país con imputados como el expresidente Ricardo Martinelli, queda visto para sentencia tras varios retrasos y más de una década de investigación.

Santo Domingo.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, pronuncia este viernes ante la Asamblea Nacional su discurso de rendición de cuentas, coincidiendo con el Día de la Independencia Nacional.

La Paz.- El médico Ricardo Amaru habla con EFE sobre su reciente investigación realizada en Bolivia, que identifica un gen vinculado a una mejor adaptación a la altura, a partir de un estudio aplicado a poblaciones de ciudades como La Paz, situada a 3.600 metros sobre el nivel del mar, y El Alto, a 4.100 metros.

Lima.- Cerca de 400 personas participarán este viernes en Lima en la primera carrera de ‘chicas caballo’ organizada en Latinoamérica, un evento inspirado en la serie de anime japonesa ‘Umamusume: Pretty Derby’, protagonizada por famosos caballos de carrera humanizados bajo la apariencia de chicas jóvenes.

Miami (EE.UU.).- Los hispanos son ahora los «fanáticos más ávidos» del béisbol en Estados Unidos, donde el Clásico Mundial comienza dentro de una semana con una creciente base de aficionados en Latinoamérica por el impulso de países como México, según expresan a EFE el exjugador mexicano Edgar González y el comentarista deportivo Carlos Álvarez.

Ciudad de México. La copa del Mundial de Fútbol llega a México para realizar un tour por las ciudades que albergarán la justa deportiva y en medio de la expectativa por el primer mundial organizado por tres naciones.

