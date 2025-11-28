Viernes 28 de noviembre 2025 (08.00 GMT)

9 minutos

Bangkok/Madrid, 27 nov (EFE).-

Caracas/Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisa que empezará operaciones contra el narcotráfico en Venezuela “por tierra”, sin especificar en qué consistirán, mientras Caracas endurece su retórica contra Washington y sus aliados en el Caribe.

(Foto) (Video)

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con el primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, su mayor aliado en Europa.

(Foto) (Vídeo)

Beirut.- El secretario general del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, pronuncia su primer discurso desde que el domingo Israel matara a las afueras de Beirut al jefe militar del movimiento, Haytham Ali Tabatabai.

(foto)(vídeo)

Hong Kong.- Las autoridades hongkonesas prosiguen las operaciones de búsqueda de desaparecidos, mientras investigan las causas del incendio que afectó a siete bloques de la urbanización de Wang Fuk Court, un siniestro que deja al menos 75 fallecidos y que ya está considerado el peor en décadas en la ciudad.

(foto)(vídeo)

Hong Kong- Las víctimas del incendio de un complejo residencial en Hong Kong no paran de aumentar, mientras los bomberos apuran las últimas horas de búsqueda y las autoridades intensifican la investigación para determinar las responsabilidades sobre una de las peores tragedias de la historia reciente de la excolonia. (foto)(vídeo)

Bangkok/Yakarta/Colombo.- Varias zonas de Tailandia e Indonesia han sido devastadas por las fuertes lluvias y se buscan este viernes supervivientes por las inundaciones que dejan al menos 150 muertos, mientras 56 personas han fallecido en Sri Lanka por el temporal que afecta al país desde hace casi dos semanas.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, ofrece una rueda de prensa en Ciudad de México tras reunirse con el secretario de Trabajo y Previsión Social de México, Marath Bolaños.

(foto)(video)(directo)

Bruselas.- El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, atiende a los medios a la entrada del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte en Bruselas.

(foto)(vídeo)(directo)

Iznik (Turquía).- El papa viaja a Iznik, la antigua Nicea, para la conmemoración de los 1.700 años del que fue el primer Concilio de la cristiandad y que se celebrará en una sugestiva plataforma al lado de los restos de la basílica de San Neofito con la presencia de una veintena de patriarcas de las diferentes ramas del cristianismo

(foto)(vídeo)

La Haya.- La Corte Penal Internacional (CPI) dictará este viernes su sentencia sobre la apelación presentada por el expresidente filipino, Rodrigo Roa Duterte, contra la decisión que rechazó dos solicitudes de libertad provisional por motivos de salud, como parte del caso por presuntos crímenes de lesa humanidad en su “guerra contra las drogas”.

(vídeo)

Nueva York – El Black Friday llega este viernes a Estados Unidos en medio de una incertidumbre económica que hará que los consumidores sean más cautelosos este año y gasten un 4 % menos que en 2024, según estimaciones.

(foto)(vídeo)

Tokio.- Japón podría quedarse sin pandas por primera vez en décadas tras el próximo retorno a China de Xiao Xiao y Lei Lei, que pone en duda la continuidad de la llamada ‘diplomacia del panda’ de Pekín con su vecino en medio de tensiones.

(foto)(vídeo)

Londres.- Cuando los músicos vieron trabajar a Rosalía en Londres durante la grabación de «Lux», todos sintieron «una especie de éxtasis» por tener que llevar a buen puerto «la misión» que ella se había marcado, cuenta un violinista español de la Orquesta Sinfónica londinense en una entrevista con EFE. Por Raúl Bobé

(foto)(vídeo)

Gernika (España).- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, junto al rey de España, Felipe VI, homenajea en Gernika a las víctimas del bombardeo que sufrió esa localidad durante la Guerra Civil española.

(foto)(vídeo)

Tegucigalpa.- La oficialista de izquierda Rixi Moncada y los opositores conservadores Salvador Nasralla y Nasry Asfura encabezan la carrera para suceder a la presidenta Xiomara Castro en las elecciones generales de Honduras, una disputa marcada por el choque entre la continuidad del proyecto de Libre y dos alternativas de derecha con amplio reconocimiento nacional.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- La consellera de Cultura, Sònia Hernández, atiende a los medios tras participar en el consejo de Educación y Cultura de la de la UE para hablar del programa AgoraEU, Cultura, Creatividad y participación democrática.

(foto)(vídeo)

Roma.- La FAO presenta el informe sobre el Estado de la Pesca en el Mediterráneo.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, tras recibir con honores militares al primer ministro de Eslovenia, Robert Golob, tendrá un encuentro en Berlín con el jefe del Gobierno esloveno para abordar las relaciones bilaterales, el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa, la situación de los Balcanes Occidentales y asuntos políticos europeos, cita tras la cual ambos protagonizarán una rueda de prensa.

(foto)(vídeo)

Hannover (Alemania).- El partido Los Verdes de Alemania celebran en la ciudad alemana de Hannover su 51.º congreso federal ordinario.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Las artistas escénicas y expertas en artes visuales Isabel Ferreira, Monika Aranda, Laida Azkona y Txalo Toloza aterrizan en Bruselas con una iniciativa artística que transforma Pamplona en un bosque urbano donde se produce un encuentro entre cuerpos, plantas y comunidad, en el marco del Festival Territorio, organizado por el Instituto Cervantes, y Europalia.

(foto)(vídeo)

París.- Trabajadores de Inditex protestan en un establecimiento de Zara en París para reclamar que una parte de los beneficios de la empresa se reparta entre los trabajadores, en una iniciativa conjunta en varias ciudades de Europa.

(foto)(vídeo)

París.- El 1 de diciembre, Artcurial y Pierre Hermé Paris celebrarán una subasta benéfica «inédita» de Alta Pastelería que reunirá creaciones de los mejores chefs del mundo. La recaudación se donará íntegramente a la asociación BAB Charity, dedicada a apoyar el bienestar de niños con leucemia hospitalizados en el hospital Armand Trousseau de París.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe el tradicional árbol de Navidad en la Cancillería.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- Tras 44 años de la epidemia del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el mundo, México acumula alrededor de 370.000 casos y hasta el mes de septiembre de 2025 ya se han identificado 15.480, afirmaron especialistas este jueves en la capital mexicana.

(foto)(vídeo)

Guadalajara.- La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, el mayor certamen editorial del mundo en español se prepara su edición 2025, que se prolongará del 29 de diciembre al 7 de noviembre, con Barcelona como invitada de honor y con nombres destacados como Amin Maalouf y Cristina Rivera Garza.

(foto)(vídeo)

La Paz.- Se inaugura en Bolivia la exposición colectiva de arte ‘Pintando al pintau’, en el marco de la celebración del Día Internacional del Jaguar, especie que está en peligro en el país andino por la destrucción de su hábitat debido a la expansión agrícola y ganadera y el tráfico ilegal.

(foto)(vídeo)

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con los participantes en el V Congreso de Jóvenes Científicos.

(foto)(vídeo)

Marrakech.- Arranca la 22 edición del Festival Internacional del Filme de Marrakech. El evento termina el 6 de diciembre.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Gaza.- Arqueológos gazatíes trabajan para restaurar y recoger fragmentos de cerámicas históricas en el Palacio Basha de la ciudad de Gaza, uno de los 317 sitios arqueológicos destruidos por los bombardeos israelíes durante los dos años de ofensiva contra la Franja.

(foto)(vídeo)

Sebastia (Cisjordania).- Vecinos del pueblo palestino de Sebastia, localizado en el norte de Cisjordania, aguardan con incerteza un futuro muy próximo: a partir del día 30, Israel podría arrebatarles no solo un importante yacimiento arqueológico local, sino también gran parte de sus negocios y miles de olivos.

(foto)(vídeo)

bkk/aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.