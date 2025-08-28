Viernes 29 de agosto de 2025 (19.30 GMT)

Gaza.- Los bombardeos israelíes continúan golpeando la Franja de Gaza, mientras las tropas del Ejército siguen avanzando hacia la capital del enclave palestino.

Nuaman.- Nuaman es una aldea imposible. Atrapada entre las fronteras de Jerusalén y Belén, sus habitantes no son ni israelíes ni palestinos, y ahora, tras décadas luchando para que se reconozcan sus derechos, se enfrentan al mayor desafío de su historia: Israel quiere demoler sus casas.

París.- Consejo de ministros franco-alemán presidido por el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, centrado en las grandes crisis internacionales, y en particular la guerra en Ucrania y el diseño de garantías de seguridad para Kiev, así como en cuestiones de actualidad de la Unión Europea, como la defensa común y la competitividad.

Copenhague.- Consejo informal de ministros de Defensa de la Unión Europea (UE). Las discusiones se centrarán en cómo reforzar el apoyo militar a Ucrania y la cooperación e integración industrial con este país, así como en la implementación del Plan ReArm Europe/Readiness 2030.

Punyab (Pakistán).- Seguimiento de las inundaciones en Pakistán, donde la devastadora temporada del monzón ha elevado el número total de muertos a 805 en todo el país.

Tokio.- El primer ministro indio, Narendra Modi, realiza una visita de dos días a Japón durante la que se reunirá con su homólogo nipón, Shigeru Ishiba, y visitará la prefectura de Miyagi, en el noreste del archipiélago.

Bangkok.- El Tribunal Constitucional de Tailandia decide si destituye de forma permanente a la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, por supuestas críticas al Ejército tailandés en medio de un conflicto fronterizo con Camboya.

La Paz.- La Justicia de Bolivia sigue el proceso penal contra los exprovinciales españoles de la Compañía de Jesús en ese país, Marcos Recolons y Ramón Alaix, por el presunto encubrimiento en una de las causas de pederastia que involucra al fallecido jesuita Alfonso Pedrajas, también de nacionalidad española.

Santiago de Chile.- Cumbre Mundial sobre Docentes, en la que se reconocerá la contribución de los casi 100 millones de docentes en todo el mundo y se abordará la crisis vocacional que afecta a esta profesión.

Bogotá.- Durante más de tres décadas como periodista, Vicky Dávila desafió al poder en Colombia. Hoy es ella quien ocupa los titulares al declararse en misión de «rescatar» a su país del proyecto político de Gustavo Petro, que califica de «destructivo».

Montevideo.- Diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica y con el deseo de decidir sobre su futuro, la uruguaya Beatriz Gelós cuenta en una entrevista con EFE su lucha para que el país apruebe la eutanasia, un proyecto que días atrás obtuvo en la Cámara de Representantes los votos necesarios para pasar al Senado y eventualmente convertirse en ley.

Venecia.- La actriz Julia Roberts se estrena en el Festival de Venecia con ‘After the hunt’, una película de Luca Guadagnino inspirada por el movimiento del ‘Me Too’, que se estrena fuera de competición en la Mostra, mientras que el surcoreano Park compite por el León de Oro con ‘No other chance’.

Buenos Aires.- Comienza en Buenos Aires la edición 2025 de la feria de arte arteba, que contará con 67 galerías donde se exhibirán obras de más de 400 artistas locales e internacionales.

Montevideo.- El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, habla en conferencia de prensa sobre los encuentros que la Celeste disputará frente a Perú y Chile en el marco de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, en los que buscará sellar su clasificación.

