Viernes 3 de julio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 2 jul (EFE).-

Caracas/ La Guaira (Venezuela).- Venezuela entra este viernes en el noveno día de la emergencia por los terremotos que sacudieron el norte del país, con un balance oficial de 2.295 muertos y 11.267 heridos, mientras las opciones de hallar supervivientes bajo los escombros son cada vez menores y la atención se concentra en asistir a miles de afectados.

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Teherán.- Irán celebra un acto de homenaje a su difunto líder supremo Alí Jameneí, asesinado en un ataque lanzado por Estados Unidos e Israel, en la que participan autoridades iraníes y representantes de otros países, un día antes de los actos funerarios públicos que se alargarán durante seis días.(Vídeo)(Foto)

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el icónico Monte Rushmore en la víspera del 250 aniversario de la independencia del país.

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Nueva York.- Nueva York celebra el 250 aniversario de la Declaración de Independencia en Estados Unidos con una fiesta patriótica en Times Square, marcada por un inusual descenso de la famosa bola de cristal que protagoniza el Fin de Año.

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Lima.- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, la máxima autoridad electoral del país, proclama, tas varias semanas de tenso escrutinio, los resultados de la segunda vuelta de los comicios presidenciales, que dan como ganadora a la derechista Keiko Fujimori.

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Brasilia.- El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, recibe la visita oficial del ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul.

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Ciudad de Guatemala.- La premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú Tum, considera que las redes de impunidad se han aprovechado de las debilidades del sistema legal en Guatemala para cooptar sus instituciones judiciales, según afirmó en una entrevista con EFE en el marco del homenaje que le rendirá la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua 2026).

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con los líderes de Letonia, Lituania y Estonia.(Vídeo)(Foto)

Cork (Irlanda).- El primer ministro irlandés, Michéal Martin, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofrecen una rueda de prensa conjunta con motivo del inicio de la presidencia irlandesa de turno de la UE. University College Cork (UCC), Irlanda.

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Ciudad de Panamá.- Las esclusas neopanamax, la ampliación del Canal de Panamá en servicio desde junio 2016, operan desde este viernes con un calado reducido, de 49,5 pies o 15,09 metros, como medida preventiva ante un fenómeno El Niño fuerte este año que puede extenderse hasta 2027.

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Belém (Portugal).- Lisboa acoge la segunda edición del Congreso Mundial del Aceite de Oliva (OOWC) los días 2 y 3 de julio, uno de los foros internacionales más importantes dedicados al sector del aceite de oliva, que reúne a expertos, investigadores, productores, empresas y representantes institucionales de diversos países productores de aceite de oliva. (Vídeo)(Foto)

Guayaquil (Ecuador).- Durante décadas, mujeres de distintos sectores de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, organizaron barrios, crearon redes de cuidado y defendieron derechos, luchas que quedaron invisibilizadas y que ahora una exposición recupera a través de archivos y testimonios de algunas de sus protagonistas.

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Tokio.- El escritor japonés Haruki Murakami publica en japonés «The tale of Kaho» (La historia de Kaho), su primera novela con una protagonista mujer y basada en relatos cortos ya publicados sobre el personaje.

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Roma.- El Circo Máximo de Roma acoge la proyección de la película ‘Gladiator’ de Ridley Scott, con la interpretación de su célebre banda sonora en directo por parte de la orquesta y el coro de la Ópera de la capital italiana.

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París.- La casa museo del escritor francés Víctor Hugo acoge hasta noviembre una exposición consagrada a sus dibujos, que ilustran su imaginario y la importancia que dio a edificios como la catedral de Notre Dame de París.

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Madrid.- Celebra Mon Laferte en una charla con EFE que «en sus 40» y cuando «hay esta idea» de que las mujeres en la música tienen «una fecha de caducidad», esté viviendo con España su «etapa de enamoramiento máximo», con su concierto más multitudinario en enero en el Movistar Arena y, este sábado, como portavoz de los derechos LGTBIQ+ y estrella musical del MADO 2026.

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Miami.- Argentina frente a Cabo Verde; Lionel Messi contra ‘Vozinha’. Los dieciseisavos de final del Mundial presentan en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens un duelo a la altura de ‘David contra Goliat’, donde el actual campeón del mundo buscará acabar definitivamente con la gran sorpresa del torneo.

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Arlington (EE.UU.).- Pendientes de Mohamed Salah, de si no juega, si lo hace o cómo lo hace, Australia y Egipto protagonizan el viernes en el AT&T de Arlington (Texas, EE.UU.) un cruce de dieciseisavos de perfil bajo, hacia el que se dirigen menos focos, pero igual de trascendente que el resto.

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Kansas.- Colombia, que terminó líder del grupo K por encima de Portugal, se enfrentará este viernes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 a una Ghana que reservó un cupo en la segunda fase como uno de los ocho mejores terceros, en un encuentro que los suramericanos afrontarán impulsados por su gran trabajo en la fase de grupos.

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Bogotá.- Los colombianos se reúnen en parques, plazas, restaurantes y bares para ver el partido entre la selección de Colombia y la de Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial de 2026.

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lgs/EFETV

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