Viernes 30 de enero de 2026 (20.30 GMT)

Washington.- Estados Unidos se enfrenta a un nuevo cierre del gobierno federal por los desacuerdos en el Congreso sobre el desbloqueo de fondos para el Departamento de Seguridad Nacional, bajo presión por parte de legisladores de ambos partidos en desacuerdo con las violentas tácticas contra inmigrantes.

Kiev.- Ucrania se prepara para una nueva bajada extrema de las temperaturas en medio de apagones constantes y con el temor a un nuevo ataque masivo ruso a su sistema energético.

Pekín.- El primer ministro británico, Keir Starmer, concluye su visita oficial a China y parte hacia Japón, en un viaje que coincide con fuertes tensiones entre Pekín y Tokio a cuenta de Taiwán.

San Salvador.- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visita este viernes El Salvador, como parte de una gira por Centroamérica y el Caribe, y será recibido por el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

Rangún.- Cinco años después del golpe de Estado que acabó con la transición democrática en Birmania (Myanmar), la junta militar que detenta el poder y que reprime a fuego a la disidencia prevé instaurar un gobierno bajo su control tras unas elecciones sin oposición, en un intento por ganar legitimidad y reconocimiento internacional.

Viena.- La Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, celebra este viernes una reunión extraordinaria tras los repetidos ataques contra plantas nucleares en Ucrania.

Estambul (Turquía).- El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, realiza una visita oficial a Turquía.

Nueva York.- Millones de personas en Estados Unidos están amenazadas por una nueva ola de frío que dejará, desde este viernes hasta el próximo lunes, temperaturas mínimas de récord en algunos puntos del país, especialmente en el sur y en la costa este.

Berlín.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el índice adelantado de la inflación en enero.

Buenos Aires.- Argentina difunde este viernes las cifras de empleo público correspondientes a diciembre de 2025 y la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron en el Estado en el segundo año de gobierno del presidente Javier Milei, que continúa con su severo plan de ajuste.

San José.- Los costarricenses acudirán a las urnas el próximo 1 de febrero para elegir al presidente para el periodo 2026-2030 entre una variopinta papeleta de 20 aspirantes en la que figuran entre los favoritos la oficialista y exministra de Planificación, Laura Fernández; la exprimera dama (2018-2022) Claudia Dobles; el economista Álvaro Ramos; y el periodista y líder evangélico Fabricio Alvarado.

Taipéi.- El Gobierno taiwanés publica su estimador de actividad económica del cuarto trimestre, después de que el PIB isleño registrara un crecimiento acumulado del 7,06 % entre enero y septiembre por el ‘boom’ de la IA.

Zagreb.- Los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) celebran una reunión en Zagreb.

Lisboa.- El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, y el comisario europeo de Vivienda, Dan Jorgensen, dan una rueda de prensa para explicar el nuevo plan europeo de vivienda, presentado en diciembre pasado por el Ejecutivo comunitario.

Miami.- Tres astronautas de la NASA y uno de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) son los protagonistas de la misión Artemis II, el primer vuelo espacial alrededor de la Luna en más de cinco décadas, cuya ventana de lanzamiento comienza el 6 de febrero.

Miami.- La NASA anuncia los detalles de la misión Crew-12, programada para su lanzamiento el 15 de febrero desde Florida, que reemplazará al equipo que tuvo que regresar a la Tierra aproximadamente un mes antes de lo previsto debido a la enfermedad de uno de sus integrantes en la Estación Espacial Internacional (EEI).

La Paz.- Un estudio de la Coordinadora de la Mujer de Bolivia indica que la mayoría de mujeres del país andino se inserta en la economía en condiciones de precariedad laboral y que el 70 % trabaja en informalidad, y a esto se suma que realizan sus labores sobrecargadas por el trabajo doméstico y cuidado a terceros.

Santo Domingo.- La directora general adjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Beth Bechdol, advirtió, en entrevista con EFE en Santo Domingo, que la situación respecto a la inseguridad alimentaria a nivel global «no es positiva» puesto que «más de ochocientos millones de personas en el mundo» padecen hambre.

Bogotá.- Arropado con cobijas y sujetado con cinturones, el hijo de María Rubio, diagnosticado con parálisis cerebral, permanece en su silla de ruedas frente a la sede principal de la Nueva EPS, en Bogotá, mientras ella lo sostiene y detrás de ambos decenas de hojas pegadas en la pared exhiben órdenes de medicamentos vencidas, una postal de la crisis del sistema de salud colombiano.

Montevideo.- Autoridades de Gobierno y expertos en urbanismo dialogan con la Agencia EFE sobre los cambios que se busca llevar a cabo en Montevideo para agilizar el transporte y modernizar el área metropolitana.

Lisboa.- La fiesta en la calle es seña de identidad del ocio nocturno en Lisboa, pero a partir de ahora tendrá un límite: con la premisa de reducir el ruido, el Ayuntamiento ha restringido la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública para consumir durante la noche, una decisión que ha dividido a propietarios de locales, clientes y vecinos.

Londres.- El Museo Británico presenta a la prensa ‘Samurái’, su gran exposición de la temporada, con la que quiere mostrar cómo se construyó el mito de estos guerreros japoneses y poner en valor la histórica presencia de mujeres en esta élite.

Nueva York.- La casa Sotheby’s presenta a la prensa las pinturas de su subasta ‘Old Master’, con piezas estimadas en más de 100 millones de dólares y cuyo cuadro estrella es un Rembrandt titulado ‘Young Liong Resting’.

Buenos Aires.- El actor estadounidense Willem Dafoe se presenta este viernes en Buenos Aires y brinda una rueda de prensa junto el argentino Gastón Solnicki, director de su última película, ‘The Souffleur’.

París.- A apenas un mes de su muerte, una exposición fotográfica repasa los momentos más icónicos de la carrera de Brigitte Bardot.

Roma.- El universo visual y sonoro del músico italiano Franco Battiato ocupa el Museo de Artes del Siglo XXI de Roma, en una exposición con fotos, discos y algunos de sus enseres que recorrerá su vida y obra en el quinto aniversario de su muerte.

Nueva York (EEUU).- El estadounidense hijo de hondureños, Teófimo López (21-1, 13 KOs), y Shakur Stevenson (24-0, 11 KOs) se miden en la báscula en el Madison Square Garden de Nueva York en la jornada previa del combate por el título superligero de la Organización Mundial del Boxeo (WBO, en inglés)

Río de Janeiro (Brasil).- Los exfutbolistas Seedorf, Romário, Bebeto, Kaká, Cafú y Júnior participan en la rueda de presentación de la Copa de las Leyendas.

Miami (EEUU).- El piloto español Pepe Martí habla con EFE antes del GP de Miami sobre su debut en la Fórmula E con el equipo Cupra Kiro, en busca de seguir creciendo en el mundo del motor y de conquistar los trazados urbanos más exigentes del mundo.

