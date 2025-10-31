Viernes 31 de octubre de 2025 (08.00 GMT)

10 minutos

Bangkok/Madrid, 31 oct (EFE).-

Gyeongju (Corea del Sur).- Corea del Sur inaugura en la ciudad meridional de Gyoengju la cumbre anual de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), en la que se espera que el presidente chino, Xi Jinping, ocupe un papel protagonista, tras la marcha la víspera de su par de EE.UU., Donald Trump, después de una gira asiática.

(foto)(vídeo)(informe a cámara)

Gyeongju (Corea del Sur).- México pidió este viernes que el Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) «lidere» la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en medio de planes del país norteamericano para aplicar nuevos aranceles a países con los que no tiene tratados de libre comercio, incluidos China y Corea del Sur, a partir del próximo año.

(vídeo)

Gyeongju (Corea del Sur).- El presidente de China, Xi Jinping, llamó este viernes a «proteger conjuntamente» el libre comercio y presentó un plan para promover una globalización «beneficiosa e inclusiva», según la agencia Xinhua, en el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) celebrado en Corea del Sur, donde ayer estuvo su par de EE.UU., Donald Trump.

(vídeo)

Gyeongju (Corea del Sur).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, destacó este viernes el compromiso de su país con el multilateralismo pero sin ir en contra de un país o medida específica, en su discurso durante la apertura de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC).

(vídeo)

Gaza.- Los palestinos de Gaza afrontan por tercer año consecutivo la temporada de recogida de la aceituna en una Franja sometida a la presión militar de Israel, a pesar del alto el fuego, y en la que el sector agrícola ha sido un objetivo más: el 86 % de las tierras de cultivo se han visto dañadas.

(vídeo)

Campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia).- Los saharauis de los campamentos de refugiados de Tinduf conmemoran los 50 años del inicio de su exilio del Sáhara Occidental con la entrada de Marruecos en la excolonia española que hoy todavía controla.

(foto)(vídeo)

Kingston/Santiago de Cuba/Puerto Príncipe.- Los servicios de rescate de Jamaica y Cuba redoblan esfuerzos para llegar a las zonas aisladas por la devastación provocada por el huracán Melissa, que ha causado en el Caribe al menos una treintena de muertos, aunque se teme que la cifra de víctimas sea mucho más elevada.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, preside un acto de homenaje a las víctimas y familiares del golpe militar, la guerra civil y el franquismo con motivo del día en recuerdo a este colectivo fijado en la Ley de Memoria Democrática, que este año tiene lugar además a pocos días del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco.

(foto)(vídeo)

Lisboa.- La embajada de Palestina en Portugal en Lisboa cambia su placa e iza su bandera después del reconocimiento del Estado palestino por parte del país ibérico.

(foto)(vídeo)

Taipéi.- El presidente taiwanés, William Lai, instó este viernes a rechazar «la anexión, la agresión, la unificación forzada y la fórmula de ‘un país, dos sistemas'» planteada por China, después de que Pekín haya intensificado en los últimos días sus reclamos de soberanía sobre la isla.

(foto)(vídeo)

Lisboa.- Los científicos siguen de cerca la actividad sísmica en Portugal desde el Centro de Alerta Temprana de Tsunamis del país, donde trabajan conectados con la red de la UNESCO, cuando mañana, sábado, se cumple el 270 aniversario del terremoto y posterior maremoto que destruyeron Lisboa en 1755.

(foto)(vídeo)

Roma.- El comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, se reúne en Roma con el ministro de Agricultura italiano, Francesco Lollobrigida, para abordar diversos temas, entre ellos el impacto de los aranceles estadounidenses.

(foto)(vídeo)

Brasilia.- El presidente de la COP30, el brasileño André Corrêa do Lago, ofrece una sesión informativa sobre la cumbre de líderes que tendrá lugar los días 6 y 7, en Belém, en vísperas del arranque oficial de la cumbre climática de la ONU.

(foto)(vídeo)

Los Ángeles.- California se prepara para unas votaciones decisivas el próximo martes en las que se espera que los electores le den vía libre a la redistribución de distritos congresionales que favorecen a los demócratas, bajo la mirada de monitores de la Casa Blanca que buscan anomalías en la elección, que se inclina a favor del partido azul.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- El alto coste de la vida, la necesidad de una vivienda asequible y la seguridad pública son asuntos prioritarios que llevarán a los latinos a elegir al candidato a la alcaldía de Nueva York que presente soluciones a sus problemas, los de su familia y su comunidad

(foto)(vídeo)

Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de octubre del índice gerente de compras (PMI), principal indicador de la evolución de la actividad en el sector manufacturero.

(foto)(vídeo)

Taipéi.- El Gobierno taiwanés difunde su estimación de actividad económica del tercer trimestre, después de que el PIB se expandiera un 8,01 % en el segundo gracias al fuerte empuje de las exportaciones de tecnología.

(foto)(vídeo)

Pekín.- Lanzamiento confirmado de la misión china Shenzhou-21, que transportará a una nueva tripulación de astronautas hasta la estación espacial del gigante asiático, la Tiangong.

(vídeo)

Bogotá.- Bogotá acoge el Día Mundial de las Ciudades 2025 de ONU-Hábitat, el principal evento global sobre desarrollo urbano sostenible, en la Biblioteca Pública Virgilio Barco.

(foto)(vídeo)

Berlín.- Por segunda vez la Fundación Humboldt organiza junto a la asociación Calaca la Fiesta del Día de Muertos, con exposiciones, presentaciones, talleres y un mercado, así como un extenso programa familiar en el que niños y adultos pueden aprender qué debe incluir una ofrenda, un altar ricamente decorado con regalos para los muertos.

(foto)(vídeo)

La Paz.- Temáticas culturales, sociales, publicitarias, o sobre el reciclaje, entre otras, se reflejan en una muestra en La Paz con más de cuatro centenares de carteles creados por diseñadores de distintos países, dentro de la Bienal de Diseño y Cartel Bolivia (BICeBé) 2025.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- Estados Unidos celebra este viernes con disfraces, caramelos y calabazas Halloween, una tradición antaño limitada al día de hoy pero que se ha convertido en una ‘temporada’ que dura en torno a un mes, y en la que se prevé un gasto récord pese a la preocupación por la economía.

(foto)(vídeo)

Puebla (México).- Los campos de Flor de Cempasúchil se convierten en el espectáculo visual y sensorial tradicional del Día de Muertos. Productores del municipio de Atlixco, perteneciente al Estado de Puebla, comenzaron a cortar la flor para llevarla a los hogares de varios rincones del país y sirvan para llamar a las almas con su olor peculiar.

(foto)(video)

Lisboa.- La obra del artista español Chema Alvargonzález (1960-2009), miembro de la primera generación de la globalización tecnológica cultural, llega a Lisboa de la mano de su primera retrospectiva en Portugal.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El Ministerio de Asuntos Exteriores y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México presentan la exposición ‘La mitad del mundo. La mujer en el México indígena’, que reúne 435 piezas procedentes de colecciones de todo México en un proyecto binacional con el que se busca reforzar los vínculos entre ambos países.

(vídeo)

Los Ángeles.- El actor estadounidense Robert Englund, conocido por interpretar al personaje de terror Freddy Krueger, protagonista de la serie de películas “Pesadilla en Elm Street”, devela este viernes su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

(foto)(vídeo)

Asunción.- La guitarrista clásica paraguaya Berta Rojas, ganadora del Grammy Latino 2022, afirmó, en una entrevista con EFE, que «la empatía, la solidaridad son los caminos para esta humanidad que necesita recordar su esencia».

(foto) (video)

São Paulo.- Corinthians, Palmeiras, São Paulo… No importa la camiseta, en más de 40 canchas de fútbol de todo Brasil ya se pueden ver desplegadas las banderas de sus respectivas hinchadas autistas, un diagnóstico que afecta a más de 2 millones de brasileños.

(foto)(vídeo)

Valladolid (España).- El director David Trueba y los actores David Verdaguer y Amaia Salamanca presentan su última película ‘Siempre es invierno’, una cinta sobre una relación amorosa de un hombre con una mujer mayor que él y con la que al día siguiente se clausura la 70ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

(foto)(vídeo)(audio)

Madrid.- El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé recibe en el palco del Santiago Bernabéu la Bota de Oro, un trofeo que le acredita, con 32 tantos, como el mejor goleador de las ligas europeas a lo largo de la temporada pasada.

(foto)(vídeo)(audio)(directo)

Madrid.- Entrenamiento del Real Madrid y rueda de prensa de Xabi Alonso en la previa del partido de LaLiga EA Sports que el sábado juega contra el Valencia.

(foto)(vídeo)(audio)(directo)

Inca (España)- El alpinista y ultrafondista Kilian Jornet ofrece una entrevista a EFE por la publicación de ‘Alpes, más allá de los límites’, que relata su gesta de recorrer 82 cumbres en 19 días.

(foto)(vídeo)(audio)

bkk/abm

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.