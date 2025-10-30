Viernes 31 de octubre de 2025 (20.30 GMT)

Jerusalén.- El Ejército israelí mantiene ataques contra supuestos miembros de Hamás y contra la población que accede al área aún dominada por sus tropas en Gaza a pesar del alto el fuego, mientras el Gobierno de Benjamin Netanyahu presiona a Hamás para que devuelva los cadáveres de los rehenes que siguen en la Franja, tras recibir dos más este jueves.

Gaza.- Los ataques de los colonos israelíes contra el sector aceitunero en Cisjordania y la situación en Gaza, donde la ofensiva israelí ha afectado el 86 % de las tierras de cultivo.

Campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia).- Los saharauis de los campamentos de refugiados de Tinduf conmemoran los 50 años del inicio de su exilio del Sáhara Occidental con la entrada de Marruecos en la excolonia española que hoy todavía controla.

Gyeongju (Corea del Sur).- Corea del Sur inaugura en la ciudad meridional de Gyoengju la cumbre anual de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), en la que se espera que el presidente chino, Xi Jinping, ocupe un papel protagonista, tras la marcha la víspera de su par de EE.UU., Donald Trump, después de una gira asiática.

Pekín.- Lanzamiento confirmado de la misión china Shenzhou-21, que transportará a una nueva tripulación de astronautas hasta la estación espacial del gigante asiático, la Tiangong.

Kingston/Santiago de Cuba/Puerto Príncipe.- Los servicios de rescate de Jamaica y Cuba redoblan esfuerzos para llegar a las zonas aisladas por la devastación provocada por el huracán Melissa, que ha causado en el Caribe al menos una treintena de muertos, aunque se teme que la cifra de víctimas sea mucho más elevada.

Madrid.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, preside un acto de homenaje a las víctimas y familiares del golpe militar, la guerra civil y el franquismo con motivo del día en recuerdo a este colectivo fijado en la Ley de Memoria Democrática, que este año tiene lugar además a pocos días del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco (foto)(vídeo)

Lisboa.- La obra del artista español Chema Alvargonzález (1960-2009), miembro de la primera generación de la globalización tecnológica cultural, llega a Lisboa de la mano de su primera restropectiva en Portugal.

Lisboa.- La embajada de Palestina en Portugal en Lisboa cambia su placa e iza su bandera después del reconocimiento del Estado palestino por parte del país ibérico.

Lisboa.- Los científicos siguen de cerca la actividad sísmica en Portugal desde el Centro de Alerta Temprana de Tsunamis del país, donde trabajan conectados con la red de la UNESCO, cuando mañana, sábado, se cumple el 270 aniversario del terremoto y posterior maremoto que destruyeron Lisboa en 1755.

Roma.- El comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, se reúne en Roma con el ministro de Agricultura italiano, Francesco Lollobrigida, para abordar diversos temas, entre ellos el impacto de los aranceles estadounidenses.

Berlín.- Por segunda vez la Fundación Humboldt organiza junto a la asociación Calaca la Fiesta del Día de los Muertos, con exposiciones, presentaciones, talleres y un mercado, así como un extenso programa familiar en el que niños y adultos pueden aprender qué debe incluir una ofrenda, un altar ricamente decorado con regalos para los muertos.

Brasilia.- El presidente de la COP30, el brasileño André Corrêa do Lago, ofrece una sesión informativa sobre la cumbre de líderes que tendrá lugar los días 6 y 7, en Belém, en vísperas del arranque oficial de la cumbre climática de la ONU.

La Paz.- Temáticas culturales, sociales, publicitarias, o sobre el reciclaje, entre otras, se reflejan en una muestra en La Paz con más de cuatro centenares de carteles creados por diseñadores de distintos países, dentro de la Bienal de Diseño y Cartel Bolivia (BICeBé) 2025.

Bogotá.- Bogotá acoge el Día Mundial de las Ciudades 2025 de ONU-Hábitat, el principal evento global sobre desarrollo urbano sostenible, en la Biblioteca Pública Virgilio Barco.

Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de octubre del índice gerente de compras (PMI), principal indicador de la evolución de la actividad en el sector manufacturero.

