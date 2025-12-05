Viernes 5 de diciembre 2025 (08.00 GMT)

Nueva Delhi.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, se reúne con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en el marco del Foro India-Rusia en la capital india, en un viaje que busca consolidar lazos en un momento de máxima tensión con Washington.

Pekín.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, concluye este viernes su visita de Estado a China y pone fin a su agenda en el país asiático.

Kiev/Moscú – Ucrania espera los resultados de la reunión en Miami de su equipo negociador con los emisarios de la Casa Blanca que fueron recibidos el martes en Moscú por el presidente ruso, Vladímir Putin, quien insistió en exigir condiciones que Kiev considera inaceptables.

Snoubar (Siria) – El pasado 6 de marzo, la situación ya estaba «tensa» en la costa mediterránea siria, pero el marido de Roula (nombre ficticio) decidió quedarse, pensando que no había razones para que fuese atacado. En cuestión de 24 horas, murió tiroteado junto a otros cientos de miembros de la minoría alauita.

Jerusalén – Israel reclama la devolución del cuerpo del último de los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza, completamente devastada y a la espera de una ayuda humanitaria que entra a cuentagotas, mientras las operaciones militares no se detienen.

Yakarta/Colombo/Bangkok.- Las autoridades siguen buscando alrededor de un millar de personas siguen desaparecidas en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia por las severas inundaciones que se han cobrado la vida de más de 1.400 personas en total, y que han ahogado por completo varias localidades.

Hama (Siria).- Ciudades como Hama, en el centro de Siria, empiezan los actos de conmemoración del primer aniversario de la caída del régimen de Bachar al Asad.

Viena.- La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) culmina este viernes en Viena su reunión anual ministerial, a la que acuden los ministros de Exteriores de los principales países asociados.

Tegucigalpa – La carrera presidencial en Honduras sigue sin decidirse, con cambios en el primer puesto entre los candidatos conservadores Nasry Asfura, del Partido Nacional y que cuenta con el apoyo del mandatario estadounidense, Donald Trump, y Salvador Nasralla, que al perder el jueves el liderato denunció supuestas irregularidades en el conteo preliminar de votos.

Bruselas.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, hará declaraciones a la llegada del Consejo TTE (Telecomunicaciones) en Bruselas.

Lima.- El candidato a la Presidencia de Perú Rafael Belaúnde, tiroteado el miércoles en un suceso ligado aparentemente a su actividad empresarial, señala en una entrevista con EFE que ha vivido en carne propia lo que atraviesan millones de peruanos, para quienes la inseguridad se ha vuelto su principal preocupación de cara a las elecciones de 2026, ante al aumento del crimen organizado en forma de extorsiones y asesinatos.

Berlín.- Jornada de protestas en toda Alemania contra el proyecto de ley para el nuevo servicio militar con elementos obligatorios que se vota hoy en la Cámara Baja del Parlamento alemán.

Berlín.- La Cámara Baja del Parlamento alemán o Bundestag prevé votar la reforma de las pensiones, que contempla mantener el nivel de las jubilaciones en un 48 % del salario promedio hasta 2031 y la creación de una comisión que deberá estudiar la posible introducción de un factor de sostenibilidad y presentar sus resultados hasta finales del segundo trimestre de 2026.

Ciudad Juárez (México) – En la fronteriza Ciudad Juárez se presenta un nuevo fenómeno migratorio: familias extranjeras que habían logrado independizarse al rentar una vivienda están regresando a los albergues por la falta de empleo estable y el aumento de los precios de renta, que van desde los 3.000 hasta los 8.000 pesos mexicanos (163,53 a los 436 dólares) mensuales.

Ciudad de Panamá.- El ministro panameño de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, asegura en una entrevista con EFE que el Gobierno desarrolla planes que incrementarán de forma «muy interesante» la inversión extranjera en Panamá, ávida de estos flujos para reducir el desempleo y elevar los ingresos fiscales.

Nueva Delhi.- Finaliza el Foro India-Rusia, celebrado en Nueva Delhi con el compromiso de impulsar la economía y reforzar la cooperación entre ambos países.

Hong Kong.- Las autoridades de Hong Kong ordenan retirar las redes de andamios tras el incendio de la semana pasada que dejó casi 160 muertos.

Miami.- Entrevista con Bryan Calvo, de 27 años, elegido alcalde de Hialeah (Florida) y considerado el mandatario local más joven en la historia de esa ciudad, un bastión republicano de mayoría cubanoestadounidense en pleno condado demócrata de Miami-Dade.

Bruselas- La acuamación, que promete menos consumo energético y emisiones de CO2 en el último adiós, llega a Bélgica como alternativa experimental al enterramiento y la cremación.

Nueva York.- Decenas de mujeres jóvenes acuden con sus mejores galas a la corte donde se desarrolla una audiencia sobre el asesinato a tiros de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, para mostrar su apoyo incondicional al principal sospechosos del caso Luigi Mangione, quien se ha convertido en un fenómeno online y ha recibido 1,4 millones de dólares en donaciones para su defensa.

Roma.- El Instituto Milton Friedman entrega su Premio Internacional en Roma al líder de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia

Ginebra.- El chocolate con leche, el producto con el que cientos de millones de personas deleitan cada día su paladar, cumple 150 años desde que adoptó la forma que le conocemos hoy, un proceso que EFE retrata a través de un recorrido por los lugares que reflejan su historia en Suiza, el lugar de su nacimiento.

Bogota.- El chef colombiano Álvaro Clavijo, de El Chato, de Bogotá, habla en una entrevista con EFE de su elección como el Mejor Restaurante de América Latina 2025 en la gala de los Latin America’s 50 Best Restaurants, celebrada en la Antigua (Guatemala).

Ciudad de Guatemala.- Cada 7 de diciembre, al acercarse las 18 horas, muchas familias guatemaltecas se reúnen en el frente de sus casas para hacer hogueras y así representar la quema del diablo.

Ciudad de Guatemala.- Una plantación de pinabete (Abies guatemalensis) demuestra cómo la tradición navideña de adornar con este árbol los hogares en Guatemala puede coexistir con la conservación de esta especie endémica de Mesoamérica y amenazada.

Moscú .- El histórico Centro Español de Moscú, el hogar de ‘los niños de la guerra’, cierra sus puertas tras casi 60 años como lugar de reunión de la comunidad española, primero en la Unión Soviética y después en Rusia.

Ciudad de Guatemala.- El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo) lanzan oficialmente el «Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036», un documento estratégico, diseñado para marcar la hoja de ruta del desarrollo turístico del país durante la próxima década.

Guadalajara.- La Universidad de Guadalajara (UdeG) entrega el Doctorado honoris causa al cantante español Joan Manuel Serrat.

París.- El elenco de la película ‘Avatar: Fire and Ash’ (Avatar: Fuego y Ceniza’) y su realizador James Cameron ofrecen una rueda de prensa en París sobre la tercera entrega de esta saga, que se estrena el próximo 19 de diciembre en la gran pantalla, y cuyo estreno en Europa tendrá lugar este viernes en la capital francesa.

Boulougne-Billancourt (Francia).- Alfombra roja previa al preestreno en Europa de la película ‘Avatar: Fire and Ash’ (Avatar: Fuego y Ceniza’), tercera entrega de la saga dirigida por el realizador James Cameron, que se estrena el próximo 19 de diciembre en la gran pantalla.

Bogotá.- Diez años después de hallar el galeón español San José en las profundidades del mar Caribe, Colombia avanza en la investigación del pecio con una filosofía de «puertas abiertas» para que España y otros países ayuden a recuperar, estudiar y conservar lo que considera patrimonio del país, afirma en una entrevista con EFE la directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), Alhena Caicedo.

Roma.- El Instituto Milton Friedman entrega su Premio Internacional en Roma al líder de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia.

Nueva York (EEUU).- La organización Latino Victory Project, y Luis A. Miranda Jr, padre del premiado actor y compositor Lin-Manuel Miranda, dan a conocer a EFE su campaña para impulsar el liderazgo y la representación de hispanos en todos los niveles de gobierno a nivel nacional.

Miami.- El Art Basel Miami Beach, uno de los mayores eventos de la industria del arte, reúne a más de 280 galerías del mundo en Miami, con uno de cada 10 exponentes con presencia en Latinoamérica, como México, Brasil y Argentina, y con temas como migración e indígenas como lo más destacado.(foto)(vídeo)

La Paz.- El enorme legado de la boliviana Marina Núñez del Prado, considerada la principal escultora del país suramericano y una de las más relevantes en Latinoamérica, se exhibe en un museo en La Paz desde donde se busca darle el sitial que le corresponde en la historia por sus obras dedicadas a la cultura andina o las mujeres.

Chiba (Japón).- Se inaugura la Tokio Cómic Con.

Seúl.- Turistas vestidos con trajes tradicionales coreanos se hacen fotos en el palacio Gyeongbokgung de Seúl tras una nevada.

Washington.- El sorteo final del Mundial de Fútbol 2026 reunirá este viernes en Washington al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum; y al primer ministro canadiense, Mark Carney, como líderes de los tres países anfitriones del torneo.

Roma.- Inauguración del viaje de la antorcha olímpica en la sede del gobierno italiano en Roma. La antorcha llegará a Roma desde Atenas el día 4 de diciembre y el día 6, después de la ceremonia del día 5, comenzará oficialmente el viaje por todas las regiones de Italia hasta llegar a Milán el 5 de febrero, un día antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos que se celebrará en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro).

