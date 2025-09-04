Viernes 5 de septiembre de 2025 (19.30 GMT)

Madrid, 4 sep (EFE).-

Jerusalén – Israel intensifica su ofensiva contra la ciudad de Gaza, con bombardeos constantes y causando el desplazamiento forzoso de numerosas familias hacia el sur del enclave palestino, sin que se vislumbre un alto el fuego pese a la presión de los familiares de los secuestrados para que se alcance un acuerdo.

La Paz.- Colectivos sociales y estudiantes universitarios participan en una marcha en solidaridad con Palestina por lo que consideran «un genocidio contra el pueblo palestino» por los ataques a la Franja de Gaza, la movilización se realizará en el centro de la ciudad de La Paz.

Lisboa.- Las autoridades de Portugal trabajan para determinar las identidades y nacionalidades de los 16 fallecidos en el accidente del funicular de Gloria, en el centro de Lisboa, mientras que la policía prosigue las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, interviene en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental en Vladivostok, tras regresar de un viaje a China, donde hizo gala de su cercaníacon el presidente chino, Xi Jinping, con el primer ministro indio, Narendra Modi y con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

Bangkok.- El Parlamento de Tailandia elige a un nuevo primer ministro en una sesión especial, después de la destitución de la exmandataria Paetongtarn Shinawatra por parte del Tribunal Constitucional el pasado viernes.

Asadabad (Afganistán).- En un rincón de un campamento de desplazados en la provincia de Kunar, en el este de Afganistán, un niño de seis años llamado Armanullah Khan juega entre las tiendas de damnificados del terremoto del pasado domingo, que ha dejado más de 2.000 muertos, sin ser consciente de que, tras la tragedia, se ha quedado solo.

Roma.- Italia homenajea a Andrea Camilleri, su escritor más querido y cuyo centenario se cumple este viernes, con un intenso programa de celebraciones para recordar, durante dos años, la vida y la obra de un autor muy popular, de cuyos libros, traducidos a más de 50 idiomas, se han vendido más de 30 millones de copias. Por Marta Rullán (foto)(vídeo)

Venecia (Italia).- La 82 edición del Festival de Venecia toca a su fin con las proyección de las últimas tres películas que compiten por su León de Oro: ‘Un film fatto bene’, del italiano Franco Maresco; ‘The sun rises on us all’, del chino Cai Shangjun, y ‘Silent friend’, de la húngara Ildikó Enyedi.

La Habana.- La compañía Acosta Danza, bajo la tutela del prestigioso bailarín y coreógrafo cubano Carlos Acosta, celebra una década de “sacrificio y entrega” en los escenarios y “feliz por los logros”, explica en entrevista a EFE su directora artística, Yaday Ponce.

Sapzurro (Colombia).- Suben a las lanchas en grupos de veinte, cargando niños en brazos y bolsas de basura con sus pertenencias, en un rincón del Caribe colombiano, entre la selva y un mar turquesa de postal, que marca una de las puertas de entrada a Sudamérica, su tierra de la que partieron poco tiempo atrás y al que se ven forzados a regresar.

Miami – El escritor chileno José Ignacio Valenzuela ‘El Chascas’, conocido por crear la serie ‘¿Quién mató a Sara?’, presenta en una entrevista con EFE su nuevo libro ‘Lo poco que recuerdo’, un thriller que describe como «el más intenso de su carrera» por lidiar con la memoria y la presión de vivir en un pueblo.

Roma.- Los fieles católicos LGTBIQ+ que participarán en una peregrinación en ocasión del Jubileo celebran una vigilia en la Iglesia del Gesù de Roma.

Juelich (Alemania).- El Centro de Investigación Jülich, en el oeste de Alemania, inaugura en presencia del canciller alemán, Friedrich Merz, el superordenador ‘Júpiter’, que es, según la institución germana, el más rápido de Europa y el cuarto más rápido del mundo, que podrá ser utilizado por ejemplo para el entrenamiento de Inteligencia Artificial (IA) o para simulaciones numéricamente complejas en el ámbito del clima y la meteorología, entre otros ámbitos.

La Paz.- Indígenas aimara de la localidad de Viacha en Bolivia realizan una marcha para exigir a las autoridades que retiren las licencias a mineras que contaminan los ríos del lugar, y denuncian que la actividad de la minería sin un control adecuado está envenenando al ganado y a las personas.

Cartagena.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López, participa en un conversatorio con el director de la Fundación Gabo, Jaime Abello Banfi, en el Congreso Internacional de Tecnologías de las Información y las Comunicaciones Andicom, el más importante del sector en Colombia.

Ciudad Juárez.- Ganaderos del norte de México aseguran que la exportación de ganado a Estados Unidos podría reanudarse en un par de meses gracias al avance del programa de la mosca estéril contra el gusano barrenador.

Beirut.- El Consejo de Ministros del Líbano se reúne para evaluar un plan que les presentará el Ejército del país para desarmar al grupo chií Hizbulá antes de finales de año, un objetivo que el Estado libanés busca pese a la oposición del movimiento armado.

