Viernes con nubosidad y chubascos aislados en diferentes puntos del territorio dominicano

Santo Domingo, 14 nov (EFE).- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este viernes que debido a la influencia del viento predominante del este/noreste que arrastra nubosidad hacia el país, en el transcurso de la mañana se producirán chubascos aislados y pasajeros en: La Altagracia, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Montecristi, Puerto Plata y Espaillat.

Por la tarde, la interacción del viento y la incidencia del sistema frontal ubicado al norte del territorio dominicano, ocasionará desarrollos nubosos y aguaceros de moderados a fuertes, así como tronadas y ráfagas de viento sobre: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, La Romana, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, San Juan y Elías Piña.

Asimismo, Indomet informó que el oleaje será normal en ambas costas del país. EFE

pma