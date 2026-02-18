Vietnam concede a Starlink la licencia para operar su servicio de internet por satélite

2 minutos

Bangkok, 18 feb (EFE).- El Gobierno de Vietnam ha autorizado a la compañía SpaceX, del magnate estadounidense Elon Musk, a iniciar el despliegue comercial de su servicio de internet satelital Starlink en el país, tras otorgarle de forma definitiva una licencia de radiofrecuencia que ya había sido aprobada en 2025.

Con este permiso, Hanói creó «una base legal para que la empresa implemente un sistema de comunicación satelital de acuerdo con la ley vietnamita», cuya primera fase permitirá que cuatro estaciones terrestres y un máximo de 600.000 terminales operen en el país, indicó el Ministerio de Ciencia y Tecnología en un comunicado esta semana.

Ya en marzo de 2025, el Gobierno comunista firmó un programa piloto de cinco años con la compañía satelital, cuando Musk aún asesoraba al presidente estadounidense Donald Trump y Hanói iniciaba negociaciones arancelarias con Washington.

El nuevo anuncio también coincide con un momento clave, ya que el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y máximo dirigente del país, To Lam, tiene previsto participar este jueves en Washington en la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por Trump y creada con el objetivo de abordar conflictos internacionales, con Gaza como foco principal.

El Gobierno vietnamita espera que el despliegue de estos satélites complemente la infraestructura de telecomunicaciones existente, «mejorando la conectividad, especialmente en zonas donde la infraestructura de transmisión terrestre es difícil de desplegar o donde se requiere mayor redundancia».

El servicio de internet satelital de Musk ya está disponible en casi un centenar de países en todo el mundo. EFE

