Vietnam dona cuatro parques solares a Cuba, sumida en una grave crsisi energética

1 minuto

La Habana, 20 nov (EFE).- Vietnam ha donado cuatro parques solares fotovoltaicos con una capacidad total de 80 megavatios (MW) a Cuba, que está está sumida en una grave crisis energética por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar combustible.

Las instalaciones serán ubicadas en diferentes localidades de la provincia de Mayabaque (al oeste) y de los 80 MW totales, unos 10 MW se acumularán a través de sistemas de almacenamientos que permitirán tener energía para cubrir picos de demanda o suplir momentos de menor producción, según la filial de la empresa estatal Unión Eléctrica citada en emisoras locales.

El anuncio de la donación se realiza en medio de la visita de un alto dirigente del Partido Comunista de Vietnamn, uno de los aliados políticos claves de Cuba, que se suma así a otros países que como China han donado en los últimos meses componentes y varios parques fotovoltaicos.

Desde agosto de 2024 la isla está sumida en una grave crisis energética, con prolongados apagones diarios por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar combustible.

El país ha sufrido desde entonces cinco apagones nacionales, de los que ha tardado días en recuperarse. EFE

