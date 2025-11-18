Vietnam emite orden de arresto contra editor de medio para la diáspora ubicado en Alemania

Bangkok, 18 nov (EFE).- El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam ha emitido una orden de arresto contra un periodista de origen vietnamita ubicado en Alemania, donde edita un portal con noticias sobre el país, por «difundir información contra el Estado», una acusación que Hanói emplea en ocasiones contra la disidencia.

En un comunicado, el gobierno vietnamita ordenó el lunes la detención del periodista Le Trung Khoa, editor del portal de noticias Thoibao.de, por el delito de «elaborar, almacenar, difundir o propagar información, documentos y artículos con el propósito de oponerse al Estado», castigado con hasta 20 años de prisión.

La Fiscalía vietnamita «ratificó la resolución de enjuiciamiento y la orden de arresto» contra Khoa, de 54 años, y su colaborador Do Van Nga, de 48 años, ambos de nacionalidad vietnamita, apunta el escrito.

El citado medio, que opera desde Berlín y publica principalmente en vietnamita, recoge en su portada de hoy el caso contra su editor y acusa a Hanói de «violar la libertad de prensa» en Alemania.

Entre las noticias del portal destacan artículos críticos con el Gobierno vietnamita y la actualidad política del país, así como otros acontecimientos globales, como la guerra en Ucrania.

Por su parte, Khoa, quien asegura que tiene ciudadanía alemana y reside en Berlín, calificó este martes la acusación en su contra como una «farsa» y una campaña para tratar de silenciar su portal, en una publicación en su perfil de Facebook.

«Esto supone un salto cualitativo en la ciencia jurídica: criminalización transfronteriza sin presencia ni actividad en territorio vietnamita, simplemente por una publicación en redes sociales», comentó el informador.

El delito del que se acusa al periodista es utilizado por las autoridades comunistas vietnamitas de manera frecuente contra los disidentes.

A pesar de la profunda reforma económica y la creciente apertura social del país, el gobernante Partido Comunista mantiene una estricta censura en los medios de comunicación e intolerancia hacia las críticas.

Vietnam es uno de los países más represores del mundo en el ámbito de la libertad de prensa y de expresión y mantiene encarceladas a 187 personas por su activismo, según la organización The 88 Project, que aboga por la libertad de prensa en el país Indochino.

Este caso surge cuando la nación se prepara para el próximo congreso del Partido Comunista, que se celebrará del 19 al 25 de enero, donde sus líderes expondrán las principales estrategias y políticas para los próximos cinco años. EFE

