Vietnam evacua a miles de personas ante la llegada del «peligroso» tifón Kajiki

3 minutos

(actualiza con nuevos datos)

Bangkok, 25 ago (EFE).- Vietnam se prepara este lunes para inundaciones en seis provincias debido a los embates del tifón Kajiki, calificado como «muy fuerte y peligroso» por las autoridades, mientras la tormenta sigue acercándose al país causando fuertes lluvias, por lo que más de 20.000 personas ya fueron evacuadas.

La agencia meteorológica vientamita indicó que las provincias Phu Tho, Quang Ninh, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh y Quang Tri se mantienen en alerta máxima a la espera de inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y hundimientos de terrenos, en medio de fuertes precipitaciones y vientos.

Se prevé que la tormenta, cuyos vientos máximos se debilitaron en las últimas horas de 166 a 133 kilómetros por hora, entre al continente en horas de la noche, mientras sigue causando marejadas ciclónicas y olas de hasta 10 metros de altura, por lo que los zarpes fueron suspendidos desde el domingo.

Según medios oficialistas, el mal tiempo ha dejado sin servicio de agua corriente a miles de personas y otro medio millón de habitantes están sin electricidad, mientras las escuelas siguen cerradas.

Algunos medios aseguran que el total de evacuados ha ido subiendo a lo largo del día, en medio de un plan que contempla sacar de sus hogares a unas 500.000 personas debido a los riesgos asociados con la tormenta.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente insiste en que se trata de «una tormenta muy fuerte y muy peligrosa», por lo que pidió a los habitantes de las provincias bajo alerta, donde residen cerca de 10 millones de personas, que no salgan a la calle «para evitar riesgos innecesarios».

Los aeropuertos de Ha Tinh y Quang Tri se mantienen cerrados este lunes, mientras que en la ciudad de Hue se cancelaron al menos ocho vuelos por el mal tiempo y se espera que varios más sean reajustados a lo largo del día en la zona central del país.

Asimismo, el Ejecutivo ordenó el despliegue de casi 350.000 oficiales y soldados, junto con 8.200 vehículos de todo tipo para apoyar en la respuesta al tifón, según reseña la agencia pública Vietnam News.

Las precipitaciones comenzaron a caer este lunes en las provincias bajo alerta, así como en Hanói, donde la tormenta ha causado hoy lluvias y tormentas eléctricas.

Se espera que Kajiki -que también dejó el domingo fuertes lluvias y vientos en China- pierda fuerza en las próximas horas y se desplace desde el martes hacia Laos y Tailandia, donde ya se adelantan planes de emergencia, especialmente en zonas fronterizas con Vietnam.

En China el tifón afectó a más de 100.000 personas a su paso por la provincia isleña china de Hainan (sur), donde los servicios de bomberos realizaron rescates, retiradas de objetos y árboles y labores de saneamiento en varios puntos tras fuertes lluvias y vientos.EFE

hp/raa/nam

(foto) (vídeo)