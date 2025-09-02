Vietnam luce músculo militar en su octogésimo Día Nacional

Bangkok, 2 sep (EFE).- Vietnam sacó a relucir su músculo militar este martes, en el 80º Día Nacional del país, con un amplio desfile que arrancó en la simbólica plaza de Ba Dinh, en la capitalina Hanói, y desplegó a 16.000 oficiales, contemplados por una multitud entre la que reinaba el júbilo.

El Ejército, la Guardia de Honor, la Policía y grupos de milicias y guerrilla exhibieron vehículos militares y especiales y artillería por las principales calles de la capital vietnamita, que hoy se tiñó del rojo de su bandera nacional para celebrar el 80 aniversario del triunfo de la Revolución de Agosto, que dejó patente el anhelo de independencia del pueblo vietnamita.

El punto de partida del desfile de tres horas y media fue la emblemática plaza de Ba Dinh, donde el líder revolucionario Ho Chi Minh, omnipresente hasta la fecha en las calles de Vietnam, declaró la independencia del país el 2 de septiembre de 1945.

Frente a su mausoleo en Hanói, autoridades vietnamitas, entre ellas el máximo dirigente del país, To Lam, y representantes internacionales como el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, presenciaron el arranque del multitudinario evento.

Unas 30.000 personas, que exhibían la bandera de Vietnam en multitud de formas -desde en camisetas hasta pintadas en la mejilla en forma de corazón rojo con estrella amarilla en el centro-, se congregaron para presenciar la marcha masiva.

Algunas de ellas acampaban desde la víspera para asegurarse un sitio privilegiado entre el público, que también pudo ver a veteranos de las fuerzas vietnamitas y a formaciones de las defensas aérea y marítima.

Enormes banderas rojas fueron cargadas por un grupo de oficiales enfundados en uniforme blanco, en representación «del orgullo y la dignidad del pueblo vietnamita», según apuntaron medios oficialistas.

También se desplegó el cuerpo químico del Ejército, entre cuyas funciones figura la detección de agentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares.

La totalidad de participantes en el desfile partió del mismo enclave, la plaza de Ba Dinh, pero se dividió en siete direcciones distintas para cubrir los principales puntos de Hanói en el transcurso de la marcha, que tuvo también un gran componente cultural, con actuaciones que pusieron de relieve la historia y las tradiciones vietnamitas.

Más de medio centenar de grupos étnicos estuvieron representados en el evento, así como distintos sectores de la sociedad civil, entre ellos el formado por los campesinos, un grupo esencial para Vietnam. EFE

