Vietnam se prepara para «lluvias extremas» e inundaciones por el tifón Kalmaegi

2 minutos

Bangkok, 6 nov (EFE).- El Gobierno de Vietnam se prepara para la llegada de «lluvias extremas» e inundaciones por el tifón Kalmaegi, que podría golpear el centro del país este jueves, tras dejar más de un centenar de fallecidos en Filipinas.

Las autoridades vietnamitas han ordenado la evacuación de unas 300.000 personas y han movilizado a unos 200.000 efectivos del Ejército para hacer frente a los preparativos, apunta el Gobierno de Hanói en su portal oficial.

La tormenta se encontraba en la mañana de hoy sobre el mar de China Meridional, a unos 270 kilómetros al este de la costa vietnamita, a donde se espera que llegue entre esta tarde y noche mientras gana fuerza y velocidad.

Conforme a los pronósticos actuales, Kalmaegi registra vientos sostenidos de 166 kilómetros por hora y rachas de más de 185.

Las zonas de mayor posible impacto son las provincias centrales entre Da Nang, que hace unas semanas ya sufrió graves inundaciones, y Lam Dong.

Las «lluvias extremas» que acompañan al tifón podrían provocar la crecida del caudal y el desborde de los ríos de la región causando inundaciones en varias localidades, alertan las autoridades.

Antes de golpear Vietnam, Kalmaegi ha sacudido la parte central del archipiélago filipino, donde ha dejado al menos 114 muertos y 127 desaparecidos, según las últimas cifras de la Oficina de Defensa Civil.

El tifón, que tocó tierra en siete ocasiones en Filipinas, inundó pueblos enteros en la isla de Cebú, que en octubre sufrió un terremoto de 6,9 por el que murieron al menos 72 personas, y la isla de Negros, en la región central de Bisayas, mientras científicos advierten que las tormentas se están volviendo más fuertes debido al cambio climático. EFE

nc/pav/sbb

(foto)(video)