Vietnam y Corea del Sur firman decenas de acuerdos en visita a Hanói de líder surcoreano

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Bangkok, 24 abr (EFE).- Empresas de Vietnam y Corea del Sur firmaron esta semana decenas de acuerdos comerciales, entre ellos en el sector energético, coincidiendo con la visita a Hanói del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y su participación en un foro económico entre ambos países.

En la reunión estuvieron presentes numerosos conglomerados multinacionales de industria, inversión y ciencia y tecnología, como las marcas de mayor capitalización surcoreana Samsung Electronics y LG, según indicó la prensa vietnamita.

Durante el evento celebrado el miércoles, empresas de ambos países firmaron 73 memorandos de entendimiento (MOU) en diversos sectores como energía, finanzas, tecnología, electrónica, telecomunicaciones, manufactura, ingeniería mecánica, construcción, infraestructura, comercio, turismo y aviación.

La oficina presidencial de Seúl dijo que «si bien Corea y Vietnam ya mantienen una estrecha relación de cooperación, exploraron posibilidades para nuevas colaboraciones en industrias avanzadas como los semiconductores y la IA, un suministro energético estable que incluya centrales nucleares y redes eléctricas, y apoyo a la infraestructura para impulsar la economía vietnamita, que experimenta un rápido crecimiento».

Corea del Sur se ha convertido en el mayor inversor extranjero y el tercer socio comercial de Vietnam, recordó el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, durante la cita.

El mandatario surcoreano, por su parte, destacó que la amistad constante entre ambos países durante más de 30 años constituye la base sólida para afrontar las transformaciones globales actuales. EFE

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