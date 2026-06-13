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Viktor Orbán, reelegido como presidente del Fidesz, pese a la derrota electoral de abril

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Budapest, 13 jun (EFE).- El ultranacionalista Viktor Orbán, entre 2010 y mayo pasado primer ministro de Hungría, fue reelegido este sábado como presidente del partido Fidesz, en el primer congreso de esta formación tras la clara derrota sufrida en las elecciones legislativas de abril pasado contra el partido conservador Tisza.

Orbán, de 63 años, afirmó ante los delegados del partido, reunidos en Budapest, que “nunca” se rendirá y que aunque Fidesz por ahora no es una formación exitosa, deberá recuperarse y renovarse en los próximos meses.

A pesar de que en el congreso de Fidesz se oyeron algunas voces críticas, el único candidato para presidir el partido fue una vez más Orbán, quien al final recibió el apoyo de 729 de los 737 delegados, informó la televisión HírTv. EFE

mn/jk/lss

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