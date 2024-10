Villegas considera un «privilegio» jugar contra uno de los mejores equipos de Suramérica

La Paz, 9 oct (EFE).- El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, resaltó este miércoles el «privilegio» que supone enfrentar a Colombia, una de las «más grandes» selecciones suramericanas en la actualidad, y aseguró que sus dirigidos saldrán a la cancha sin presiones, pero sí con motivación.

En la rueda de prensa previa a la novena jornada de las eliminatorias del Mundial 2026, Villegas se declaró «feliz» de estar en el banquillo de la Verde y afirmó que se encuentran «tranquilos» a sabiendas del rival que les tocará enfrentar y de que cuentan con los «argumentos» necesarios para hacerse «fuertes» como locales.

«Éste es un deporte y vamos a enfrentar a una selección de las más grandes en este momento en Suramérica y eso es un privilegio, es una alegría, eso nos genera muchísima motivación y ahora nos toca tratar de desarrollar esa alegría en el campo de juego», aseguró.

El estratega destacó que las prácticas desarrolladas les han generado confianza y tienen «el deseo de hacer un gran partido», pues «no existe presión ni obligación, lo que existe es motivación en esta selección».

Villegas consideró «excelente» que en Colombia hablen poco de su rival y se estén centrando en aspectos como los más de 4.000 metros de altitud en los que se disputará el encuentro.

Mencionó que, por ejemplo, hay que ver lo que pasó «cuando Argentina se quejó del horario y la temperatura y el horario en el que iba a jugar en Colombia», en alusión a la derrota por 2-1 sufrida por la campeona vigente del mundo en su visita a los cafeteros en la octava jornada.

«Cuando uno se ocupa más de otros aspectos que no sean los futbolísticos es cuando le come más la cabeza al jugador ese tema. Entonces me parece muy bien que se hable más de ello», afirmó.

Sobre la acusación del seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, de un supuesto espionaje a la actividad de la Tricolor, señaló que los medios también han difundido imágenes de prácticas de Bolivia hechas a puertas cerradas, lo que «no está bien», pero que no lo vio como algo promovido desde el banquillo rival.

Consideró que «Colombia tiene los argumentos suficientes como para ser una selección que proponga y que demasiados secretos no existen, más allá de conocer la alineación».

Ante una consulta sobre una supuesta intención de inflar más los balones para dificultar el juego al rival, Villegas señaló que las eliminatorias no son «un campeonato de barrio», ni un «torneo cualquiera» y que la FIFA y la Conmebol envían personal para los «controles necesarios» en Bolivia y en «todos los campos deportivos».

Bolivia se enfrentará este jueves a Colombia en el estadio Municipal de El Alto, la ciudad vecina de La Paz situada a más de 4.000 metros de altitud en la fecha 9 de las eliminatorias. EFE

