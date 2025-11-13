Villegas dice que Bolivia buscará ser «protagonista» en el amistoso ante Corea del Sur

La Paz, 13 nov (EFE).- El seleccionador de Bolivia, Oscar Villegas, dijo este jueves que ensayará nuevas alternativas de futbolistas en el duelo que sostendrá el viernes ante Corea del Sur, amistoso de preparación para el repechaje al Mundial 2026 que se disputará en marzo próximo en México.

El estratega de la Verde dijo que preparó un plan de juego para que su equipo sea «protagonista» y que está ajustado «de acuerdo a las virtudes que tiene Corea», a la que definió como un equipo «fuerte» y por el que siente mucho respeto.

«Tienen jugadores muy rápidos que están jugando en ligas importantes (…) muy potentes. Es un equipo que funciona muy bien a nivel de conjunto, sus individualidades son muy fuertes en el mano a mano», remarcó.

Bolivia ensayará varios cambios ante la selección asiática debido a que los jugadores del Bolívar, el arquero Carlos Lampe, y los mediocampistas Carlos Melgar, Robson Matheus y Ervin Vaca, recién se incorporarán para ser parte del partido del próximo lunes ante Japón.

Esas posiciones podrán ser ocupadas por futbolistas que han destacado en sus equipos durante las últimas semanas y que no han tenido mucha regularidad en la formación que compitió en las eliminatorias sudamericanas.

Una baja inesperada es la del capitán del equipo, el defensor Luis Haquín, de filas del Puebla mexicano, quien cedió su puesto al defensa del Santos de Brasil, Marcelo Torrez.

«Va a ser un reto muy lindo que tenemos, contra una selección muy buena en todos los aspectos, es una prueba más para todos nosotros para que sigamos este camino que tenemos para llegar bien al repechaje», dijo el mediocampista Miguel Terceros, una de las principales figuras de Bolivia.

La Verde viajó con anticipación a Corea del Sur para adaptarse al uso horario de 13 horas de diferencia con Bolivia, por lo que efectuó tres entrenamientos que el entrenador consideró permiten a sus dirigidos «llegar bien» al partido.

El choque entre asiáticos y sudamericanos se disputará en el estadio Daejeon World Cup Stadium ubicado en la ciudad coreana homónima a las 20:00 hora de Corea (7:00 hora de Bolivia, 11:00 GMT).

Bolivia ve este juego, y el que disputará el 17 de este mes ante Japón, como un examen para disputar el repechaje mundialista en marzo del próximo año en México.

La repesca se definirá en un hexagonal intercontinental en el que participarán otras cinco selecciones: una de África, una de Asia, otra de Oceanía y dos de la Concacaf.EFE

