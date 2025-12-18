Villegas dice que fue «un año maravilloso» por acceso de Bolivia a la repesca mundialista

3 minutos

La Paz, 17 dic (EFE).- El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, sostuvo este miércoles que 2025 fue «un año maravilloso» porque la Verde pudo acceder a la repesca para el Mundial 2026, para la cual continuará su preparación con el partido amistoso que disputará este fin de semana con su similar de Perú.

«Ha sido un año maravilloso porque creo que nos hemos encontrado con una posibilidad de repechaje», dijo Villegas a los medios en la ciudad oriental de Santa Cruz, donde está concentrado el equipo boliviano para sus entrenamientos con miras al amistoso con la Blanquirroja.

El estratega recordó que cuando tomó el mando de la Verde en julio de 2024, Bolivia iba penúltima con tres unidades en las seis jornadas disputadas hasta ese momento.

«Cuando entrábamos a la fecha 7 con 3 puntos era muy difícil pensar en que Bolivia pueda llegar, así que terminamos un año con un partido internacional que nos alegra mucho», añadió.

Además del encuentro con Perú, el camino de Bolivia hacia la repesca incluirá tres partidos amistosos que jugarán en enero, el 18 ante Panamá en la ciudad sureña de Tarija; el 25 ante México en Santa Cruz y el 31 en esa misma ciudad con República Dominicana.

Villegas expresó su confianza en que, como en febrero ya habrá iniciado la liga boliviana, los futbolistas que juegan en clubes locales llegarán a la repesca en marzo «en buenas condiciones» y también poder contar con los ‘extranjeros’.

También manifestó su deseo de que «Bolivia siga exportando» jugadores «a buenas ligas» y que los mismos «sigan creciendo» para que mejore el nivel de la selección.

El seleccionador llamó a 23 futbolistas para el amistoso del domingo en territorio peruano, si bien los convocados del Bolívar y The Strongest no se presentarán porque privilegiarán las últimas jornadas de la Copa Bolivia, el torneo que se disputa por series y que tiene menor relevancia que la Liga, que ya concluyó con el Always Ready campeón.

Esto supondrá la ausencia del experimentado guardameta ‘celeste’ Carlos Lampe y del ‘atigrado’ Rodrigo Banegas, ante lo cual Villegas abrió la posibilidad de sea titular ante Perú el juvenil Gerónimo Govea, del Montevideo Wanderers sub-19 de Uruguay.

El estratega consideró que las ausencias permitirán «ver a otros jugadores» en acción, sobre todo a los jóvenes, dentro del plan que lidera para la renovación de la plantilla de la Verde, muy demandada por la hinchada local.

Al mando de Villegas, la selección boliviana accedió en septiembre a la repesca del Mundial de 2026 tras vencer por 1-0 a Brasil en la decimoctava y última fecha de las eliminatorias suramericanas.

Bolivia jugará el 26 de marzo contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak por un cupo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Como parte de su preparación, la Verde ya disputó cuatro amistosos en octubre y noviembre: con la mundialista Jordania, que acabó por 0-1 a favor de los bolivianos; con Rusia, en el que cayeron por 3-0, y también acumuló derrotas por 2-0 ante Corea del Sur y por 3-0 ante Japón. EFE

