Villegas dice que será «un gusto» saludar a Ancelotti si llega a Bolivia por eliminatorias

2 minutos

La Paz, 27 ago (EFE).- El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, dijo este miércoles que será «un gusto» saludar al italiano Carlo Ancelotti si llega al país andino con la selección brasileña para la última jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.

«Si (Ancelotti) llega, va a ser un gusto darle la mano porque desde niño lo admiraba. Alguien nos hacía llegar a Cochabamba (la región natal de Villegas) unas revistas italianas y de jugador tengo recortes de él, así que va a ser un gusto saludarle», dijo Villegas a los medios.

El estratega consideró que las dos últimas jornadas de la liguilla clasificatoria no serán sencillas, pues primero, en la fecha 17, sus dirigidos tendrán que medirse con Colombia «que todavía no está clasificado y que necesita» ganar a Bolivia «para estar cien por ciento en el Mundial».

Y luego les tocará contra Brasil, «que tiene que defender su historia y tiene que buscar un buen resultado, más con el nuevo cuerpo técnico» al mando de Carletto, agregó.

«No ha habido partido fácil para nosotros, hemos arrancado con la mejor Venezuela, hemos jugado con el mejor Colombia que venía de 25 partidos invicto y nos ha ido tocando planteles muy difíciles. Pero estamos acá, con vida y vamos a luchar hasta el final», manifestó.

Villegas valoró que cuando iniciaron las eliminatorias, las nóminas bolivianas tenían unos cinco jugadores que militan en clubes del exterior, mientras que ahora hay 14 ‘foráneos’ entre los 28 futbolistas llamados para los partidos contra Colombia y Brasil.

El seleccionador se declaró «muy contento de que a través de la selección haya habido una visibilidad» para los futbolistas bolivianos en el exterior y consideró que «están abriendo un camino para las siguientes generaciones».

La Verde iniciará este viernes sus entrenamientos para visitar primero a Colombia en Barranquilla el próximo 4 de septiembre y recibir cinco días después a la ya clasificada Brasil de Ancelotti en su fortín en El Alto, a más de 4.000 metros de altitud.

Bolivia es octava con 17 puntos, uno menos que Venezuela, que está actualmente en la zona de repesca, por lo que los de Villegas no tienen margen de error en las dos últimas jornadas.

La única vez que la selección boliviana llegó a un Mundial por mérito propio fue al de 1994 en Estados Unidos, una gesta liderada por el estratega español Xabier Azkargorta. EFE

gb/hbr