Villegas y Bolivia, con los pies en la tierra

2 minutos

El Alto (Bolivia), 9 sep (EFE).- El entrenador Óscar Villegas afirmó este martes que la selección de Bolivia «tiene los pies sobre la tierra y que aún debe seguir trabajando para jugar la repesca y conseguir un cupo para la próxima Copa del Mundo».

«Estamos muy contentos, con los pies sobre la tierra, sabiendo que tenemos que seguir luchando y seguir creciendo. Es un grupo excepcional, son jugadores muy inteligentes», declaró el entrenador de 55 años tras la victoria por 1-0 sobre Brasil en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas.

Villegas elogió al rival, dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, y lo calificó como un equipo de «muchísima jerarquía» al que sus dirigidos supieron controlar.

También reconoció que la Verde tuvo minutos en los que sufrió «muchísimo» debido a las características del juego de Brasil y sus futbolistas, que «pueden cambiar un partido».

Villegas recordó que cuando llegó al banquillo de Bolivia, a mediados del año pasado, el equipo estaba en la última posición y con solo 3 puntos, y admitió que no se «imaginaba» que al término de este camino aún pudiera pelear por un cupo al próximo Mundial.

«Cuando empecé (en el partido) contra Venezuela no me lo imaginaba, no me veía aquí. Me veía trabajando con mi cuerpo técnico para conseguir una transformación en el fútbol boliviano. Recién he creído hace dos fechas que podíamos llegar al repechaje», enfatizó.

Bolivia jugará partidos amistosos en octubre contra las selecciones de Rusia y Jordania.

La repesca se definirá en un hexagonal intercontinental que se jugará en marzo próximo con la participación de una selección de África, una de Asia, otra de Oceanía y dos de la Concacaf. EFE

