Vinícius contra Haaland, duelo estelar para dar caza a Mbappé y Messi

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Carlos Meneses

East Rutherford (EE.UU.), 1 jul (EFE).- Los octavos de final entre Brasil y Noruega entrañan un duelo de altura entre dos de los grandes nombres de este Mundial 2026: Vinícius Júnior y Erling Haaland, ambos decididos a dar caza a Kylian Mbappé y Lionel Messi en la tabla de goleadores.

El extremo del Real Madrid y el delantero del Manchester City se verán las caras el domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ambos han arrancado la Copa del Mundo en sexta velocidad. Vini suma cuatro goles y una asistencia en cuatro partidos. Haaland, cinco tantos, el último decisivo para hundir a Costa de Marfil y clasificar a su selección a octavos.

Por delante, con seis dianas cada uno, Mbappé y Messi. Este último aún debe jugar su partido de dieciseisavos ante Cabo Verde.

Estas son algunas de las cifras de peso que acompañan a estos dos jugadores de talla mundial:

1. De los más valorados del mercado

Vini y Haaland ocupan los primeros puestos de la lista de jugadores más valorados que disputan el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Según la plataforma Transfermarkt, el noruego es, junto con Lamine Yamal, el más valioso con un precio de mercado de 200 millones de euros (230 millones de dólares).

Un escalón por debajo está Mbappé (180 millones). Pedri y Michael Olise comparten el tercer lugar (150) y justo detrás aparecen Vinícius y los portugueses Vitinha y João Neves (140).

2. Haaland marca más; Vini da más asistencias

Haaland, con sus casi dos metros de altura, es un 9 clásico, de área, a quien no le hace falta estar en contacto con la pelota para marcar.

Sus registros anotadores asombran a medio mundo desde que era un adolescente. Su carta de presentación en la ‘Champions League’ fue un hat-trick contra el Genk en septiembre de 2019. Tenía apenas 19 años y militaba en el Salzburgo.

Continuó su crecimiento en el Borussia Dortmund con cifras espectaculares: 86 goles en 89 partidos, según la plataforma BeSoccer.

Y alcanzó la madurez en el Manchester City, donde acumula 162 goles y 29 asistencias en 198 partidos distribuidos en cuatro temporadas.

El 7 de la Canarinha tiene números bastante más modestos.

Siempre se le ha acusado de falta de gol, pero, sin ser un delantero centro, viene promediando más de 20 goles por temporada desde la campaña 2021/22.

Con la camiseta del Real Madrid, ha firmado 127 goles y repartido 87 asistencias en 375 partidos de ocho temporadas.

3. Caminos distintos en la selección

Ambos son los líderes actuales de sus respectivas selecciones. Haaland mejora aún sus registros goleadores con la camiseta de su país: 60 goles y siete asistencias en 53 partidos.

Nunca ha estado cuestionado, a diferencia de Vini, que solo ahora está empezando a ser valorado por sus actuaciones con Brasil.

El extremo del Real Madrid vive en este Mundial su mejor momento con la Canarinha y ha asumido el liderazgo que antes tenía Neymar, relegado a un papel secundario con el seleccionador Carlo Ancelotti.

Sin embargo, los números de Vini con Brasil son aún muy discretos: 13 goles y nueve asistencias en 53 partidos.

4. ¿Un futuro juntos?

El nombre de Haaland ha estado siempre merodeando la órbita del Real Madrid.

De hecho, en las pasadas elecciones presidenciales de la entidad blanca, el candidato opositor Enrique Riquelme prometió el fichaje del noruego en caso de que ganara, lo que no ocurrió, consiguiendo Florentino Pérez su reelección.

La prensa asegura, sin embargo, que existe una cláusula liberatoria en el contrato de Haaland con el City, si el Real Madrid decide llamar a su puerta.

Otro debate es si tendría hueco en una plantilla que cuenta ya con Mbappé y el propio Vinícius.

El futuro del brasileño también es motivo de controversia. Va a entrar en su último año de contrato y aún no ha renovado. El exjugador del Flamengo dijo justo antes de empezar el Mundial que solo retomará el diálogo con su club después del torneo. EFE

cms/sab

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