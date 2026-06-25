Vini marca, Neymar vuelve y Brasil cumple: a 16avos como campeón de grupo

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Brasil, con doblete de Vinícius Júnior y la reaparición del astro Neymar, cumplió con su primer objetivo en Norteamérica: ganar su Grupo C, gracias a la goleada 3-0 a Escocia y a la victoria de Marruecos 4-2 sobre Haití.

Brasileños y marroquíes acabaron empatando en lo alto de la llave con 7 puntos, pero los sudamericanos tienen mejor diferencia de goles (+6 por +3) y jugarán su primer cruce eliminatorio el lunes en Houston contra el segundo del Grupo F (Países Bajos, Japón o Suecia).

El partido tuvo dos grandes protagonistas: Vinícius Júnior y Neymar. El delantero del Real Madrid abrió el marcador con un doblete en la primera parte y se coloca con 4 goles en la clasificación de máximos anotadores del torneo, empatado con Kylian Mbappé y Erling Haaland y a un tanto de Lionel Messi.

– A la caza de Messi –

Neymar, 34 años y máximo anotador histórico de Brasil con 79 goles, saltó a la cancha a un cuarto de hora para el final, sustituyendo a Matheus Cunha, el autor del tercer tanto a la hora de juego.

Sin jugar con la Seleçao desde octubre de 2023 y recuperado de unas molestias en la pantorilla que hicieron temer por su presencia en su cuarto y, según el mismo, «último Mundial», Neymar fue recibido con una gran ovación por el público del Hard Rock Stadium, en Miami, mayoritariamente a favor de Brasil.

«Hay muchas cosas positivas, como la entrada de Neymar, que nos puede ayudar», declaró tras el partido Carlo Ancelotti, que cumplido su primer cometido como seleccionador, avisó: «Ahora viene lo bonito».

En el otro partido del Grupo C, Marruecos sufrió mucho para derrotar por 4-2 a una combativa Haití, una victoria que no permite a los africanos mejorar la diferencia de goles con respecto a Brasil y acaba segunda de la llave, con lo que se enfrentará al primero del F en Monterrey el lunes próximo.

La derrota de Escocia tuvo otra consecuencia: la clasificación de Bosnia-Herzegovina, que mejora así el resultado de su hasta ahora única participación en un Mundial, en Brasil 2014, cuando no superó la fase de grupos.

– Tres clasificados en el Grupo B –

El boleto a los dieciseisavos de final llegó gracias al triunfo 3-1 sobre Catar en Seattle y a la derrota de Escocia, un resultado que aseguró que los terceros de los grupos C, D, I y J ya no podrán superar a Bosnia.

En ese mismo Grupo B, Suiza derrotó por 2-1 a Canadá en Vancouver, el segundo anotado por Johan Manzambi, uno de los jóvenes proyectados en el torneo, y pasa a las rondas eliminatorias por cuarta edición consecutiva, invicta y con 7 puntos.

Los suizos esperan rival para el viernes 3 de julio en el mismo estadio de Vancouver ante un tercero, mientras que Canadá, que supera por primera vez una fase de grupos, tendrá que jugar el domingo en Los Ángeles ante el segundo del Grupo A, que también se definirá este miércoles y a priori será Corea del Sur.

Con el desenlace de los dos primeros grupos, el Mundial ya tiene clasificados para 16avos a las selecciones de México, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Colombia, Francia, Noruega, Suiza, Canadá, Bosnia, Brasil y Marruecos.

Por el contrario, ya están eliminadas Jordania, Haití, Turquía, Túnez, Panamá y Catar.

Con la ampliación del Mundial a 64 equipos y el nuevo formato del torneo, en el que los ocho mejores terceros de los 12 grupos también se meterán en 16avos, renace la amenaza de los amaños, algo que se había acabado desde que la FIFA decidió, tras España 1982, que los partidos de un mismo grupo se jueguen en horario simultáneo en la última jornada.

– Amenaza de amaños –

Esto propiciará que habrá equipos que hasta el sábado, una vez jueguen todas las selecciones, no sabrán si siguen adelante en el torneo.

Pero el hecho de que 4 puntos serán casi con toda seguridad suficientes para continuar el camino, habrá varios partidos en los que los equipos sabrán de antemano el resultado que les conviene a los dos.

Será el caso, por ejemplo, del Paraguay-Australia del jueves. Ambos suman 3 puntos y un empate puede clasificar a los dos.

Los equipos que jueguen más tarde, además, tendrán la ventaja de saber qué resultado les clasifica.

Por el contrario, dado que el primer criterio de desempate es el resultado del enfrentamiento directo y no la diferencia de goles, provocará que haya partidos sin nada en juego, como Estados Unidos-Turquía y Argentina-Jordania, donde unos ya están clasificados como ganadores de grupo y los otros eliminados.

mcd/dam/cl